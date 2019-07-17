Финансы

Назван самый плохой день для рубляВести.Ru 03:44

Российская валюта может утвердиться на отметке 61,90 рублей за доллар. Однако на последнюю пятницу июля в Центробанке назначено заседание по монетарной политике, которое способно развернуть рубль в сторону падения.
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Эксперт назвал самый плохой день для рубля

Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра", специально для "Российской газеты": - Мнения мировых и российских экономических аналитиков относительно дальнейшей динамики рубля разделились почти поровну: с небольшим перевесом доминируют оптимисты.
Российская газетавчера в 21:00

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Эксперт анонсировал «плохой день» для рубля

РБК03:33

Экономист предупредил о худшем дне для рубля

URA.Ruвчера в 23:33

Эксперт назвал наихудший день для рубля

Известия02:05

Эксперт рассказал о «плохом дне» для рубля

RT на русском01:49

Назван худший день для рубля

News.ruвчера в 22:48

Аналитик рассказал, когда наступит «самый плохой день» для рубля

РИА Новостивчера в 21:47

Эксперт назвал самый плохой день для рубля

Российская газетавчера в 21:00
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Армия и оружие

«Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17

Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.
Обновлено в 03:24
Экономика

Крупные банки начали заменять рубли на бонусы при кешбэке

Почта Банк, наоборот, добавил к бонусам начисление рублей: в начале 2019 года он выпустил карту «Вездедоход» с рублевым кешбэком, ранее банк начислял только баллы.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

ЕС призвал Россию взять на себя ответственность за крушение MH17

Совет ЕС выпустил заявление по случаю пятой годовщины крушения Boeing 777 в Донбассе.
Обновлено вчера в 16:31
Экономика

Билла Гейтса подвинули в рейтинге богатейших людей мира

Самый богатый человек Франции, миллиардер Бернар Арно, владеющий модным домом Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), поднялся на вторую строчку в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg, потеснив на третье место основателя Microsoft Билла Гейтса.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие

В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США

Обновлено в 03:50
Политика

Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований Украины

Бывший президент Украины Пётр Порошенко не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований.
Обновлено в 05:00
Политика

Путин поздравил Меркель с 65-летием

Обновлено в 05:06
Общество

Китайские туристы стали угрозой уникальному пляжу во Владивостоке

Обновлено в 02:17
Политика

Совбез ООН рекомендовал Украине скорректировать закон о госязыке

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло заявила, что принятый на Украине закон о государственном языке вызывает обеспокоенность ООН, несмотря на устранение некоторых спорных положений в итоговой редакции документа.
Обновлено в 03:20
Происшествия

В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов

Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 03:53
Наука

Предсказана экологическая катастрофа в Сибири

Обновлено в 03:43
Шоу-бизнес

Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Политика

Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Культура

В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ

Обновлено в 03:25
Происшествия

Опубликовано новое видео пыток осужденных в ярославской колонии

В сети появилось новое видео с пытками осужденных из ярославской исправительной колонии №1 (ИК-1).
Обновлено в 04:54
Футбол

«Фиорентина» обыграла «Гвадалахару» на Международном кубке чемпионов

«Фиорентина» и «Гвадалахара» провели матч в американском городе Бриджвью в рамках Международного кубка чемпионов.
Обновлено вчера в 23:43
Футбол

«Оренбург» заполучит защитника «Сампдории»

Обновлено вчера в 16:14
Политика

Спикер Госдумы предложил изменения в Конституцию

Усилить роль парламента Володин предлагает за счет участия Госдумы в формировании правительства, в том числе процедуры обсуждения кандидатов в министры.
Обновлено в 03:59
Гаджеты

DxOMark оценили камеру Lenovo Z6 Pro

Вердикт DxOMark оценили фотовозможности Lenovo Z6 Pro в неплохие 103 балла, тогда как за видео смартфон получил всего лишь 79 баллов.
Обновлено в 02:45
Армия и оружие

Зеленский изменил порядок службы в армии в случае военного положения

Отмечается, что в случае введения военного положения (для формирования военных администраций) в населённые пункты отправляются военнослужащие с целью выполнения задач в интересах обороны государства и его безопасности с сохранением на военной службе, без исключения из списков личного состава.
Обновлено в 04:17
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы

Обновлено в 01:05
Происшествия

В Жуковском Ил-76 готовится к экстренной посадке

Транспортный самолет Ил-76 готовится выполнить экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский после срабатывания датчика неисправности вентиляции салона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 02:24
Спорт

Загитова открыла бутылку ударом конька

Видео, на котором Загитова сбила крышку с бутылки ударом конька, появилось в Instagram фигуристки.
Обновлено в 02:50
Политика

В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров

Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено вчера в 05:37
Игры

Вышел новый трейлер Borderlands 3

Gearbox опубликовала новый трейлер Borderlands 3. В нем герои игры танцуют под песню «Happy Together».
Обновлено вчера в 13:09
Происшествия

В Москве задержана мать пациента детского хосписа

В настоящее время женщина дома, но посылка с жизненно-важным препаратом арестована.
Обновлено в 04:30
Политика

ВЦИОМ: большинство россиян хорошо относятся к Украине

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что большинство россиян (68%) в целом хорошо относятся к Украине.
Обновлено в 04:17
Футбол

Дуглас Сантос рассказал, кто выше уровнем — Халк или Вагнер Лав

По словам Сантоса, и Халка, и Вагнера Лава оценивают высоко, потому что они были в сборной, а разница только в том, что Халк не играл в Бразилии на профессиональном уровне, когда как Вагнер Лав выступал за многие известные клубы.
Обновлено в 04:41
Происшествия

На уральской трассе БелАЗ врезался в мост

На трассе «Богданович-Сухой Лог» БелАЗ влетел в опору моста и застрял, тем самым протаранив конструкцию, сообщил «ФедералПресс» пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 04:36
Футбол

«Спартак» подпишет контракт с полузащитником Мирзовым

Полузащитник сборной России и "Ростова" Резиуан Мирзов в ближайшее время станет игроком "Спартака".
Обновлено в 02:41
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