Экономика
Назван самый частый способ кражи денег с банковских карт россиянРИА Новости 05:20
Чаще всего мошенники используют приемы социальной инженерии, а не пробелы в защите гаджетов, чтобы красть деньги с банковских карт россиян, пишут "Известия" со ссылкой на данные аналитиков.
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с чего всё началось
Почти в каждом третьем случае граждане лишаются средств на счетах из-за собственной беспечности, заявили в Центробанке. Самые большие риски оказаться жертвой мошенников при использовании мобильных устройств несут в себе низкая киберграмотность и неосторожность.Известиявчера в 17:02
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Хоккей
ТАСС: Алексей Кудашов возглавит сборную России по хоккею
Сборную России по хоккею возглавит Алексей Кудашов, который придет на смену Илье Воробьеву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 12:48
Происшествия
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Женщина выжила после падения под поезд метро в Москве
Обновлено в 15:11
Происшествия
Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы
Обновлено в 15:59
Футбол
Гендиректор «Зенита» оценил скандальный переход Сутормина
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал скандальный переход полузащитника Алексея Сутормина.
Обновлено в 16:36
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко родила сына
Звезда "Дома-2" Катя Колисниченко родила сына Напомним, что имя отца своего ребенка Катя Колисниченко скрывает.
Обновлено в 05:57
Футбол
Гильерме хочет остаться в «Локомотиве»
После церемонии награждения игроков "Локомотива" серебряными медалями Гильерме заявил ТАСС, что хотел бы остаться в клубе, за который он выступает 12 лет.
Обновлено в 15:40
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева рассказала о своем опыте голодания
Обновлено в 13:08
Экономика
Правительство внесло в Госдуму проект об увеличении акцизов на вино
Правительство внесло в Госдуму законопроект, который увеличивает акцизы на вино с 2020 года и устанавливает налоговые ставки на подакцизные товары на 2022 год, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 15:56
Транспорт
Ливни затопили дороги Петербурга
Над Северной столицей разверзлись хляби небесные. Ливень, который методично проходит с севера на юг, подтопил дороги города.
Обновлено в 06:34
Политика
Габунию и гендиректора «Рустави 2» назвали «сексуальными партнерами»
Телеведущий Георгий Габуния, который позволил себе ругань в адрес российского руководства в прямом эфире «Рустави 2», – гей, его половой партнер – гендиректор канала Ника Гварамия, заявил главред грузинского информагентства «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили со ссылкой на свой источник.
Обновлено в 07:47
Экономика
Чешский акционер продаст акции золотодобывающей Polymetal на $267 млн
Оценка в $267 млн рассчитана исходя из цены акции на момент закрытия торгов, однако букбилдинг обычно предполагает дисконт к рынку.
Обновлено в 14:27
Политика
Стала известна реакция матери журналиста «Рустави 2» на его выходку
Член «Союза грузин России» Игорь Гвритишвили рассказал о реакции матери ведущего телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии на его скандальную выходку с оскорблением президента России Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено в 17:09
Политика
СМИ узнали детали дела подозреваемого в госизмене помощника полпреда
Арестованный помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев мог передавать за границу данные с заседаний Совета безопасности — при обыске у него нашли документы Совбеза.
Обновлено в 14:09
Политика
Украинцы пытаются попасть в Крым по недействительным паспортам
Российские пограничники отмечают увеличение количества украинцев, пытающихся въехать в Крым по недействительным паспортам.
Обновлено в 06:30
Политика
Иванов: Россия опоздала с «мусорной реформой» на 40 лет
Спецпредставитель президента по вопросам экологии Сергей Иванов заявил, что Россия на 40 лет опоздала с реформой в сфере обращения с коммунальными отходами.
Обновлено в 14:58
Происшествия
Гандболистка сборной России погибла в Польше
Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия
Раскрыта возможная причина аварии на «Лошарике»
Пожар на глубоководном аппарате в Баренцевом море мог начаться из-за взрыва литиевого аккумулятора. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
Обновлено в 16:12
Футбол
В «Локомотиве» считают, что ситуация с Тарасовым может дойти до суда
Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе высказался о ситуации с уходом из команды полузащитника Дмитрия Тарасова.
Обновлено в 17:05
Политика
Путин сравнил отказ от ядерной энергетики с возвращением к шкурам и пещерам
Путин назвал отказ от ядерной энергетики в пользу альтернативных источников попыткой «облачиться в шкуры и переселиться в пещеры».
Обновлено в 11:23
Футбол
«Рубин» арендовал у «Ростова» защитника Плиева
Обновлено в 13:42
Происшествия
В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле
Около 50 человек госпитализированы в канадском Виннипеге после утечки угарного газа в отеле, сообщает издание Global Times.
Обновлено в 16:42
Транспорт
Участок Сокольнической линии метро закроют на неделю
Обновлено в 03:35
Происшествия
В Ростове горит музыкальный театр
В Ростове в музыкальном театре, расположенном в центре города на Большой Садовой, произошло возгорание. Пожар начался около 17 часов 9 июля.
Обновлено в 10:28
Кино
Новый фильм о Джокере не будет связан с комиксами DC
Обновлено в 03:39
Общество
Электронные паспорта могут появиться в России в 2022 году
Переход на электронные паспорта в России может произойти в 2022 году, но окончательное решение относительно сроков еще не принято.
Обновлено в 13:34
Шоу-бизнес
Супермодель Адриана Лима встречается с турецким олигархом
Адриана Лима, известная супермодель, начала встречаться с олигархом, который оказался ниже нее на целую голову.
Обновлено в 08:02
Происшествия
В Сирии семь детей погибли при подрыве на мине
В сирийской провинции Дейр-эз-Зор при подрыве на мине погибли как минимум семь детей. Об этом 9 июля сообщило агенство SANA.
Обновлено в 17:19
Гаджеты
Samsung опубликовала рекламное видео с новым Galaxy Note10
Сегодня Samsung опубликовала рекламное видео с новым Galaxy Note10, в котором производитель намекает на возможность использования фаблета вместо нескольких устройств.
Обновлено в 14:34