Кино

Назван самый популярный советский фильм на YouTubeВзгляд.ру вчера в 14:53

Кинолента «Любовь и голуби» набрала более 20 млн просмотров на YouTube-канале «Мосфильма» и стала самым просматриваемым советским фильмом. В 2011 году «Мосфильм» создал YouTube-канал, где разместил коллекцию своих фильмов.
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Назван советский фильм-рекордсмен по просмотрам на YouTube

Известиявчера в 16:07

Назван самый популярный советский фильм на YouTube

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«Любовь и голуби» стал самым популярным советским фильмом на YouTube

РИА Новостивчера в 14:15

Назван самый популярный советский фильм на YouTube

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Назван самый популярный советский фильм по просмотрам в Сети

РЕН ТВвчера в 14:37

В «Мосфильме» назвали самый популярный советский фильм на YouTube

Газета.Ruвчера в 14:37

«Любовь и голуби» стал самым просматриваемым советским фильмом на YouTube

Rambler News Serviceвчера в 15:44
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Происшествия

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Происшествия

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"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
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Владимир Меньшов
Актёр
Советский и российский актёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, телеведущий. Заслуженный деятель искусств РСФСР. Народный артист РСФСР. Лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской и премии Американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за фильм «Москва слезам не верит».
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