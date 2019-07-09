Экономика
Назван самый частый способ кражи денег с банковских карт россиянРИА Новости вчера в 05:20
Чаще всего мошенники используют приемы социальной инженерии, а не пробелы в защите гаджетов, чтобы красть деньги с банковских карт россиян, пишут "Известия" со ссылкой на данные аналитиков.
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с чего всё началось
Почти в каждом третьем случае граждане лишаются средств на счетах из-за собственной беспечности, заявили в Центробанке. Самые большие риски оказаться жертвой мошенников при использовании мобильных устройств несут в себе низкая киберграмотность и неосторожность.Известия08 июля в 17:02
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Происшествия
Число фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ удвоилось
В деле о разбое сотрудников ФСБ появились еще 8 фигурантов.
Обновлено вчера в 12:18
Армия и оружие
В небе над Крымом вновь кружил американский беспилотник
Иностранные разведывательные самолёты и беспилотники всё чаще фиксируются у границ России, а также в районе крымского полуострова: 8 и 9 июля в небе были замечены несколько британских летательных аппаратов.
Обновлено в 04:23
Происшествия
Страшное ДТП на «Тавриде» в Крыму – погибли дети
Дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека, в том числе двое детей, произошло в ночь на 10 июля в Крыму на трассе «Таврида» в районе Феодосии.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Радикалы «Домой в СССР» взяли в заложники мужчину в Югре
Мужчина решил стать обладателем «справки гражданина СССР» и пришел в соответствующую службу радикального движения Нижневартовска.
Обновлено в 04:58
Общество
Россиян предупредили о погодных аномалиях в августе
На азиатской территории прогнозируются небольшие отрицательные аномалии в Иркутской области, Туве, на юге Красноярского края.
Обновлено в 03:07
Политика
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии.
Обновлено вчера в 08:35
Авто
Aston Martin показал спорткар DBS GT Zagato
К 100-летнему юбилею ателье Zagato специалисты компании Aston Martin разработали лимитированную серию модели DBS GT Zagato.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
В Улан-Удэ столкнулись два автобуса с пассажирами
Обновлено вчера в 22:37
Происшествия
Беженец из Ирака осуждён на пожизненный срок за убийство девочки в ФРГ
Земельный суд Висбадена признал 22-летнего беженца из Ирака Али Башара, которому было отказано в убежище, виновным в изнасиловании и убийстве 14-летней девочки Сюзанны Фельдман.
Обновлено в 05:31
Происшествия
В Саратовской области закрыли летний лагерь после отравления детей
Детский лагерь расположен в Аткарском районе, после отравления детей учреждение было закрыто по решению ведомства.
Обновлено в 05:08
Футбол
Полузащитник «Факела» завершил карьеру, но останется работать в клубе
По данным «Матч ТВ», 36-летний полузащитник Александр Дутов завершил карьеру футболиста и продолжит работу в тренерском штабе «Факела».
Обновлено в 05:24
Шоу-бизнес
«Не знаю, сколько мне осталось»: Хлебникова рассказала о своей болезни
Марина Хлебникова откровенно рассказала о своей жизни и планах на ближайшее будущее.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Ирины Гехт
Совет Федерации в ходе заседания досрочно прекратил полномочия сенатора от Челябинской области Ирины Гехт, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Ущерб в деле министра из команды Левченко оценили в 748 млн рублей
"Следователями СК России установлено, что в результате незаконной рубки на площади около 120 га лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб на общую сумму около 748 млн рублей", — сообщила журналистам представитель СК Российской Федерации Светлана Петренко.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Режиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован в Риме
Итальянский кинорежиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован в больницу «Сант-Андреа» в Риме, пишет газета Corriere della Sera.
Обновлено в 04:56
Политика
Гройсман поручил найти средства на военный парад, отмененный Зеленским
Премьер Украины Владимир Гройсман заявил о необходимости проведения парада на День независимости, поручил найти средства и подготовить предложение президенту.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Радиоактивную АПЛ К-278 «Комсомолец» показали на видео
АПЛ К-278 «Комсомолец» проекта 685 «Плавник» затонула 7 апреля 1989 года на глубине 1680 метров в 180 километрах к югу от острова Медвежий в Норвежском море.
Обновлено в 03:38
Футбол
Тарасов поблагодарил «Локомотив», несмотря на угрозу судом
Обновлено в 04:14
Музыка
Выступавшим в РФ детям запретили представлять Украину на «Евровидении»
Maruv, которая победила в нацотборе Евровидения-2019, но ехать туда отказалась из-за неприемлемых условий контракта, уже подвергалась критике со стороны подписчиков за гастроли в России.
Обновлено в 00:42
Экономика
Siemens начал локализацию производства газовых турбин в России
Концерн Siemens подал заявку в Минпромторг на заключение специального инвестконтракта (СПИК) для 100%-ной локализации в России производства газовых турбин большой мощности, передает «РИА Новости» со ссылкой на президента Siemens в России Александра Либерова.
Обновлено в 04:25
Происшествия
СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена
Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена.
Обновлено в 03:31
Политика
Участники двух митингов не смогли поделить место у парламента Грузии
Обновлено вчера в 04:43
Экономика
Аналитики предупредили США о риске дефолта в начале осени
Американский Центр двухпартийной политики (ВРС) подготовил доклад, в котором говорится, что Соединенные Штаты могут уже в начале осени оказаться под угрозой дефолта из-за чрезмерно низких налоговых поступлений, передает Bloomberg.
Обновлено вчера в 02:29
Шоу-бизнес
Похудевшая Кристина Орбакайте питается из шприца
Знаменитость побывала в кафе, которое предлагает своим гостям употреблять полезную пищу из шприца.В конце своего поста Кристина Орбакайте написала, что побывав в подобном заведение можно подсмотреть, как все готовится, и потом сделать это в домашних условиях.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес
Разведенного Виторгана уличили в романе с Нинидзе
СМИ сообщили о романе двух актеров, в 2019 году переживших развод: 46-летнего Максима Виторгана и 27-летней Нино Нинидзе получили подтверждение.
Обновлено в 03:11
Политика
Директор грузинского телеканала пообещал мочиться в вино для россиян
Гендиректор телеканала "Рустави-2" Николоз Гварамия выразил готовность мочиться в вино и минеральную воду, которую перевозят из Грузии в Россию.
Обновлено в 05:32
Единоборства
Порье на русском языке назвал себя «настоящим чемпионом»
Обладатель временного титула UFC в лёгком весе американец Дастин Порье на русском языке назвал себя «настоящим чемпионом».
Обновлено в 04:56
Политика
Венедиктов передал президенту Украины письмо мамы Вышинского
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов приехал в столицу Украины, чтобы передать президенту страны Владимиру Зеленскому письмо от матери арестованного главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.
Обновлено в 05:06
Транспорт
В России могут появиться турбоперекрёстки
Обновлено вчера в 17:41
Политика
Лукашенко заявил об опасности слома союзного договора РФ и Белоруссии
17-18 июля в Петербурге состоится встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, на которой планируется обсуждение итогов работу рабочей группы, однако по словам последнего, на сегодняшний день обсуждать совершенно нечего.
Обновлено вчера в 05:44