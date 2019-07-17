Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра", специально для "Российской газеты": - Мнения мировых и российских экономических аналитиков относительно дальнейшей динамики рубля разделились почти поровну: с небольшим перевесом доминируют оптимисты.

с чего всё началось

Российская валюта может утвердиться на отметке 61,90 рублей за доллар. Однако на последнюю пятницу июля в Центробанке назначено заседание по монетарной политике, которое способно развернуть рубль в сторону падения.

Назван самый плохой день для рубля

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