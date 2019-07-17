Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра", специально для "Российской газеты": - Мнения мировых и российских экономических аналитиков относительно дальнейшей динамики рубля разделились почти поровну: с небольшим перевесом доминируют оптимисты.

с чего всё началось

Эксперт компании "Международный финансовый центр" Владимир Рожанковский считает, что самым плохим днем для российского рубля в июле станет 26 число, на которое назначено заседание совета директоров Центробанка.

Худший день для рубля определил эксперт

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