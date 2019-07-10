Наука

Ученые назвали эффективный способ похуденияГазета.Ru 05:45

"Найден новый способ похудения", - активно сообщают СМИ, однако работа, на которую они ссылаются, посвящена совсем другому. "Газета.Ru" разобралась, в чем же ошибка.
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Дело не в жире: Ученые посоветовали полным людям худеть по-другому

Российская газета00:06

Ученые из США назвали укрепление мышц лучшим способом похудения

Medikforum.ruвчера в 10:24

О новом подходе к похудению рассказали учёные

Питерские заметкивчера в 10:47

Дело не в жире: полным людям посоветовали худеть по-другому

Medical Noteвчера в 07:41

Ученые назвали «неожиданный» способ похудения

URA.Ru04:18

Ученые рассказали об эффективном способе похудения

РИА Новости04:26

Диетолог заявила о необходимости комплексного подхода при похудении

Известия08:11
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Гаджеты

Стали известны цены на iPhone следующего поколения

Цены на смартфоны iPhone нового поколения будут стартовать с $989, пишет Wccftech со ссылкой на китайские источники.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес

После развода с Собчак Виторган переметнулся к Нино Нинидзе из Грузии

Актер Максим Виторган, расставшийся в этом году с телеведущей Ксенией Собчак, был замечен на спектакле "Нод" на ВДНХ в сопровождении 27-летней актрисы Нино Нинидзе, вместе с которой они держались за руки, сообщает телеграм-канал "Только никому" Нинидзе также пережила в этом году развод.
Обновлено в 08:20
Политика

Украина вышла из очередного соглашения СНГ

Ранее, 23 января, Украина вышла из трех экономических соглашений СНГ.
Обновлено в 07:17
Политика

Венедиктов привез Зеленскому письмо от матери Вышинского

Обновлено в 07:40
Экономика

Siemens начал локализацию производства газовых турбин в России

Обновлено в 04:25
Экономика

Vivacom выиграл суд у экс-акционера и выставил долю на продажу

Руссев заявил, что сделка по переходу права собственности на пакет несколько лет назад была прозрачной и назвал решение лондонского суда значительной победой, которая позволила выставить его долю на продажу.
Обновлено в 07:49
Политика

В Берлине прокомментировали самочувствие Меркель

Ранее у Меркель случился приступ дрожи во время встречи с премьером Финляндии в Берлине.
Обновлено в 07:25
Транспорт

На Бутовской линии метро Москвы произошел второй за час сбой

На Бутовской линии московского метро случился второй раз за сутки приостановили движение поездов, говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте Московского метрополитена.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось

Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось.
Обновлено в 05:49
Футбол

Сотрудникам «Барселоны» задержали зарплату из-за трансфера Гризманна

В Мадриде собираются получить всю сумму одним платежом. Из-за этого сотрудникам "Барселоны" на несколько дней задержали зарплату.
Обновлено в 07:27
Общество

Перепад напряжения в энергосети привел к сбоям на ТЭЦ в Армении

Перепад напряжения в энергосети привел к сбоям в работе ТЭЦ в Армении, заявили в среду в министерстве территориального управления и инфраструктур.
Обновлено в 08:23
Происшествия

В Сети объявили сбор средств для укравшей миллионы башкирской кассирши

В соцсетях объявили сбор пожертвований для кассирши из Салавата Луизы Хайруллиной, которую подозревают в хищении более 20 миллионов рублей.
Обновлено в 04:54
Общество

Доренко оштрафовали через неделю после смерти за неправильную парковку

Главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено в 05:42
Происшествия

Три человека пострадали из-за урагана в Перми

Три жителя Перми пострадали в результате сильнейшего урагана, который обрушился на город в среду, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе местной станции скорой помощи.
Обновлено в 07:35
Общество

В «Пусть говорят» сегодня выступит муж кассирши Луизы Хайруллиной

На Первом канале сегодня выступит муж кассирши Луизы Хайруллиной, похитившей из банка 23 миллиона.
Обновлено в 04:16
Гаджеты

Nintendo анонсировала Switch Lite — полностью портативную консоль

Nintendo неожиданно анонсировала новую систему в семействе Switch — Nintendo Switch Lite, которая лишится ряда особенностей своего прародителя, однако станет более привлекательной по стоимости.
Обновлено в 08:14
Происшествия

Бойня в Реутове: силовики избивают людей прямо в здании суда

От действий силовиков пострадали люди, пришедшие на суд по делу журналиста Евгения Куракина.
Обновлено в 06:24
Политика

На Чернобыльской АЭС вводят в эксплуатацию новую арку над саркофагом

Чернобыльская АЭС 10 июля примет в эксплуатацию новую защиту от предприятия Novarka, которое проектировало и возводило объект над разрушенным в 1986 году четвертым энергоблоком станции, сообщает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 07:16
Происшествия

Задушенную девушку нашли в отеле в Новой Москве

Обновлено в 06:54
Происшествия

На Красной площади задержали протестующих крымских татар

Семь участников несанкционированной акции против уголовного преследования крымских татар задержаны на Красной площади в Москве, передает телеканал «Дождь».
Обновлено в 08:17
Политика

Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета

Во время совещания Зеленский сорвался и выгнал с мероприятия секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка за повышение голоса и выкрики с места.
Обновлено в 06:07
Наука

«Роскосмос» показал прототип беспилотного трактора

Дочка госкорпорации "Роскосмос" — "НПО автоматики" — показала прототип беспилотного трактора на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге.
Обновлено в 06:51
Футбол

Тарасов: «„Локомотив“ послал меня»

Обновлено в 07:53
Политика

В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о девушке якобы перебегавшей дорогу во время движения кортежа президента в Екатеринбурге рассказал детали визита.
Обновлено в 03:13
Политика

Критиковавший Трампа британский посол в США подал в отставку

Посол Великобритании в Вашингтоне Ким Даррок подал в отставку, сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-службу британского МИДа.
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес

Суд признал Хулио Иглесиаса биологическим отцом 43-летнего испанца

Суд первой инстанции Валенсии вынес решение о том, что певец Хулио Иглесиас является биологическим отцом испанца Хавьера Санчеса.
Обновлено в 06:29
Экономика

Еврокомиссия понизила прогноз роста ВВП еврозоны в 2020 году

Прогноз роста ВВП в европейской зоне остался неизменным — 1,2%, но на 2020 год прогноз понижен с 1,5% до 1,4%.
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес

Мать разрушила отношения Ирины Шейк и Брэдли Купера

По слухам, в документах о разводе указано, что причиной расставания Брэдли Купера с Ириной Шейк была мать актера, миссис Глория Купер.
Обновлено вчера в 13:35
Политика

В Германии призвали снести памятник под Прохоровкой

Редактор отдела истории немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф предложил снести мемориальную звонницу, воздвигнутую на Прохоровском поле в память о солдатах, погибших в танковой битве под Прохоровкой летом 1943 года.
Обновлено в 04:00
Футбол

Головин сменил имидж и перекрасил волосы

Полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России Александр Головин сменил имидж.
Обновлено в 04:49
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