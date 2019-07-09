Экономика
Назван самый частый способ кражи денег с банковских карт россиянРИА Новости 05:20
Чаще всего мошенники используют приемы социальной инженерии, а не пробелы в защите гаджетов, чтобы красть деньги с банковских карт россиян, пишут "Известия" со ссылкой на данные аналитиков.
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с чего всё началось
Почти в каждом третьем случае граждане лишаются средств на счетах из-за собственной беспечности, заявили в Центробанке. Самые большие риски оказаться жертвой мошенников при использовании мобильных устройств несут в себе низкая киберграмотность и неосторожность.Известиявчера в 17:02
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Здоровье
Младенец отказался от грудного молока и спас маме жизнь
Обновлено в 07:01
Происшествия
В челябинский офис «Красного и белого» пришли с обысками
Силовики и налоговая инспекция проверяют офис сети магазинов "Красное и белое" в Челябинске.
Обновлено в 08:40
Общество
В Вашингтоне частично подтопило Белый дом
Обновлено вчера в 20:13
Происшествия
Сотрудников ФСБ проверят на причастность к краже денег Захарченко
Арестованных по делу о разбое сотрудников спецподразделений ФСБ проверят на причастность к краже денег, которые были изъяты у полковника МВД России Дмитрия Захарченко, передает ТАСС со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Замначальника отдела Ростехнадзора арестовали по делу о взятке
Замначальника отдела Ростехнадзора Хромушкин, по данным СК, предложил директору и фактическому руководителю организации по проектированию объектов нефтегазовой отрасли стать за вознаграждение посредниками в получении им взятки, на что они согласились.
Обновлено в 13:04
Происшествия
Судившегося с IKEA бизнесмена посадили на восемь лет
Обновлено в 10:27
Политика
ФСБ завершила расследование дела украинских моряков
ФСБ завершила расследование дела украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, им всем предъявлено обвинение в окончательной редакции, сообщил РИА Новости адвокат Николай Полозов.
Обновлено в 12:56
Авто
Skoda начала производство кроссовера Kamiq
Чешская автомобилестроительная компания Skoda запустила серийное производство кроссовера Kamiq.
Обновлено в 10:16
Политика
Уральская студентка упала в обморок на встрече с Путиным
Одной из учащихся Уральского федерального университета стало плохо на встрече президента России Владимира Путина со студентами и аспирантами вуза, проходившей в Екатеринбурге.
Обновлено в 13:22
Транспорт
Опубликован список всех дорожных камер Москвы
Обновлено в 10:47
Армия и оружие
Россия предложила Индии совместно создать новую подводную лодку
Россия предложила Индии выгодный проект по созданию дизель-электрической подводной лодки (ДЭПЛ) на базе лодки "Амур-1650".
Обновлено в 08:30
Политика
Глава Минэкономразвития поедет в Тольятти за рулем Lada Xray
Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин планирует поехать на форум моногородов в Тольятти на следующей неделе за рулем автомобиля Lada Xray, об этом министр сообщил на своей странице в соцсети Instagram.
Обновлено в 12:44
Происшествия
В музыкальном театре Ростова-на-Дону произошёл пожар
По данным ведомства, площадь пожара составила 350 кв. м. Отмечается, что инцидент произошёл на улице Большая Садовая.
Обновлено в 13:28
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24
Шоу-бизнес
Александр Овечкин и Анастасия Шубская отметили годовщину свадьбы
Сын Сергей родился 18 августа 2018 года, а в честь годовщины свадьбы Овечкин признался в любви своей супруге в сети Instagram.
Обновлено в 10:41
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко родила сына
Звезда "Дома-2" Катя Колисниченко родила сына Напомним, что имя отца своего ребенка Катя Колисниченко скрывает.
Обновлено в 05:57
Политика
СМИ узнали детали дела подозреваемого в госизмене помощника полпреда
Арестованный помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев мог передавать за границу данные с заседаний Совета безопасности — при обыске у него нашли документы Совбеза.
Обновлено в 14:09
Политика
Синод РПЦ выступил против раскола Сербской церкви в Черногории
Особую тревогу Синода вызывает опубликованный правительством Черногории в мае 2019 года проект закона о свободе религии, содержащий, как отмечено в заявлении, ряд дискриминационных мер, среди которых - изъятие в собственность государства части имущества Сербского патриархата, включая здания храмов и монастырей.
Обновлено в 10:30
Экономика
Поставки Boeing 737 упали после запрета на полеты модели MAX
Поставки самолетов Boeing 737 сократились во втором квартале 2019 года более чем вдвое по сравнению с первым, следует из отчета компании.
Обновлено в 14:42
ЖКХ
В Петербурге устранили подтопления после ливней
Специалисты "Водоканала Санкт-Петербурга" устранили подтопления после сильных дождей в городе, которые продолжались несколько дней, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.
Обновлено в 12:08
Политика
Стало известно, как мать Габунии отреагировала на скандал с сыном
Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 15:24
Кино
Новый фильм о Джокере не будет связан с комиксами DC
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес
Папарацци засняли Анджелину Джоли в нижнем белье на балконе в Париже
Папарацци засняли знаменитость в одном из парижских отелей.
Обновлено в 11:59
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Политика
Суд в Киеве признал незаконным повышение цен на газ для населения
Шестой апелляционный административный суд Украины не стал отменять решение Окружного админсуда по иску к Кабмину и "Нафтогазу" относительно порядка формирования цены на газ для населения и теплокоммунэнерго.
Обновлено в 04:33
Общество
В России за год отстранили от полетов более 400 пилотов
Подготовка летного состава гражданской авиации в России остается ключевым вопросом, за год от полетов были отстранены 425 пилотов, заявил во вторник официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
Обновлено в 08:44
Происшествия
У детей женщины, подозреваемой в избиении девочки в Ингушетии, обнаружены отставания в развитии
Отставания в психическом и физическом развитии обнаружены, по предварительным данным, у двух сыновей женщины, подозреваемой в избиении семилетней девочки в Ингушетии.
Обновлено в 15:34
Политика
Порошенко раскритиковал Зеленского за отмену парада
Обновлено в 13:59