Кино
Назван самый популярный советский фильм на YouTubeВзгляд.ру вчера в 14:53
Кинолента «Любовь и голуби» набрала более 20 млн просмотров на YouTube-канале «Мосфильма» и стала самым просматриваемым советским фильмом. В 2011 году «Мосфильм» создал YouTube-канал, где разместил коллекцию своих фильмов.
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«Любовь и голуби» стал самым просматриваемым советским фильмом на YouTube
Rambler News Serviceвчера в 15:44
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:26, Вашингтон
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