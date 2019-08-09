Культура

Назван самый популярный советский фильм на YouTubeLenta.ru 15:32

Советская лирическая комедия 1984 года «Любовь и голуби» стала самой популярной картиной «Мосфильма» в YouTube. Об этом сообщается на сайте киноконцерна. С момента создания канала «Мосфильма» на видеохостинге в 2011 году ленту Владимира Меньшова посмотрели более 20 миллионов раз.
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Назван самый популярный советский фильм по просмотрам в Сети

РЕН ТВ14:37

Назван самый популярный советский фильм на YouTube

Клопс15:49

Назван самый популярный советский фильм на YouTube

Lenta.ru15:32

Назван самый популярный советский фильм на YouTube

Взгляд.ру14:53

В «Мосфильме» назвали самый популярный советский фильм на YouTube

Газета.Ru14:37

Назван самый популярный советский фильм на YouTube

Москва 2414:32

«Любовь и голуби» стал самым популярным советским фильмом на YouTube

РИА Новости14:15
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Владимир Меньшов
Актёр
Советский и российский актёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, телеведущий. Заслуженный деятель искусств РСФСР. Народный артист РСФСР. Лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской и премии Американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за фильм «Москва слезам не верит».
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