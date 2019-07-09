Почти в каждом третьем случае граждане лишаются средств на счетах из-за собственной беспечности, заявили в Центробанке. Самые большие риски оказаться жертвой мошенников при использовании мобильных устройств несут в себе низкая киберграмотность и неосторожность.

с чего всё началось

Чаще всего мошенники используют приемы социальной инженерии, а не пробелы в защите гаджетов, чтобы красть деньги с банковских карт россиян, пишут "Известия" со ссылкой на данные аналитиков.

Хоккей ТАСС: Алексей Кудашов возглавит сборную России по хоккею Сборную России по хоккею возглавит Алексей Кудашов, который придет на смену Илье Воробьеву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Происшествия В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец» Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.

Футбол Гендиректор «Зенита» оценил скандальный переход Сутормина Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал скандальный переход полузащитника Алексея Сутормина.

Шоу-бизнес Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко родила сына Звезда "Дома-2" Катя Колисниченко родила сына Напомним, что имя отца своего ребенка Катя Колисниченко скрывает.

Футбол Гильерме хочет остаться в «Локомотиве» После церемонии награждения игроков "Локомотива" серебряными медалями Гильерме заявил ТАСС, что хотел бы остаться в клубе, за который он выступает 12 лет.

Экономика Правительство внесло в Госдуму проект об увеличении акцизов на вино Правительство внесло в Госдуму законопроект, который увеличивает акцизы на вино с 2020 года и устанавливает налоговые ставки на подакцизные товары на 2022 год, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Транспорт Ливни затопили дороги Петербурга Над Северной столицей разверзлись хляби небесные. Ливень, который методично проходит с севера на юг, подтопил дороги города.

Политика Габунию и гендиректора «Рустави 2» назвали «сексуальными партнерами» Телеведущий Георгий Габуния, который позволил себе ругань в адрес российского руководства в прямом эфире «Рустави 2», – гей, его половой партнер – гендиректор канала Ника Гварамия, заявил главред грузинского информагентства «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили со ссылкой на свой источник.

Экономика Чешский акционер продаст акции золотодобывающей Polymetal на $267 млн Оценка в $267 млн рассчитана исходя из цены акции на момент закрытия торгов, однако букбилдинг обычно предполагает дисконт к рынку.

Политика Стала известна реакция матери журналиста «Рустави 2» на его выходку Член «Союза грузин России» Игорь Гвритишвили рассказал о реакции матери ведущего телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии на его скандальную выходку с оскорблением президента России Владимира Путина в прямом эфире.

Политика СМИ узнали детали дела подозреваемого в госизмене помощника полпреда Арестованный помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев мог передавать за границу данные с заседаний Совета безопасности — при обыске у него нашли документы Совбеза.

Политика Украинцы пытаются попасть в Крым по недействительным паспортам Российские пограничники отмечают увеличение количества украинцев, пытающихся въехать в Крым по недействительным паспортам.

Политика Иванов: Россия опоздала с «мусорной реформой» на 40 лет Спецпредставитель президента по вопросам экологии Сергей Иванов заявил, что Россия на 40 лет опоздала с реформой в сфере обращения с коммунальными отходами.

Происшествия Гандболистка сборной России погибла в Польше Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.

Происшествия Раскрыта возможная причина аварии на «Лошарике» Пожар на глубоководном аппарате в Баренцевом море мог начаться из-за взрыва литиевого аккумулятора. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Футбол В «Локомотиве» считают, что ситуация с Тарасовым может дойти до суда Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе высказался о ситуации с уходом из команды полузащитника Дмитрия Тарасова.

Политика Путин сравнил отказ от ядерной энергетики с возвращением к шкурам и пещерам Путин назвал отказ от ядерной энергетики в пользу альтернативных источников попыткой «облачиться в шкуры и переселиться в пещеры».

Происшествия В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле Около 50 человек госпитализированы в канадском Виннипеге после утечки угарного газа в отеле, сообщает издание Global Times.

Происшествия В Ростове горит музыкальный театр В Ростове в музыкальном театре, расположенном в центре города на Большой Садовой, произошло возгорание. Пожар начался около 17 часов 9 июля.

Общество Электронные паспорта могут появиться в России в 2022 году Переход на электронные паспорта в России может произойти в 2022 году, но окончательное решение относительно сроков еще не принято.

Шоу-бизнес Супермодель Адриана Лима встречается с турецким олигархом Адриана Лима, известная супермодель, начала встречаться с олигархом, который оказался ниже нее на целую голову.

Происшествия В Сирии семь детей погибли при подрыве на мине В сирийской провинции Дейр-эз-Зор при подрыве на мине погибли как минимум семь детей. Об этом 9 июля сообщило агенство SANA.