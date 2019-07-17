Финансы

Назван самый плохой день для рубляВести.Ru 03:44

Российская валюта может утвердиться на отметке 61,90 рублей за доллар. Однако на последнюю пятницу июля в Центробанке назначено заседание по монетарной политике, которое способно развернуть рубль в сторону падения.
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Эксперт назвал самый плохой день для рубля

Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра", специально для "Российской газеты": - Мнения мировых и российских экономических аналитиков относительно дальнейшей динамики рубля разделились почти поровну: с небольшим перевесом доминируют оптимисты.
Российская газетавчера в 21:00

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Эксперт рассказал о «плохом дне» для рубля

RT на русском01:49

Экономист предупредил о худшем дне для рубля

URA.Ruвчера в 23:33

Эксперт назвал наихудший день для рубля

Известия02:05

Эксперт анонсировал «плохой день» для рубля

РБК03:33

Назван худший день для рубля

News.ruвчера в 22:48

Аналитик рассказал, когда наступит «самый плохой день» для рубля

РИА Новостивчера в 21:47

Эксперт назвал самый плохой день для рубля

Российская газетавчера в 21:00
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 04:31, Вашингтон
Происшествия

В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов

Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 03:53
Игры

Ubisoft объявила список игр, доступных по подписке

Издатель игр Ubisoft анонсировала полный перечень игр, которые будут доступны в рамках их нового сервиса подписок Uplay+.
Обновлено в 02:02
Политика

В Малайзии разочарованы ходом расследования крушения MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад разочарован ходом расследования дела о крушении в Донбассе Boeing 777, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
Обновлено в 04:06
Музыка

Скончался известный южноафриканский певец Джонни Клегг

Во вторник в возрасте 66 лет скончался известный южноафриканский певец и автор песен британского происхождения Джонни Клегг.
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия

СКР выясняет причины массового отравления детей в Крыму

Обновлено в 01:53
Театры

Сегодня «Геликон-опера» представит в Коломне «Мазепу»

Сегодня в Коломне артисты Московского музыкального театра «Геликон-опера» представят спектакль «Мазепа» П.И. Чайковского.
Обновлено вчера в 06:58
Происшествия

Жительница Екатеринбурга через суд вернула полную стоимость Tesla

Обновлено в 02:46
Гаджеты

Apple может вернуться к прежнему радужному логотипу

Обновлено в 03:54
Политика

Володин предложил изменить Конституцию

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Общество

В России предложили заменить смартфоны в школах на «шкулфоны»

По мнению Чернышова, «шкулфон» сможет стать альтернативой возможному полному запрету на использование детьми обычных мобильных телефонов в школах.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Порошенко отказался идти на допрос

Экс-президент Украины Петр Порошенко не пойдет на допрос, заявил его адвокат. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:58
Автоспорт

Заднеприводная версия Lada Vesta впервые выступила на соревнованиях по дрифту

Заднеприводная Lada Vesta впервые выступила на соревнованиях по дрифт.
Обновлено в 03:33
Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату

Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Культура

Звезду сериала «Улицы разбитых фонарей» экстренно прооперировали

Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес

Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Политика

Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Футбол

«Рубин» предлагал Глушакову контракт с зарплатой 300 тысяч евро

«Рубин» предлагал ему годичный контракт и оклад в размере около 300 тысяч евро.
Обновлено в 02:52
Политика

NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве

Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Политика

Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии

Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщил телеканал Sky News по итогам голосования, которое состоялось во вторник, 16 июля.
Обновлено вчера в 14:40
Футбол

Обамеянг оценил новый имидж Озила и сравнил его с Рапино

В новом образе Озил напомнил Обамеянгу форварда женской сборной США Меган Рапино. Теперь я знаю, как они его выиграли.
Обновлено в 03:45
Происшествия

В Росгвардии объяснили право не представляться и досматривать телефон

В Росгвардии объяснили заявление о том, что их сотрудники не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину.
Обновлено вчера в 19:59
Экономика

Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза

С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено вчера в 17:45
Финансы

Банки стали заменять кешбэк рублями на бонусы

Крупные банки стали отказываться от выплат кешбэка рублями, взамен предлагая бонусы.
Обновлено вчера в 23:59
Экономика

Билла Гейтса подвинули в рейтинге богатейших людей мира

Самый богатый человек Франции, миллиардер Бернар Арно, владеющий модным домом Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), поднялся на вторую строчку в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg, потеснив на третье место основателя Microsoft Билла Гейтса.
Обновлено в 04:19
Наука

Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Общество

Крымчане смогут увидеть частичное лунное затмение

Частичное лунное затмение начнется вечером 16 июля около 23 часов, а его пик придется примерно на 00:30 17 июля.
Обновлено 14 июля в 14:56
Происшествия

Драка с участием россиян произошла в аэропорту Греции

Сотрудник аэропорта напал на россиян, который отдыхали в греческих Салониках, передает РЕН.
Обновлено в 03:37
Политика

Соболь, Митрохина и Гудкова сняли с выборов в Мосгордуму

Обновлено вчера в 12:29
Политика

Лавров заявил о возможном возобновлении полетов в Грузию

Напомним, к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией привел инцидент с президентом Межпарламентской ассоциации православия Сергеем Гавриловым, который во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия занял кресло главы парламента Грузии.
Обновлено вчера в 19:29
Экономика

«Виктор Черномырдин» подорожал в 1,5 раза

Ледокол "Виктор Черномырдин" за время строительства подорожал в 1,5 раза, пишет газета "Ведомости".
Обновлено в 02:26
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