Финансы
Назван самый плохой день для рубляВести.Ru 03:44
Российская валюта может утвердиться на отметке 61,90 рублей за доллар. Однако на последнюю пятницу июля в Центробанке назначено заседание по монетарной политике, которое способно развернуть рубль в сторону падения.
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с чего всё началось
Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра", специально для "Российской газеты": - Мнения мировых и российских экономических аналитиков относительно дальнейшей динамики рубля разделились почти поровну: с небольшим перевесом доминируют оптимисты.Российская газетавчера в 21:00
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 06:45, Вашингтон
Политика
В МИД России назвали катастрофу MH17 «инструментом политической игры»
Министерство иностранных дел России по случаю очередной годовщины со дня катастрофы малайзийского Boeing опубликовало заявление, в котором назвало произошедшую в небе над Донбассом в 2014 году трагедию «инструментом нечистоплотной политической игры» некоторых иностранных государств.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Задержание россиянки за покупку препарата неизлечимо больному сыну опровергли
Главное управление МВД России по Москве опровергло информацию о задержании жительницы столицы Елены Боголюбовой, которая заказала в интернете противосудорожный препарат для неизлечимо больного сына.
Обновлено в 06:32
Происшествия
«Новая газета» опубликовала новые видео избиений в ярославской колонии
«Новая газета» (НГ) опубликовала новую подборку записей с видеорегистраторов сотрудников ярославской исправительной колонии № 1 (ИК-1).
Обновлено в 05:43
Происшествия
Россиянка отсудила у Tesla миллионы за сломанные ключи
Обновлено в 06:13
Политика
Лавров заявил о попытках разжигать русофобские настроения в Грузии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность попытками радикально настроенных представителей грузинской политической элиты разжигать русофобские настроения.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия
Задержанный за разбой сотрудник ФСБ признал вину
Сотрудник управления «К» (банковский отдел) ФСБ Александр Власов признал вину в разбое и частично возместил ущерб.
Обновлено в 06:05
Политика
На Порошенко завели 11 уголовных дел
Государственное бюро Украины расследует 11 уголовных дел против экс-президента страны Петра Порошенко и его соратников.
Обновлено в 05:13
Политика
В МИД РФ назвали ложью сообщения об отказе в визах учителям из США
В российском МИДе назвали ложью сообщения американских СМИ о том, что РФ отказала в визах учителям из США.
Обновлено в 05:56
Авто
В Москве откроют первый шоурум автомобилей, как у Путина – Aurus
Организаторы первого шоурума российских представительских автомобилей Aurus, судя по всему, хотят открыть его как можно скорее.
Обновлено вчера в 12:46
Политика
Суд продлил арест 6 украинским морякам
Лефортовский суд на три месяца продлил арест шести украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:11
Политика
Володин предложил изменить Конституцию
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Футбол
Руни: «Ошибка Клоппа в том, что он работает в „Ливерпуле“»
Английский нападающий Уэйн Руни, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед», а ныне представляющий американский «Ди Си Юнайтед», высказал мнение о работе Юргена Клоппа.
Обновлено вчера в 13:50
Здоровье
Службу скорой медицинской помощи Тверской области ждут перемены
Служба скорой медицинской помощи Тверской области представлена тремя станциями – в Твери, Вышнем Волочке, Ржеве и отделениями при центральных районных больницах.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе
Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:17
ЖКХ
В России могут ввести новый расчёт за вывоз мусора
Обновлено вчера в 09:34
Происшествия
Двум россиянам предъявили обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске
Двум гражданам РФ - сотрудникам компании "Пиро Росс" из Сергиева Посада - предъявлено обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске, в результате которого погиб один человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе посольства РФ.
Обновлено в 02:35
Армия и оружие
СМИ сообщили о покупке следствием улики по делу о крушении МН17
Международные следователи могли купить обломки ракеты зенитного комплекса «Бук», которые стали важной уликой в деле о крушении пассажирского Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines в Донбассе.
Обновлено в 04:55
Происшествия
17 уголовных дел заведено на астраханских бизнесменов и чиновников
17 уголовных дел возбуждено в Астрахани в отношении бизнесменов и чиновников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес
Кабаева показала новорожденного сына
В ночь на 17 июля 26-летняя модель и блогер Александра Кабаева родила сына от чемпиона мира по кикбоксингу Александра Липового.
Обновлено в 04:43
Спорт
РУСАДА назвало имя самого тестируемого на допинг спортсмена
Действующий чемпион России в беге на 800 метров Сергей Дубровский стал самым тестируемым на допинг российским спортсменом по итогам первой половины 2019 года.
Обновлено в 03:41
Авто
Продажи BMW в РФ выросли на 17%
Обновлено в 05:02
Технологии
Google официально подтвердила закрытие проекта поисковика для Китая
В течение нескольких месяцев Google обходила вопросы, касающиеся статуса цензурированной версии поисковой системы для Китая, но во вторник на слушаниях в сенате о проекте Dragonfly высказался один из топ-менеджеров компании.
Обновлено в 06:29
Футбол
Игрок сборной Уругвая может перейти из ПСВ в московский «Спартак»
Гастон Перейро, играющий за голландский ПСВ из Эйндховена и сборную Уругвая, может в начале нынешнего сезона перейти в московский «Спартак».
Обновлено вчера в 19:30
Политика
Зеленский потребовал срочное заседание Рады
Президент Украины Владимир Зеленский направил спикеру Верховной Рады Андрею Парубию обращение с просьбой собрать срочное заседание парламента в четверг, 18 июля.
Обновлено в 06:19
Космос
Ракета «Протон-М» улетела в космос с заклеенной трещиной
Ракета-носитель «Протон-М» стартовала в космос с трещиной, сообщил источник.
Обновлено вчера в 23:11
Политика
ВЦИОМ: Россияне считают Украину братской страной
Еще 28% респондентов назвали Украину просто соседом. И только 12% россиян воспринимают Украину как источник угрозы.
Обновлено в 03:50