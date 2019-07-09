Экономика
Назван самый частый способ кражи денег с банковских карт россиянРИА Новости 05:20
Чаще всего мошенники используют приемы социальной инженерии, а не пробелы в защите гаджетов, чтобы красть деньги с банковских карт россиян, пишут "Известия" со ссылкой на данные аналитиков.
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с чего всё началось
Почти в каждом третьем случае граждане лишаются средств на счетах из-за собственной беспечности, заявили в Центробанке. Самые большие риски оказаться жертвой мошенников при использовании мобильных устройств несут в себе низкая киберграмотность и неосторожность.Известиявчера в 17:02
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 18:59, Вашингтон
Политика
СМИ узнали детали дела подозреваемого в госизмене помощника полпреда
Арестованный помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев мог передавать за границу данные с заседаний Совета безопасности — при обыске у него нашли документы Совбеза.
Обновлено в 14:09
Политика
Собчак отреагировала на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале прокомментировала скандал на грузинском канале "Рустави 2", сотрудник которого в эфире выругался адрес Владимира Путина.
Обновлено в 01:49
Происшествия
Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников
«У комиссии вызывает вопросы причина взрыва в отсеке, где находился аккумулятор, а также тот факт, что моряки не воспользовались портативными дыхательными аппаратами, которыми по инструкции должны были воспользоваться в первую очередь», — говорит знакомый с расследованием обстоятельств инцидента собеседник РБК.
Обновлено в 09:09
Транспорт
В России могут появиться турбоперекрёстки
Обновлено в 17:41
Музыка
Ники Минаж отказалась от концерта в Саудовской Аравии
Известная американская исполнительница Ники Минаж отказалась от концерта в Саудовской Аравии.
Обновлено в 15:31
Политика
Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Мать телеведущего канала "Рустави 2" Георгия Габуния, который нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина и его родителей, "шокирована" инцидентом с сыном.
Обновлено в 18:22
Авто
В России более половины всех продаж приходится на пять брендов
Cреди брендов лидируют Lada, Hyundai, Chevrolet, Toyota и Ford. Суммарно на эти 5 марок приходится 53% всех продаж на рынке.
Обновлено в 01:31
Политика
Умер миллиардер и участник выборов президента США Росс Перо
Обновлено в 10:39
Авто
Названы самые продаваемые автомобили в России стоимостью 2 млн рублей
Эксперты агентства «Автостат» назвали самые продаваемые автомобили в России стоимостью 2 млн рублей.
Обновлено в 15:30
Политика
Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Во всяком случае, могу так сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены.
Обновлено в 15:57
Общество
Гидрометцентр дал прогноз на вторую половину июля
Жителей европейской части России ждет потепление во второй половине месяца, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд во вторник, 9 июля.
Обновлено в 07:43
Интернет
Расширение для Google Chrome позволяет смотреть Netflix на работе
Mschf Internet Studios представила необычное разрешение Netflix Hangouts для браузера Google Chrome.
Обновлено в 11:03
Авто
ГАЗ начал выпуск автомобилей с ЭПТС
Горьковский автозавод первым среди российских автопроизводителей начал серийный выпуск коммерческих автомобилей с электронными паспортами транспортных средств.
Обновлено в 08:56
Политика
Проект документа взаимного признания виз Белоруссии и России ждет подписания
Проект документа о взаимном признании виз Белоруссии и России практически готов и ждет своего подписания, заявил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.
Обновлено в 16:47
Происшествия
В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле
Около 50 человек госпитализированы в канадском Виннипеге после утечки угарного газа в отеле, сообщает издание Global Times.
Обновлено в 16:42
Общество
Бывший сенатор похвалил порноактрису-транссексуала и был осмеян
Бывший член Совета Федерации Александр Торшин поблагодарил американскую транссексуальную порноактрису Бэйли Джей Грейнджер (Bailey Jay Granger).
Обновлено в 12:17
Экономика
Брокеры оценили потери от ограничений на биржевые инвестиции россиян
Поправки, уже принятые в первом чтении, не учитывают специфику различных финансовых инструментов и вместо защиты инвесторов создают для них необоснованные барьеры и увеличивают издержки работающих на финансовом рынке компаний, считают банкиры и брокеры, предлагая депутатам ряд поправок к законопроекту ко второму чтению.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие
Британский самолет-разведчик засекли у берегов Новороссийска
По информации портала, радиоразведчик Bombardier Global Express Sentinel R.1 с бортовым номером ZJ694 и позывным RRR7308 сделал круг в районе Новороссийска на расстоянии 61,3 километра от береговой линии.
Обновлено в 02:45
Общество
МЧС предупредило о дожде с грозой и порывистым ветром в Москве
«По прогнозам синоптиков (Росгидромет), в ближайший час с сохранением до 21 часа 9 июля по Москве ожидается гроза с дождём, усиление ветра при грозе с порывами до 15 м/с», — приводит РИА Новости сообщение спасателей.
Обновлено в 09:46
Шоу-бизнес
79-летняя Светлана Светличная похвасталась фигурой
Светлана Светличная даже в свои 79 лет даст фору молодым.
Обновлено в 11:35
Шоу-бизнес
СМИ: у Максима Виторгана и Нино Нинидзе роман
Обновлено в 18:14
Политика
Зеленский отменил военный парад в честь Дня независимости Украины
В уже ставшей для всех привычной манере, через Facebook, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своем решении отменить военный парад по случаю Дня независимости.
Обновлено в 12:20
Наука
Моляры с тремя корнями достались жителям Азии от денисовцев
Обновлено в 05:50
Политика
Суд запретил Трампу блокировать пользователей в Twitter
Апелляционный суд второго округа в Нью-Йорке постановил во вторник, что президент США Дональд Трамп не имеет права блокировать пользователей в своем аккаунте в Twitter из-за критических высказываний в его адрес, сообщает издание Fortune.
Обновлено в 12:02
Общество
В Южно-Сахалинске подготовят общественные слушания по 22-му микрорайону
Развитие 22-го микрорайона стало одной из самых обсуждаемых тем на прошедшем общественном совете Южно-Сахалинска.
Обновлено в 03:52
Политика
Грузинские депутаты «Альянса патриотов» посетят Москву
Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» намерены посетить Москву в ближайшие дни, заявила лидер партии Ирма Инашвили.
Обновлено в 17:57
Происшествия
Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено в 09:27
Футбол
В «Локомотиве» считают, что ситуация с Тарасовым может дойти до суда
Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе высказался о ситуации с уходом из команды полузащитника Дмитрия Тарасова.
Обновлено в 17:05
Гаджеты
Компания Logitech представила новую игровую гарнитуру Logitech G Pro X
В разработке Logitech G Pro X принимали участие еще специалисты компании Blue Microphones, которые предоставили Logitech свою технологию Blue VO!CE, отвечающую за качество звука.
Обновлено в 14:22
Общество
Госдума упростила получение соцподдержки инвалидами
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об упрощении для людей с ограниченными возможностями здоровья получения мер социальной поддержки и госуслуг.
Обновлено в 08:08