Экономика

Назван самый частый способ кражи денег с банковских карт россиянРИА Новости вчера в 05:20

Чаще всего мошенники используют приемы социальной инженерии, а не пробелы в защите гаджетов, чтобы красть деньги с банковских карт россиян, пишут "Известия" со ссылкой на данные аналитиков.
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с чего всё началось

Ну и гаджеты: россияне стали самой легкой добычей для кибермошенников

Почти в каждом третьем случае граждане лишаются средств на счетах из-за собственной беспечности, заявили в Центробанке. Самые большие риски оказаться жертвой мошенников при использовании мобильных устройств несут в себе низкая киберграмотность и неосторожность.
Известия08 июля в 17:02

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Центробанк озвучил основные способы кражи денег со счетов россиян

URA.Ru08 июля в 21:47

Назван самый частый способ кражи денег с банковских карт россиян

РИА Новостивчера в 05:20

Эксперт рассказал о способах кражи денег с банковских счетов россиян

РЕН ТВвчера в 03:32

Вот так мошенники крадут 80% денег

Deita.ruвчера в 10:15

Названы главные способы похищения денег со счетов россиян

Lenta.ru08 июля в 22:18

Эксперты назвали способы кражи денег с банковских счетов россиян

News.ru08 июля в 19:20

Названы главные способы похищения средств с банковских счетов россиян

Известия08 июля в 17:37
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 05:39, Вашингтон
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Число фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ удвоилось

В деле о разбое сотрудников ФСБ появились еще 8 фигурантов.
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Иностранные разведывательные самолёты и беспилотники всё чаще фиксируются у границ России, а также в районе крымского полуострова: 8 и 9 июля в небе были замечены несколько британских летательных аппаратов.
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Мужчина решил стать обладателем «справки гражданина СССР» и пришел в соответствующую службу радикального движения Нижневартовска.
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На азиатской территории прогнозируются небольшие отрицательные аномалии в Иркутской области, Туве, на юге Красноярского края.
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Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии.
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К 100-летнему юбилею ателье Zagato специалисты компании Aston Martin разработали лимитированную серию модели DBS GT Zagato.
Обновлено вчера в 23:12
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В Улан-Удэ столкнулись два автобуса с пассажирами

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Земельный суд Висбадена признал 22-летнего беженца из Ирака Али Башара, которому было отказано в убежище, виновным в изнасиловании и убийстве 14-летней девочки Сюзанны Фельдман.
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Происшествия

В Саратовской области закрыли летний лагерь после отравления детей

Детский лагерь расположен в Аткарском районе, после отравления детей учреждение было закрыто по решению ведомства.
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Футбол

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Обновлено в 05:24
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«Не знаю, сколько мне осталось»: Хлебникова рассказала о своей болезни

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Совет Федерации в ходе заседания досрочно прекратил полномочия сенатора от Челябинской области Ирины Гехт, сообщает РИА Новости.
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Происшествия

Ущерб в деле министра из команды Левченко оценили в 748 млн рублей

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Обновлено в 02:45
Происшествия

Режиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован в Риме

Итальянский кинорежиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован в больницу «Сант-Андреа» в Риме, пишет газета Corriere della Sera.
Обновлено в 04:56
Политика

Гройсман поручил найти средства на военный парад, отмененный Зеленским

Премьер Украины Владимир Гройсман заявил о необходимости проведения парада на День независимости, поручил найти средства и подготовить предложение президенту.
Обновлено в 04:39
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Выступавшим в РФ детям запретили представлять Украину на «Евровидении»

Maruv, которая победила в нацотборе Евровидения-2019, но ехать туда отказалась из-за неприемлемых условий контракта, уже подвергалась критике со стороны подписчиков за гастроли в России.
Обновлено в 00:42
Экономика

Siemens начал локализацию производства газовых турбин в России

Концерн Siemens подал заявку в Минпромторг на заключение специального инвестконтракта (СПИК) для 100%-ной локализации в России производства газовых турбин большой мощности, передает «РИА Новости» со ссылкой на президента Siemens в России Александра Либерова.
Обновлено в 04:25
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СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена

Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена.
Обновлено в 03:31
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Экономика

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Транспорт

В России могут появиться турбоперекрёстки

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Лукашенко заявил об опасности слома союзного договора РФ и Белоруссии

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