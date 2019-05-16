Назван самый дорогой футбольный бренд в миреГазета.Ru 08:25

Мадридский "Реал" стал самым дорогим футбольным брендом в мире, сообщает Brand Finance. Стоимость клуба выросла на 27 процентов и составляет около €1,646 млрд евро.

Спорт день за днем

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Политика Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.

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