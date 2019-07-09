Экономика
Назван самый частый способ кражи денег с банковских карт россиянРИА Новости 05:20
Чаще всего мошенники используют приемы социальной инженерии, а не пробелы в защите гаджетов, чтобы красть деньги с банковских карт россиян, пишут "Известия" со ссылкой на данные аналитиков.
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с чего всё началось
Почти в каждом третьем случае граждане лишаются средств на счетах из-за собственной беспечности, заявили в Центробанке. Самые большие риски оказаться жертвой мошенников при использовании мобильных устройств несут в себе низкая киберграмотность и неосторожность.Известиявчера в 17:02
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Авто
Названы самые популярные автомобили в России до 1 млн рублей
Эксперты "Автостат" составили топ-5 самых популярных автомобилей на рынке РФ с учетом средневзвешенных цен.
Обновлено вчера в 01:42
Здоровье
Мужчина поверил медицинским советам из интернета и оказался при смерти
Студент медицинского университета Нихил Аутар (Nikhil Autar) рассказал, что чуть не погиб после того, как последовал совету из интернета использовать соду для лечения лейкемии.
Обновлено в 23:04
Политика
Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 15:24
Происшествия
Судившегося с IKEA бизнесмена посадили на восемь лет
Обновлено в 10:27
Общество
Жительница Бурятии получила отказ, постояв 55 лет в очереди на жилье
Было установлено, что с декабря 1964 года женщина состояла в очереди на улучшение жилищных условий, но квартиру ей отказывались выдавать, так как у нее нет статуса "малоимущая".
Обновлено в 22:43
Политика
Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Во всяком случае, могу так сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены.
Обновлено в 15:57
Общество
В Великобритании туристка отсудила у турфирмы почти 24 тысячи евро
Туристка из Великобритании отсудила у турфирмы, отправившей ее на отдых, около 24 тысяч евро из-за отравления, сообщает АТОР.
Обновлено в 22:14
Происшествия
Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии
Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова.
Обновлено в 22:30
Общество
«Гражданскому Союзу» назначен штраф в 300 тыс. рублей
Ленинский районный суд Пензы признал региональный общественный благотворительный фонд «Гражданский Союз» виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ «Нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента», и назначил штраф в размере 300 тыс. рублей.
Обновлено в 12:15
Общество
Гороскоп на 10 июля: Весам не стоит ввязываться в авантюры, а к Стрельцам заглянут гости
Сегодня, 10 июля, звезды советуют сохранять благоразумие сегодняшний день богат на всякие странности.
Обновлено в 10:00
Политика
Против телеканала NewsOne возбудили дело о «финансировании терроризма»
Против украинского телеканала NewsOne, который планировал провести телемост с Россией, завели уголовное дело о финансировании терроризма, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Обновлено в 11:12
Политика
Уральская студентка упала в обморок на встрече с Путиным
Обновлено в 13:22
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова поделилась отпускными кадрами из Сочи
Именно поэтому поклонники особенно обрадовались, когда увидели редкие кадры актрисы в бикини, сделанные на яхте во время короткого отдыха Сочи, где она была проездом между выступлениями.
Обновлено в 13:53
Армия и оружие
В Германии потребовали сноса памятника погибшим в бою под Прохоровкой
Обновлено в 22:21
Авто
Появились первые фото обновленного Lada Largus
Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию начyут производить в течении недели.
Обновлено вчера в 04:03
Здоровье
В МЧС рассказали, как не посинеть после укуса змеи
МЧС России выдало рекомендации, как вести себя при укусе змеи: сразу обратиться к врачам, опасными симптомами являются головокружение и рвота, а место укуса становится красновато-синего цвета.
Обновлено в 20:18
Здоровье
Чабан прокомментировал рост кредиторской задолженности медучреждений Забайкалья
Руководитель ТФОМС Сергей Чабан на заседании Заксобрания прокомментировал рост кредиторской задолженности медицинских учреждений Забайкалья.
Обновлено в 22:14
Шоу-бизнес
Николай Басков обратился к поклонникам после смерти отца
30 июня умер отец Николая Баскова Виктор, после чего исполнитель не выходил на связь с фанатами в соцсетях.
Обновлено в 11:43
Происшествия
Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы. Об этом сообщает портал Odessit.ua.
Обновлено в 21:14
Политика
Грузинские депутаты решили приехать в Москву
Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» решили в ближайшее время прибыть с визитом в Москву.
Обновлено в 18:36
Происшествия
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено в 10:26
Общество
Росприроднадзор предложил создать центры реабилитации диких животных
Руководитель Росприродназдора Светлана Радионова полагает, что как минимум два центра реабилитации диких животных необходимо открыть в России.
Обновлено в 21:17
Политика
СМИ узнали детали дела подозреваемого в госизмене помощника полпреда
Арестованный помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев мог передавать за границу данные с заседаний Совета безопасности — при обыске у него нашли документы Совбеза.
Обновлено в 14:09
Политика
Парад на День независимости США стоил Пентагону $1,2 млн
Министерство обороны США потратило на празднование Дня независимости Соединенных Штатов $1,2 млн, передает телеканал CBS со ссылкой на источник в Пентагоне.
Обновлено в 21:40
Кино
Новый фильм о Джокере не будет связан с комиксами DC
Обновлено в 03:39
Общество
5 чиновников и депутатов Татарстана попали в рейтинг Forbes
Обновлено в 05:51
Политика
В Генпрокуратуре России рассказали о сотрудничестве с Украиной
Генпрокуратура России на постоянной основе взаимодействует с главным надзорным ведомством Украины по вопросам выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам.
Обновлено в 20:26