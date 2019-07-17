Финансы
Назван самый плохой день для рубляВести.Ru 03:44
Российская валюта может утвердиться на отметке 61,90 рублей за доллар. Однако на последнюю пятницу июля в Центробанке назначено заседание по монетарной политике, которое способно развернуть рубль в сторону падения.
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с чего всё началось
Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра", специально для "Российской газеты": - Мнения мировых и российских экономических аналитиков относительно дальнейшей динамики рубля разделились почти поровну: с небольшим перевесом доминируют оптимисты.Российская газетавчера в 21:00
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Происшествия
В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов
Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 03:53
Игры
Ubisoft объявила список игр, доступных по подписке
Издатель игр Ubisoft анонсировала полный перечень игр, которые будут доступны в рамках их нового сервиса подписок Uplay+.
Обновлено в 02:02
Политика
В Малайзии разочарованы ходом расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад разочарован ходом расследования дела о крушении в Донбассе Boeing 777, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
Обновлено в 04:06
Музыка
Скончался известный южноафриканский певец Джонни Клегг
Во вторник в возрасте 66 лет скончался известный южноафриканский певец и автор песен британского происхождения Джонни Клегг.
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия
СКР выясняет причины массового отравления детей в Крыму
Обновлено в 01:53
Театры
Сегодня «Геликон-опера» представит в Коломне «Мазепу»
Сегодня в Коломне артисты Московского музыкального театра «Геликон-опера» представят спектакль «Мазепа» П.И. Чайковского.
Обновлено вчера в 06:58
Гаджеты
Apple может вернуться к прежнему радужному логотипу
Обновлено в 03:54
Политика
Володин предложил изменить Конституцию
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Общество
В России предложили заменить смартфоны в школах на «шкулфоны»
По мнению Чернышова, «шкулфон» сможет стать альтернативой возможному полному запрету на использование детьми обычных мобильных телефонов в школах.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Порошенко отказался идти на допрос
Экс-президент Украины Петр Порошенко не пойдет на допрос, заявил его адвокат. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:58
Автоспорт
Заднеприводная версия Lada Vesta впервые выступила на соревнованиях по дрифту
Заднеприводная Lada Vesta впервые выступила на соревнованиях по дрифт.
Обновлено в 03:33
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Политика
Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Футбол
«Рубин» предлагал Глушакову контракт с зарплатой 300 тысяч евро
«Рубин» предлагал ему годичный контракт и оклад в размере около 300 тысяч евро.
Обновлено в 02:52
Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Политика
Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии
Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщил телеканал Sky News по итогам голосования, которое состоялось во вторник, 16 июля.
Обновлено вчера в 14:40
Футбол
Обамеянг оценил новый имидж Озила и сравнил его с Рапино
В новом образе Озил напомнил Обамеянгу форварда женской сборной США Меган Рапино. Теперь я знаю, как они его выиграли.
Обновлено в 03:45
Происшествия
В Росгвардии объяснили право не представляться и досматривать телефон
В Росгвардии объяснили заявление о том, что их сотрудники не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину.
Обновлено вчера в 19:59
Экономика
Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза
С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено вчера в 17:45
Финансы
Банки стали заменять кешбэк рублями на бонусы
Крупные банки стали отказываться от выплат кешбэка рублями, взамен предлагая бонусы.
Обновлено вчера в 23:59
Экономика
Билла Гейтса подвинули в рейтинге богатейших людей мира
Самый богатый человек Франции, миллиардер Бернар Арно, владеющий модным домом Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), поднялся на вторую строчку в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg, потеснив на третье место основателя Microsoft Билла Гейтса.
Обновлено в 04:19
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Общество
Крымчане смогут увидеть частичное лунное затмение
Частичное лунное затмение начнется вечером 16 июля около 23 часов, а его пик придется примерно на 00:30 17 июля.
Обновлено 14 июля в 14:56
Происшествия
Драка с участием россиян произошла в аэропорту Греции
Сотрудник аэропорта напал на россиян, который отдыхали в греческих Салониках, передает РЕН.
Обновлено в 03:37
Политика
Соболь, Митрохина и Гудкова сняли с выборов в Мосгордуму
Обновлено вчера в 12:29
Политика
Лавров заявил о возможном возобновлении полетов в Грузию
Напомним, к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией привел инцидент с президентом Межпарламентской ассоциации православия Сергеем Гавриловым, который во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия занял кресло главы парламента Грузии.
Обновлено вчера в 19:29
Экономика
«Виктор Черномырдин» подорожал в 1,5 раза
Ледокол "Виктор Черномырдин" за время строительства подорожал в 1,5 раза, пишет газета "Ведомости".
Обновлено в 02:26