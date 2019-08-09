Культура
Назван самый популярный советский фильм на YouTubeLenta.ru 15:32
Советская лирическая комедия 1984 года «Любовь и голуби» стала самой популярной картиной «Мосфильма» в YouTube. Об этом сообщается на сайте киноконцерна. С момента создания канала «Мосфильма» на видеохостинге в 2011 году ленту Владимира Меньшова посмотрели более 20 миллионов раз.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 16:40, Вашингтон
Политика
Турецкий политик призвал Эрдогана признать Крым российским
Ранее Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находился в среду в Анкаре с официальным визитом, заявил, что "аннексию Крыма Турция не признала и не признает".
Обновлено в 12:12
Политика
ЕС создаст инструкции по выявлению паспортов РФ у жителей Донбасса
Службы ЕС разрабатывают инструкции для работы с визовыми заявлениями, поданными жителями Донбасса с российским гражданством и для выявления выданных им российских паспортов.
Обновлено в 15:00
Общество
Сильный ветер повалил в Москве 15 деревьев
В Москве сильный ветер повалил 15 деревьев. Об этом 9 августа сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Обновлено в 12:48
Происшествия
Целью стрелка из Эль-Пасо были мексиканцы
Мужчина, убивший 22 человек в супермаркете в американском городе Эль-Пасо у границы с Мексикой, признался, что его целью были мексиканцы, сообщает в пятницу телеканал NBC.
Обновлено в 15:48
Экономика
Fitch повысило суверенный рейтинг России
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с "BBB-" до "BBB", изменив прогноз на стабильный.
Обновлено в 16:21
Происшествия
Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло
В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.
Обновлено в 12:45
Происшествия
Пострадавших при взрыве в Нёноксе доставили в Москву
8 августа на военном объекте в Северодвинске произошёл взрыв. Погибли два человека, ещё шесть — серьёзно пострадали.
Обновлено в 06:58
Наука
Стволовые клетки позволят лечить травмы зубов и кариес
Обновлено в 13:25
Общество
Отключения электричества затронули большую часть Великобритании
Масштабное отключение электричества затронуло большую часть Великобритании, 9 августа передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 14:05
Теннис
Медведев пробился в полуфинал турнира в Монреале
Обновлено в 16:17
Космос
На «поющей» комете обнаружены два инопланетных корабля
НЛО обнаружены на поверхности поющей «поющей» кометы 67P/Чурюмова – Герасименко.
Обновлено в 07:13
Политика
Трамп назвал Голливуд либеральным и расистским
Президент США Дональд Трамп назвал современный Голливуд либеральным и расистским.
Обновлено в 15:37
Общество
Росрыболовство разъяснило новые правила любительской рыбалки
С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки.
Обновлено в 15:40
Хоккей
«Салават Юлаев» проиграл «Автомобилисту» на турнире в Казахстане
«Салават Юлаев» встречался с «Автомобилистом» в матче Кубка президента Республики Казахстан.
Обновлено в 11:43
Шоу-бизнес
Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве
В Храме Святителя Николая в Котельниках 9 августа проходит церемония прощания с исполнителем шансона Вилли Токаревым, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 04:27
Общество
СК заявил об уголовной ответственности за «мирные прогулки» по Москве
В ведомстве отметили, что в интернете и соцсетях распространяются «призывы к участию в так называемых «мирных прогулках» по Москве после согласованного исполнительной властью митинга 10 августа на проспекте Сахарова».
Обновлено в 14:34
Происшествия
Анонимный телеграм-канал опубликовал персональные данные задержанных во время протестов последнего времени в Москве
Анонимный телеграм-канал опубликовал персональные данные задержанных во время протестов последнего времени в Москве, в том числе журналистов.
Обновлено в 16:00
Авто
Toyota привезет в Россию несколько моделей линейки GR-Sport
В российском офисе Toyota подтвердили планы относительно выхода на рынок автомобилей в исполнении GR-Sport (GR-S).
Обновлено в 04:24
Армия и оружие
В Сирии при атаке боевиков погибли десять сирийских военных
Десять сирийских военных погибли и 21 получил ранения в результате обстрелов со стороны боевиков и отражении их атак.
Обновлено в 14:12
Технологии
Facebook собирается платить СМИ миллионы долларов за новости
«Facebook предлагает новостным каналам миллионы долларов за право размещать контент в разделе новостей», — сообщает американское издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено вчера в 22:50
Общество
Бывшая жена Потанина подала на него в лондонский суд
Бывшая жена российского предпринимателя Владимира Потанина Наталья Потанина подала иск к владельцу "Интерроса" в суд Лондона.
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес
45-летняя Судзиловская раскрыла секрет своей стройной фигуры
«Многое дала художественная гимнастика», — так Олеся прокомментировала фотографию. Судзиловская – кандидат в мастера спорта.
Обновлено в 14:30
Экономика
ВТБ приобрел 50% +1 акция группы компаний РТК
ВТБ и акционеры группы компаний "Рустранском" (РТК) закрыли сделку по приобретению группой ВТБ 50% +1 акция многопрофильного железнодорожного холдинга ГК РТК, сообщила пресс-служба банка.
Обновлено в 15:49
Транспорт
В Сети появилось видео проезда поезда по Крымскому мосту
В Сети появилось видео с проездом по мосту рабочего состава, по предварительным данным, снятое жителем Керчи.
Обновлено в 10:13
Политика
ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил изменить график публикации замеров доверия россиян к политикам, в том числе к президенту.
Обновлено в 15:24
Политика
В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке
Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено в 13:11
Футбол
Лукаку назвал Конте лучшим тренером в мире
Бельгийский нападающий «Интера» Ромелу Лукаку назвал наставника команды Антонио Конте лучшим тренером в мире.
Обновлено в 15:56