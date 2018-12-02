Политика
Паспорт ОАЭ признали лучшим в мире
Паспорт ОАЭ признали лучшим в миреREGNUM01:12
Паспорт Объединённых Арабских Эмиратов возглавил рейтинг паспортов, составленный консультативным центром Arton Capital. Рейтинг Global Passport Power Rank 2018 составлен на основании количества стран, в которые может въехать без визы обладатель того или иного паспорта.
REGNUM01:12
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Политика
Путин рассказал о беседе с Трампом на G20
Обновлено в 01:55
Политика
Трамп согласился не поднимать с 1 января пошлины в отношении Китая
"Президент Трамп согласился, что с 1 января 2019 года он оставит пошлины на товары объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год на уровне 10% и не будет поднимать до 25% на данном этапе", — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Обновлено в 01:57
Политика
Экс-глава МИД ФРГ заявил о попытке Украины втянуть Германию в войну
Украина пыталась втянуть Германию в войну, заявил бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в интервью телеканалу N-TV.
Обновлено в 01:57
Армия и оружие
The National Interest оценил новый комплекс разведки «Пенициллин»
Журнал The National Interest оценил новейший комплекс звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин».
Обновлено в 01:56
Армия и оружие
ВМС США сообщили о смерти в Бахрейне командующего Пятым флотом
"Командующий Пятым флотом ВМС США в Бахрейне вице-адмирал Скотт Стирни был найден мертвым в своей резиденции в Бахрейне 1 декабря 2018 года", — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:41
Политика
Глава Пентагона заявил о новом вмешательстве России в выборы в США
Выступая на форуме по безопасности в Калифорнии, глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что «Россия вновь попыталась вмешаться в ход американских выборов в начале ноября».
Обновлено в 00:43
Политика
Путин назвал маловероятным сценарием сюжет «Хантера Киллера»
Президент РФ Владимир Путин назвал маловероятными, фантастическими события американского фильма Донована Марша "Хантер Киллер".
Обновлено в 01:20
Политика
Посольство РФ в США приспустило флаг в связи со смертью Буша-старшего
Российские дипломаты выразили соболезнования в связи со смертью экс-президента США Джорджа Буша-старшего.
Обновлено вчера в 23:56
Политика
Лидеры стран G20 согласовали совместное заявление
Лидеры стран G20 согласовали совместное заявление на саммите в Буэнос-Айресе.
Обновлено вчера в 23:53
Политика
Джоан Роулинг ответила стороннику Brexit на русском языке
Обновлено в 01:57
Политика
Андрес Мануэль Лопес Обрадор вступил в должность президента Мексики
Андрес Мануэль Лопес Обрадор в субботу официально занял пост президента Мексики.
Обновлено в 01:48
Политика
Спецслужбы Бельгии сообщили об активности террористов в Telegram
Служба безопасности Бельгии утверждает, что террористы «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) переходят от пропаганды в Facebook и Twitter «в более закрытые приложения».
Обновлено в 00:56
Политика
Судно попавшей под санкции российской компании вернулось в Приморье
Теплоход "Севастополь" российской компании "Гудзон", задержанный ранее в южнокорейском порту Пусан предположительно из-за санкций США, прибывает во Владивосток.
Обновлено в 01:55
Политика
Президент Аргентины назвал очень продуктивной встречу с Путиным
Президент Аргентины Маурисио Макри назвал очень продуктивной встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 21:28
Политика
Эрдоган предложил Путину провести еще один саммит по Идлибу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил президенту России Владимиру Путину о необходимости еще одного саммита по ситуации в сирийской провинции Идлиб, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 21:02