Почти в каждом третьем случае граждане лишаются средств на счетах из-за собственной беспечности, заявили в Центробанке. Самые большие риски оказаться жертвой мошенников при использовании мобильных устройств несут в себе низкая киберграмотность и неосторожность.

с чего всё началось

Чаще всего мошенники используют приемы социальной инженерии, а не пробелы в защите гаджетов, чтобы красть деньги с банковских карт россиян, пишут "Известия" со ссылкой на данные аналитиков.

Авто Названы самые популярные автомобили в России до 1 млн рублей Эксперты "Автостат" составили топ-5 самых популярных автомобилей на рынке РФ с учетом средневзвешенных цен.

Здоровье Мужчина поверил медицинским советам из интернета и оказался при смерти Студент медицинского университета Нихил Аутар (Nikhil Autar) рассказал, что чуть не погиб после того, как последовал совету из интернета использовать соду для лечения лейкемии.

Политика Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.

Общество Жительница Бурятии получила отказ, постояв 55 лет в очереди на жилье Было установлено, что с декабря 1964 года женщина состояла в очереди на улучшение жилищных условий, но квартиру ей отказывались выдавать, так как у нее нет статуса "малоимущая".

Политика Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине Во всяком случае, могу так сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены.

Общество В Великобритании туристка отсудила у турфирмы почти 24 тысячи евро Туристка из Великобритании отсудила у турфирмы, отправившей ее на отдых, около 24 тысяч евро из-за отравления, сообщает АТОР.

Происшествия Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова.

Общество «Гражданскому Союзу» назначен штраф в 300 тыс. рублей Ленинский районный суд Пензы признал региональный общественный благотворительный фонд «Гражданский Союз» виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ «Нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента», и назначил штраф в размере 300 тыс. рублей.

Политика Против телеканала NewsOne возбудили дело о «финансировании терроризма» Против украинского телеканала NewsOne, который планировал провести телемост с Россией, завели уголовное дело о финансировании терроризма, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Шоу-бизнес Юлия Михалкова поделилась отпускными кадрами из Сочи Именно поэтому поклонники особенно обрадовались, когда увидели редкие кадры актрисы в бикини, сделанные на яхте во время короткого отдыха Сочи, где она была проездом между выступлениями.

Авто Появились первые фото обновленного Lada Largus Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию начyут производить в течении недели.

Здоровье В МЧС рассказали, как не посинеть после укуса змеи МЧС России выдало рекомендации, как вести себя при укусе змеи: сразу обратиться к врачам, опасными симптомами являются головокружение и рвота, а место укуса становится красновато-синего цвета.

Здоровье Чабан прокомментировал рост кредиторской задолженности медучреждений Забайкалья Руководитель ТФОМС Сергей Чабан на заседании Заксобрания прокомментировал рост кредиторской задолженности медицинских учреждений Забайкалья.

Шоу-бизнес Николай Басков обратился к поклонникам после смерти отца 30 июня умер отец Николая Баскова Виктор, после чего исполнитель не выходил на связь с фанатами в соцсетях.

Происшествия Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы. Об этом сообщает портал Odessit.ua.

Политика Грузинские депутаты решили приехать в Москву Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» решили в ближайшее время прибыть с визитом в Москву.

Происшествия В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец» Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.

Общество Росприроднадзор предложил создать центры реабилитации диких животных Руководитель Росприродназдора Светлана Радионова полагает, что как минимум два центра реабилитации диких животных необходимо открыть в России.

Политика СМИ узнали детали дела подозреваемого в госизмене помощника полпреда Арестованный помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев мог передавать за границу данные с заседаний Совета безопасности — при обыске у него нашли документы Совбеза.

Политика Парад на День независимости США стоил Пентагону $1,2 млн Министерство обороны США потратило на празднование Дня независимости Соединенных Штатов $1,2 млн, передает телеканал CBS со ссылкой на источник в Пентагоне.