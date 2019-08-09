Кино
Назван самый популярный советский фильм на YouTubeВзгляд.ру вчера в 14:53
Кинолента «Любовь и голуби» набрала более 20 млн просмотров на YouTube-канале «Мосфильма» и стала самым просматриваемым советским фильмом. В 2011 году «Мосфильм» создал YouTube-канал, где разместил коллекцию своих фильмов.
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«Любовь и голуби» стал самым просматриваемым советским фильмом на YouTube
Rambler News Serviceвчера в 15:44
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 00:25, Вашингтон
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Два человека погибли из-за обстрела Коминтерново в ДНР
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В Сети появилось видео проезда поезда по Крымскому мосту
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Пять машин столкнулись на МКАД на северо-западе Москвы, четыре человека пострадали, перекрыто движение на трёх полосах.
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Авто
Представлен автобус МАЗ нового поколения
Минский автозавод отметил свой 75-летний юбилей премьерой третьего поколения городского автобуса, который получил индекс МАЗ-303.
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В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
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Бой-реванш между Джошуа и Руисом пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии
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Сенат США, вероятно, слишком поздно начал предпринимать попытки помешать строительству газопровода из России в Германию.
Обновлено 08 августа в 10:00
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ВЦИОМ решил реже публиковать открытый рейтинг доверия президенту
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Обновлено вчера в 20:45
Политика
В Британском музее появились банкноты с изображением Бориса Джонсона
Фейковые банкноты с изображением премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона появились в коллекции Британского музея.
Обновлено вчера в 14:55
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СК заявил об уголовной ответственности за «мирные прогулки» по Москве
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Обновлено вчера в 14:34
Армия и оружие
В Южной Корее подтвердили, что КНДР запустила ракеты малой дальности
Объединённый комитет начальников штабов Республики Корея подтвердил, что КНДР осуществила запуск двух ракет малой дальности.
Обновлено вчера в 22:00
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На «поющей» комете обнаружены два инопланетных корабля
НЛО обнаружены на поверхности поющей «поющей» кометы 67P/Чурюмова – Герасименко.
Обновлено вчера в 07:13
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Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Фомина
Обновлено вчера в 10:23
Общество
ФСИН проведет турнир по вождению автозаков в день митинга в Москве
В Москве 10 августа ФСИН проведет турнир по вождению автозаков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.
Обновлено вчера в 07:12
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Трамп предположил, что Зеленский сможет договориться с Путиным
Президент США Дональд Трамп выдвинул версию, что у президента Украины Владимира Зеленского получится достичь согласия с президентом России Владимиром Путиным по вопросу Восточной Украины.
Обновлено вчера в 14:31
Гаджеты
Миллион долларов заплатит Apple за выявление уязвимостей в iPhone
Компания Apple решила материально поощрить того, кто обнаружит уязвимости в iPhone.
Обновлено вчера в 23:14
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Сбербанк снизит ставки по ипотеке для семей с детьми
Сбербанк с 12 августа снизит процентные ставки по ипотеке с господдержкой для семей с двумя и более детьми на 1 п.п. — до 5%. Об этом кредитная организация сообщает в пресс-релизе.
Обновлено вчера в 08:19
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Молдавские полицейские сняли российские номера с автомобиля
Сотрудники полиции в Молдавии сняли российские регистрационные номера с автомобиля. Об этом сообщил в пятницу портал Stiri.
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В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.
Обновлено вчера в 12:45
Здоровье
Минздрав назвал самые здоровые регионы России
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Интернет
Личные данные любителей секса втроем оказались под угрозой
Обновлено вчера в 12:56
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Онколог перечислил семь симптомов развития рака
Обновлено вчера в 05:47
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Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
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В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке
Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено вчера в 13:11
Здоровье
Загадочная болезнь превратила тело 19-летнего жителя Индии в шар
Индиец страдает от загадочной болезни 12 лет, первые симптомы появились в 7 лет, но найти причину заболевания медики не смогли.
Обновлено вчера в 21:56
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
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