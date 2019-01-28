Экономика

Назван самый популярный повод для оформления кредитаРоссийская газета вчера в 19:15

Среди россиян со средним доходом займы оформляет каждый третий (29 процентов), при этом чуть меньше половины (47 процентов) платят ипотеку, чуть больше (53 процента) - потребительские кредиты. В среднем заемщики четверть своего дохода (26 процентов) отдают банку.
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с чего всё началось

Назван самый популярный повод для оформления кредита

Люди с низкими доходами берут чаще всего потребительские кредиты (68 процентов), а "высокодоходники" - ипотеку (54 процента).
Российская газетавчера в 19:15

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Названа самая популярная цель у граждан РФ для получения кредита

REGNUM00:39

Эксперты назвали самые популярные причины оформления кредита в России

VSE42 Новостивчера в 21:23

Раскрыты самые популярные причины оформления кредита

ФедералПресс00:01

Эксперты рассказали, на что россияне чаще всего берут кредиты

ФАНвчера в 20:46

Жители ПФО берут потребительские кредиты чаще, чем в других регионах России

Татар-информвчера в 22:54

Назван самый популярный повод для оформления кредита

Российская газетавчера в 19:15

Названы самые популярные у россиян причины оформления кредита

Газета Кемеровавчера в 22:50
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Происшествия

Подозреваемый в хищении картины Куинджи задержан

Обновлено в 00:12
Происшествия

Вандал облил краской памятник «Вежливым людям» в Крыму

Начальник отдела информации и общественных связей крымского управления МВД России Ольга Кондрашова проинформировала о том, что в Симферополе нетрезвый мужчина облил краской памятник "Вежливым людям".
Обновлено вчера в 21:40
Общество

Треть месячной нормы осадков выпала в Москве за неполные сутки

Обновлено 26 января в 23:09
Авто

Названы Топ-5 самых странных автомобилей

Окунувшись в прошлое, эксперты CarsWeek составили ТОП-5 самых странных автомобилей в мире.
Обновлено вчера в 03:35
Кино

Главную премию Гильдии киноактеров США получила «Черная пантера»

Обновлено вчера в 22:42
Происшествия

Сибиряков массово эвакуируют из-за сообщений о минировании

Обновлено вчера в 23:20
Общество

Саратовских учителей выгнали на мороз собирать снег в мешки

Учителей одной из саратовских школ выгнали на субботник в мороз, и им пришлось собирать снег в мешки.
Обновлено вчера в 06:12
Общество

В России с 1 февраля проиндексируют пособия ветеранам и инвалидам

С 1 февраля 2019 года в России будут проиндексированы пособия ветеранам и инвалидам.
Обновлено в 00:46
Авто

В России начались продажи нового универсала KIA Ceed SW

Обновлено в 00:25
Авто

Эксперты составили ТОП-5 автомобилей, которые лучше не покупать с рук

Обновлено вчера в 23:56
Интернет

«Роскачество» рассказало, как избежать утечки персональных данных

По словам экспертов, существуют несколько видов вредоносного программного обеспечения, которое способно передавать хакерам вводимые на клавиатуре данные, в том числе логины и пароли от учетных записей в социальных сетях, интернет-магазинах или онлайн-банке, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 17:55
Авто

Tesla оснастит автомобили новой системой безопасности

Ожидается, что новой системой безопасности будут оснащаться автомобили Tesla Model S, Model X и Model 3. Также Sentry Mode сможет включить видеозапись происходящего, не только в салоне автомобиля, но и вокруг него, поскольку задумка инженеров состоит в том, чтобы иметь возможность подробно сообщить хозяину о происходящем с его автомобилем за время его отсутствия.
Обновлено вчера в 23:33
Здоровье

Употребление йогурта поможет нормализовать давление

Нормализовать артериальное давление поможет употребление йогурта.
Обновлено вчера в 23:10
Общество

В Германии призвали отказаться от туалетной бумаги

Пришла пора отказаться от бумаги и обратить внимание на альтернативные способы гигиены, пишет немецкая журналистка Лара Тиде в статье, опубликованной Süddeutsche Zeitung.
Обновлено 26 января в 21:42
Экономика

Гражданам предложат заработать на информации о себе

Гражданам предложат заработать на информации о себе Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) предлагает внести в законодательство изменения, которые разрешат свободный оборот «деперсонализированных» пользовательских данных на рынке.
Обновлено вчера в 18:10
Политика

Минфин США снял санкции с компаний Дерипаски

Соединенные Штаты сняли санкции с UC Rusal, EN+ и «Евросибэнерго», сообщает агентство Reuters со ссылкой на сообщение Минфина США.
Обновлено вчера в 16:13
Происшествия

Семь человек госпитализировали после пожара в Кемерово

Обновлено вчера в 21:37
Политика

Гуаидо рассказал о переговорах с венесуэльскими военными

Обновлено вчера в 19:37
Происшествия

В Индии перевернулся автобус с 50 школьниками

Школьный автобус, в котором находились порядка 50 детей, попал в аварию в штате Андхра-Прадеш на юго-востоке Индии, передает в понедельник телеканал NDTV.
Обновлено в 00:17
Происшествия

Полиция оцепила дом в Перми, где произошло обрушение

Дом в Перми, где произошло обрушение перекрытия, оцеплен сотрудниками полиции, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по региону.
Обновлено вчера в 08:36
Общество

На границе двух Корей образуют живую цепь на 500 километров

Акция южнокорейских жителей будет проводиться в знак стремления к миру с КНДР Живая цепь, длинной в 500 километров вдоль разделяющей Корейский полуостров демилитаризованный зоны, будет выстроена 27 апреля в Южной Корее в знак стремления к примирению с Северной Кореей, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:27
Наука

Ученые создали подушку, подавляющую звук храпа

Китайские ученые разработали подушку с электронной «начинкой», которая может эффективно подавлять звук храпа для спящего рядом с храпящим человека.
Обновлено вчера в 07:22
Происшествия

Соцсети: В Омске воспитатель заклеивала детям рты скотчем

В соцсетях появилась информация о том, что в детском саду № 330 одна из воспитателей детского сада заклеивала детям рот скотчем, чтобы те вели себя тихо.
Обновлено в 00:24
Политика

Против передачи южных Курил Японии выступили 77% россиян

Большинство россиян (79%) осведомлены о том, что Япония требует от России передачи ей четырех южных островов Курильской гряды.
Обновлено вчера в 20:07
Происшествия

В Якутии произошло задымление на руднике

Обновлено вчера в 23:16
Общество

Большинство россиян не хочет жить со взрослыми детьми

Взрослые дети, не состоящие в браке, должны жить отдельно от родителей, считают 62% россиян.
Обновлено вчера в 20:21
Общество

Потребительская корзина может подорожать на 30%

Если предложения центра питания будут приняты, продуктовый минимум может подорожать на 30%, подсчитал для «Известий» президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков.
Обновлено вчера в 18:25
Происшествия

СК назвал основную версию пожара на танкерах в Черном море

Пожар на двух танкерах в Черном море произошел из-за нарушения правил безопасности при перегрузке судов, сообщил следователь краснодарского отдела Южного управления СК на транспорте Вазген Киносьян.
Обновлено вчера в 16:25
Политика

Премьер-министр Венгрии отказался давить на Россию по требованию США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил американским дипломатам, что хочет выстраивать нейтральную внешнюю политику, а не выполнять требования США, пишет Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 21:08
Происшествия

В Гааге три здания обрушились после взрыва

В Гааге прогремел взрыв, в результате которого обрушились фасады нескольких домов, сообщает RTL. По меньшей мере пострадали девять человек.
Обновлено вчера в 11:17
Главное