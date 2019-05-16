Футбол
Назван самый дорогой футбольный бренд в миреГазета.Ru 08:25
Мадридский "Реал" стал самым дорогим футбольным брендом в мире, сообщает Brand Finance. Стоимость клуба выросла на 27 процентов и составляет около €1,646 млрд евро.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 09:48, Ашберн
Политика
Ответственная за обмен пленными Геращенко ушла с поста
На хрупких плечах представителя Незалежной в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе лежала ответственность за обмен пленными.
Обновлено в 08:36
Политика
Путин: критику любят только люди, нацеленные на реальный результат
Критику любят только люди, нацеленные на реальный результат, не нужно рассчитывать на то, что все будут счастливы от этой критики, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 08:04
Культура
Каннский фестиваль начался со скандала
Открытие Каннского кинофестиваля состоялось на фоне громкого скандала, в центре которого Ален Делон.
Обновлено вчера в 03:02
Космос
В интернет попали закрытые данные о российских спутниках
В интернете в открытом доступе появились данные о российских космических аппаратах, создание и запуск которых не анонсировались.
Обновлено в 09:05
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено в 05:23
Здоровье
В России в прошлом году 19 человек заразили ВИЧ при оказании медпомощи
В прошлом году в РФ 19 человек заразились ВИЧ-инфекцией при оказании им медицинской помощи.
Обновлено в 05:09
Теннис
Дарья Касаткина победила во втором круге турнира в Риме
Обновлено в 08:56
Политика
Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 09:32
Культура
Нагиев рассказал, что будет дальше с шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 09:36
Общество
Названа необходимая для российской семьи сумма для жизни
Обновлено в 01:54
Наука
Каковы реальные последствия Чернобыльской катастрофы
Как страх перед радиацией, а не сама радиация унес несколько сотен тысяч жизней К сожалению, эти 4000, скорее всего, лишь меньшинство жертв чернобыльской аварии.
Обновлено в 09:30
Футбол
Агент Бекао заявил, что футболист намерен остаться в ЦСКА
Фернандо Терчейро, агент бразильского защитника московского ЦСКА Родриго Бекао, рассказал о переговорах с клубом по поводу подписания полноценного контракта.
Обновлено в 08:59
Футбол
Димитрис Итудис: в «Финале четырех» Евролиги ЦСКА должен сыграть на полную катушку
Обновлено в 09:25
Экономика
Альфа-банк назвал знаки зодиака, которым чаще выдают кредиты
Исследование «Альфа-банка» показало, что чаще всего кредиты получают люди, родившиеся под знаком Рыб. Обращаются же за ними чаще Близнецы.
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес
У Олега Газманова нашли опухоль
67-летний Газманов признался, что несколько лет назад врачи обнаружили у него опухоль в горле, прямо на голосовых связках.
Обновлено в 06:13
Политика
Конгрессмены США призывают ввести санкции против Турции за С-400
Группа американских конгрессменов, в которую входят представители Демократической и Республиканской партий США, внесла на рассмотрение в конгресс резолюцию с призывом ввести санкции против Турции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщает пресс-служба комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США.
Обновлено вчера в 21:26
Общество
Ведомство Гущина пригрозило уголовной ответственностью за изъятие предметов со старинной дороги
Комитет РТ по охране объектов культурного наследия разместил на своем сайте официальное предупреждение — напоминание о том, что незаконный поиск и изъятие археологических предметов может повлечь административную или уголовную ответственность.
Обновлено в 05:36
Экономика
Сбербанк и ВТБ приостановили создание региональной авиакомпании
Проработка Сбербанком и ВТБ проекта создания региональной авиакомпании приостановлена, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Россиянин перевозил мертвеца в мешке на крыше автомобиля
Водитель автомобиля «Волга» перевозил труп на крыше машины.
Обновлено в 04:04
Футбол
Ильин оскорбил Мирзова по национальному признаку
Полузащитник тульского Арсенала Резиуан Мирзов ударил форварда Урала Владимира Ильина во время ответного полуфинала Кубка России (2:2), услышав в свой адрес оскорбление по национальному признаку.
Обновлено в 07:39
Авто
Ford представил универсал Focus ST Wagon
Компания Ford представила новое поколение универсала Focus ST Wagon, который дополнит показанный ранее хэтчбек.
Обновлено в 04:14
Политика
Раскол в ПЦУ: Епифаний заявил, что ничего не обещал Филарету
Митрополит вновь образованной неканонической ПЦУ Епифаний заявил, что не обещал так называемому патриарху Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарету правления церковью при своем председательстве.
Обновлено в 07:31
Политика
Климкин не поедет на заседание Совета Европы из-за России
Юбилейное министерское заседание Совета Европы пройдет без участия главы МИД Украины Павла Климкина - он отказался от визита в Хельсинки из-за позиции организации по России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:48
Политика
Украинская Рада определится с датой инаугурации президента 16 мая
Вопрос назначения даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Верховная рада рассмотрит на пленарном заседании 16 мая, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.
Обновлено вчера в 04:40
Кино
От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Гаджеты
Valve выпустила Steam Link на iPhone и Apple TV
В 2018 году компания Valve презентовала приложение Steam Link для мобильных телефонов.
Обновлено в 08:21
Экономика
Прямые иностранные инвестиции в Китай увеличились в январе-апреле
Прямые иностранные инвестиции в материковый Китай в январе-апреле увеличились на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 305,24 млрд юаней (около $45,14 млрд), свидетельствуют данные Министерства коммерции КНР.
Обновлено в 05:18