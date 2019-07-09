Экономика

Назван самый частый способ кражи денег с банковских карт россиянРИА Новости 05:20

Чаще всего мошенники используют приемы социальной инженерии, а не пробелы в защите гаджетов, чтобы красть деньги с банковских карт россиян, пишут "Известия" со ссылкой на данные аналитиков.
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с чего всё началось

Ну и гаджеты: россияне стали самой легкой добычей для кибермошенников

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