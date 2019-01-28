Экономика
Назван самый популярный повод для оформления кредитаРоссийская газета вчера в 19:15
Среди россиян со средним доходом займы оформляет каждый третий (29 процентов), при этом чуть меньше половины (47 процентов) платят ипотеку, чуть больше (53 процента) - потребительские кредиты. В среднем заемщики четверть своего дохода (26 процентов) отдают банку.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Люди с низкими доходами берут чаще всего потребительские кредиты (68 процентов), а "высокодоходники" - ипотеку (54 процента).Российская газетавчера в 19:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Жители ПФО берут потребительские кредиты чаще, чем в других регионах России
Татар-информвчера в 22:54
Автоматически обработано 7205 источников, обновлено в 00:56, Ашберн
Происшествия
Подозреваемый в хищении картины Куинджи задержан
Обновлено в 00:12
Происшествия
Вандал облил краской памятник «Вежливым людям» в Крыму
Начальник отдела информации и общественных связей крымского управления МВД России Ольга Кондрашова проинформировала о том, что в Симферополе нетрезвый мужчина облил краской памятник "Вежливым людям".
Обновлено вчера в 21:40
Общество
Треть месячной нормы осадков выпала в Москве за неполные сутки
Обновлено 26 января в 23:09
Авто
Названы Топ-5 самых странных автомобилей
Окунувшись в прошлое, эксперты CarsWeek составили ТОП-5 самых странных автомобилей в мире.
Обновлено вчера в 03:35
Кино
Главную премию Гильдии киноактеров США получила «Черная пантера»
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
Сибиряков массово эвакуируют из-за сообщений о минировании
Обновлено вчера в 23:20
Общество
Саратовских учителей выгнали на мороз собирать снег в мешки
Учителей одной из саратовских школ выгнали на субботник в мороз, и им пришлось собирать снег в мешки.
Обновлено вчера в 06:12
Общество
В России с 1 февраля проиндексируют пособия ветеранам и инвалидам
С 1 февраля 2019 года в России будут проиндексированы пособия ветеранам и инвалидам.
Обновлено в 00:46
Авто
В России начались продажи нового универсала KIA Ceed SW
Обновлено в 00:25
Авто
Эксперты составили ТОП-5 автомобилей, которые лучше не покупать с рук
Обновлено вчера в 23:56
Интернет
«Роскачество» рассказало, как избежать утечки персональных данных
По словам экспертов, существуют несколько видов вредоносного программного обеспечения, которое способно передавать хакерам вводимые на клавиатуре данные, в том числе логины и пароли от учетных записей в социальных сетях, интернет-магазинах или онлайн-банке, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 17:55
Авто
Tesla оснастит автомобили новой системой безопасности
Ожидается, что новой системой безопасности будут оснащаться автомобили Tesla Model S, Model X и Model 3. Также Sentry Mode сможет включить видеозапись происходящего, не только в салоне автомобиля, но и вокруг него, поскольку задумка инженеров состоит в том, чтобы иметь возможность подробно сообщить хозяину о происходящем с его автомобилем за время его отсутствия.
Обновлено вчера в 23:33
Здоровье
Употребление йогурта поможет нормализовать давление
Нормализовать артериальное давление поможет употребление йогурта.
Обновлено вчера в 23:10
Общество
В Германии призвали отказаться от туалетной бумаги
Пришла пора отказаться от бумаги и обратить внимание на альтернативные способы гигиены, пишет немецкая журналистка Лара Тиде в статье, опубликованной Süddeutsche Zeitung.
Обновлено 26 января в 21:42
Экономика
Гражданам предложат заработать на информации о себе
Гражданам предложат заработать на информации о себе Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) предлагает внести в законодательство изменения, которые разрешат свободный оборот «деперсонализированных» пользовательских данных на рынке.
Обновлено вчера в 18:10
Политика
Минфин США снял санкции с компаний Дерипаски
Соединенные Штаты сняли санкции с UC Rusal, EN+ и «Евросибэнерго», сообщает агентство Reuters со ссылкой на сообщение Минфина США.
Обновлено вчера в 16:13
Происшествия
Семь человек госпитализировали после пожара в Кемерово
Обновлено вчера в 21:37
Политика
Гуаидо рассказал о переговорах с венесуэльскими военными
Обновлено вчера в 19:37
Происшествия
В Индии перевернулся автобус с 50 школьниками
Школьный автобус, в котором находились порядка 50 детей, попал в аварию в штате Андхра-Прадеш на юго-востоке Индии, передает в понедельник телеканал NDTV.
Обновлено в 00:17
Происшествия
Полиция оцепила дом в Перми, где произошло обрушение
Дом в Перми, где произошло обрушение перекрытия, оцеплен сотрудниками полиции, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по региону.
Обновлено вчера в 08:36
Общество
На границе двух Корей образуют живую цепь на 500 километров
Акция южнокорейских жителей будет проводиться в знак стремления к миру с КНДР Живая цепь, длинной в 500 километров вдоль разделяющей Корейский полуостров демилитаризованный зоны, будет выстроена 27 апреля в Южной Корее в знак стремления к примирению с Северной Кореей, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:27
Наука
Ученые создали подушку, подавляющую звук храпа
Китайские ученые разработали подушку с электронной «начинкой», которая может эффективно подавлять звук храпа для спящего рядом с храпящим человека.
Обновлено вчера в 07:22
Происшествия
Соцсети: В Омске воспитатель заклеивала детям рты скотчем
В соцсетях появилась информация о том, что в детском саду № 330 одна из воспитателей детского сада заклеивала детям рот скотчем, чтобы те вели себя тихо.
Обновлено в 00:24
Политика
Против передачи южных Курил Японии выступили 77% россиян
Большинство россиян (79%) осведомлены о том, что Япония требует от России передачи ей четырех южных островов Курильской гряды.
Обновлено вчера в 20:07
Происшествия
В Якутии произошло задымление на руднике
Обновлено вчера в 23:16
Общество
Большинство россиян не хочет жить со взрослыми детьми
Взрослые дети, не состоящие в браке, должны жить отдельно от родителей, считают 62% россиян.
Обновлено вчера в 20:21
Общество
Потребительская корзина может подорожать на 30%
Если предложения центра питания будут приняты, продуктовый минимум может подорожать на 30%, подсчитал для «Известий» президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков.
Обновлено вчера в 18:25
Происшествия
СК назвал основную версию пожара на танкерах в Черном море
Пожар на двух танкерах в Черном море произошел из-за нарушения правил безопасности при перегрузке судов, сообщил следователь краснодарского отдела Южного управления СК на транспорте Вазген Киносьян.
Обновлено вчера в 16:25
Политика
Премьер-министр Венгрии отказался давить на Россию по требованию США
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил американским дипломатам, что хочет выстраивать нейтральную внешнюю политику, а не выполнять требования США, пишет Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 21:08
Происшествия
В Гааге три здания обрушились после взрыва
В Гааге прогремел взрыв, в результате которого обрушились фасады нескольких домов, сообщает RTL. По меньшей мере пострадали девять человек.
Обновлено вчера в 11:17