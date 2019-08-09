Кино

Назван самый популярный советский фильм на YouTubeВзгляд.ру вчера в 14:53

Кинолента «Любовь и голуби» набрала более 20 млн просмотров на YouTube-канале «Мосфильма» и стала самым просматриваемым советским фильмом. В 2011 году «Мосфильм» создал YouTube-канал, где разместил коллекцию своих фильмов.
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Назван советский фильм-рекордсмен по просмотрам на YouTube

Известиявчера в 16:07

Назван самый популярный советский фильм на YouTube

Клопсвчера в 15:49

«Любовь и голуби» стал самым популярным советским фильмом на YouTube

РИА Новостивчера в 14:15

Назван самый популярный советский фильм на YouTube

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Назван самый популярный советский фильм по просмотрам в Сети

РЕН ТВвчера в 14:37

В «Мосфильме» назвали самый популярный советский фильм на YouTube

Газета.Ruвчера в 14:37

«Любовь и голуби» стал самым просматриваемым советским фильмом на YouTube

Rambler News Serviceвчера в 15:44
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 01:51, Вашингтон
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В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»

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Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз

Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
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На МКАД затруднено движение из-за ДТП с пятью автомобилями

Из-за ДТП перекрыто движение на трех полосах из пяти, заявил «РИА Новости» представитель экстренных служб.
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Международный валютный фонд (МВФ) не увидел значительных отклонений курса юаня от нормальных показателей в 2018 году.
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В Сети появилось видео проезда поезда по Крымскому мосту

В Сети появилось видео с проездом по мосту рабочего состава, по предварительным данным, снятое жителем Керчи.
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Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском достигло 11

Руководитель управления МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин проинформировал о том, что после новых взрывов на военном складе под Ачинском медицинская помощь потребовалась еще одному человеку.
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В NASA прокомментировали предстоящий конец света

Конспирологи распространяют информацию, что через несколько дней, 12 августа, планета Нибиру настигнет Землю, и человечество погибнет в муках.
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В Дагестане ответили на обвинения Кадырова в адрес имама Шамиля

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Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое

Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».
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Обновлено вчера в 02:47
Экономика

Мусорная реформа доводит региональных операторов до банкротства

За год, что в стране проходит мусорная реформа, для операторов, вывозящих и перерабатывающих отходы, так и не появилось четких правил.
Обновлено 08 августа в 19:25
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Под Тамбовом при столкновении двух микроавтобусов погибли пять человек

Пять человек погибли, восемь госпитализированы в результате столкновения двух микроавтобусов на трассе Тамбов - Воронеж, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы УМВД региона.
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Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную

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Трамп пригрозил ответить на предупреждения не ездить в США

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Здоровье

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Владимир Меньшов
Актёр
Советский и российский актёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, телеведущий. Заслуженный деятель искусств РСФСР. Народный артист РСФСР. Лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской и премии Американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за фильм «Москва слезам не верит».
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