Экономика

Назван самый частый способ кражи денег с банковских карт россиянРИА Новости 05:20

Чаще всего мошенники используют приемы социальной инженерии, а не пробелы в защите гаджетов, чтобы красть деньги с банковских карт россиян, пишут "Известия" со ссылкой на данные аналитиков.
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с чего всё началось

Ну и гаджеты: россияне стали самой легкой добычей для кибермошенников

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По информации портала, радиоразведчик Bombardier Global Express Sentinel R.1 с бортовым номером ZJ694 и позывным RRR7308 сделал круг в районе Новороссийска на расстоянии 61,3 километра от береговой линии.
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