Кино
Назван самый популярный советский фильм на YouTubeВзгляд.ру 14:53
Кинолента «Любовь и голуби» набрала более 20 млн просмотров на YouTube-канале «Мосфильма» и стала самым просматриваемым советским фильмом. В 2011 году «Мосфильм» создал YouTube-канал, где разместил коллекцию своих фильмов.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 22:49, Вашингтон
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Минобороны рассказало о взрыве на полигоне в Архангельской области
Обновлено вчера в 07:44
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Обновлено в 22:30
Политика
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Международный олимпийский комитет (МОК) намерен обсудить с оргкомитетом Олимпиады-2020 в Японии инцидент с появлением российских Курильских островов на карте страны.
Обновлено в 09:28
Общество
Знаки Зодиака: гороскоп для Овна на сентябрь 2019 года
В начале сентября следует больше уделять внимание семейным мероприятиям.
Обновлено в 06:46
Политика
В Госдепе призвали КНР обеспечить защиту американских дипломатов
В Государственном департаменте США призвали власти Китая обеспечить защиту американских дипломатов в соответствии с Венской конвенцией.
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Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз
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Обновлено вчера в 05:43
Экономика
Мусорная реформа доводит региональных операторов до банкротства
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Обновлено в 21:33
Кино
Новый фильм Тарантино установил рекорд в первый день проката в России
Тарантино дал большую пресс-конференцию, на которой рассказал о новом фильме, о своем отношении к жестокости и отметил, что планирует снять еще только один фильм в карьере.
Обновлено в 21:29
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено в 19:50
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Фомина
Басманный суд Москвы принял решение арестовать на два месяца Сергея Фомина, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках 27 июля, передает «Интерфакс».
Обновлено в 10:23
Экономика
На Кипре задержали разыскиваемого в России приморского бизнесмена
Приморский бизнесмен Игорь Польченко был задержан правоохранителями на Кипре, он был объявлен в международный розыск после того, как в России его обвинили в махинациях с кредитами ряда крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 21:38
Общество
Взрыв башни немецкой АЭС попал на видео
Ранее в Сеть попало видео неудачного сноса силосной башни в Дании.
Обновлено в 17:23
Гаджеты
Apple заплатит миллион долларов за выявление уязвимостей в iPhone
Американская компания Apple готова предложить специалистам в области кибербезопасности рекордную награду за обнаружение уязвимостей в системе безопасности iPhone.
Обновлено в 11:38
Шоу-бизнес
В Москве прошли похороны Вилли Токарева
Помещение храма было украшено цветами и горящими свечами. Похороны Вилли Токарева состоялись на Калитниковском кладбище в Москве.
Обновлено в 05:53
Политика
ВЦИОМ решил реже публиковать открытый рейтинг доверия президенту
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил публиковать рейтинг доверия россиян к политикам, в том числе к президенту не еженедельно, а раз в месяц, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ВЦИОМа.
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Третий тип - лягушки очищают впадины мелководья от крупных камней, перемещая их к краю и создавая круговой пруд.
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Скоростная съемка раскрыла секрет прыгучести безногих личинок
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Минздрав рассказал, где в России живут самые здоровые люди
Показатель отражает количество зарегистрированных случаев заболеваемости на 100 тысяч соответствующего населения, при этом у одного человека может быть несколько заболеваний.
Обновлено в 20:13
Экономика
Fitch: макроэкономическая стабильность России не нарушится из-за инвестиций ФНБ
Инвестиции средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) во внутренние проекты РФ не нарушат макроэкономическую стабильность России, сообщается в пресс-релизе рейтингового агентства Fitch.
Обновлено в 19:13
Здоровье
Онколог перечислил семь симптомов развития рака
Семь тревожных симптомов, которые могут говорить о том, что в организме развивается рак, выделил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.
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Врач назвала самые вредные и опасные сорта сыра
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Нейронные сети помогут производить углеродные нанотрубки
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Технологии
Хакеры три недели атаковали Coinbase. Биржа защитила средства клиентов
Американская криптовалютная биржа Coinbase сообщила о «целенаправленной, изощренной и продуманной» хакерской атаке, которая состоялась несколько месяцев назад.
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Мутко: объем строящегося по старой схеме жилья сдерживает рост цен при переходе на эскроу
Объем жилья, строящегося в настоящее время по старой модели, сдерживает рост цен на первичном рынке на фоне перехода застройщиков на проектное финансирование и эскроу-счета.
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В России впервые выловили сельдяного короля
В Приморье на побережье обнаружили редкую рыбу - сельдяного короля. Ученые заявили, что в России впервые столкнулись с этим видом.
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Китайский луноход «Юйту-2» проехал 271 метр по обратной стороне Луны
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«Роскосмос» запатентовал «спутник-самоубийцу»
Госкорпорация «Роскосмос» запатентовала проект «спутника-самоубийцы», который способен саморазлагаться в космосе.
Обновлено в 21:05