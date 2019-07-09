Почти в каждом третьем случае граждане лишаются средств на счетах из-за собственной беспечности, заявили в Центробанке. Самые большие риски оказаться жертвой мошенников при использовании мобильных устройств несут в себе низкая киберграмотность и неосторожность.

с чего всё началось

Чаще всего мошенники используют приемы социальной инженерии, а не пробелы в защите гаджетов, чтобы красть деньги с банковских карт россиян, пишут "Известия" со ссылкой на данные аналитиков.

Хоккей «Колорадо» продлил контракт с главным тренером Беднаром "Колорадо" в своем официальном Twitter объявил о продлении контракта с главным тренером Джаредом Беднаром.

Авто ГАЗ начал выпуск автомобилей с ЭПТС Горьковский автозавод первым среди российских автопроизводителей начал серийный выпуск коммерческих автомобилей с электронными паспортами транспортных средств.

Происшествия В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец» Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.

Политика Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.

Политика Владимир Путин после посещения УрФУ вышел к народу В Екатеринбурге президент России Владимир Путин после посещения одного из корпусов Уральского федерального университета пообщался с жителями и гостями города, которые ожидали его возле здания.

Футбол Баринов продлил контракт с «Локомотивом» на четыре года Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов продлил контракт с "Локомотивом" на четыре года, сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.

Общество ЦОДД опубликовал адреса всех камер видеофиксации в Москве Центр организации дорожного движения (ЦОДД) опубликовал список с адресами расположения всех камер видеофиксации в Москве.

Экономика Чешский акционер продаст акции золотодобывающей Polymetal на $267 млн Оценка в $267 млн рассчитана исходя из цены акции на момент закрытия торгов, однако букбилдинг обычно предполагает дисконт к рынку.

Политика США призвали Турцию прекратить бурение в водах Кипра "Провокационным шагом" считает Вашингтон действия Анкары в территориальных водах Кипра и призывает остановить бурение.

Здоровье СК проверит сообщение СМИ о лишении инвалидности девушки в Подмосковье Следователи проверят информацию СМИ о лишении в Подмосковье статуса инвалидности девушки с неизлечимой хронической болезнью после её совершеннолетия, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Происшествия Саакашвили устроил драку с оппонентами и сломал руку пожилой женщине Саакашвили устроил драку с оппонентами и охраной мэра. Во время потасовки он толкнул пожилую женщину, она упала и сломала руку.

Политика Миллиардер Стайер решил баллотироваться в президенты США CBS отмечает, что согласно пресс-релизу, посвященному выдвижению Стайера, он собирается потратить $50 млн как на регистрацию избирателей, так и на усилия по импичменту Трампа.

Шоу-бизнес Актер Никита Панфилов бросил сына и не платит алименты Актер Никита Панфилов, звезда сериалов «Пес» и «Мажор», совершенно не интересуется жизнью родного сына, не общается с ним и не платит алименты на его содержание.

Армия и оружие Адмирал США рассказал о «сотнях российских военных» в Венесуэле Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер заявил, что в Венесуэле якобы находятся сотни российских военнослужащих и подрядчиков.

Происшествия При взрыве мины на востоке Сирии погибли семь детей Взрыв мины, установленной террористами в поселке Деблан в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, произошел 9 июля.

Политика Трамп назвал британского посла в США «чокнутым» Президент США Дональд Трамп в своём Twitter высказался о после Великобритании в Соединённых Штатах Киме Дэрроке после ситуации с утечкой информации о представителях администрации американского лидера.

Политика СМИ узнали детали дела подозреваемого в госизмене помощника полпреда Арестованный помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев мог передавать за границу данные с заседаний Совета безопасности — при обыске у него нашли документы Совбеза.

Политика Зеленский отменил парад в День независимости Украины из-за дороговизны Президент Украины Владимир Зеленский отменил военный парад, который обычно проходит в День независимости Украины, из-за дороговизны мероприятия.

Происшествия Суд арестовал почти €122 млн на банковских счетах Абызова Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн, находящихся на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.

Политика Путин заявил о неизбежности сближения России и Украины Президент РФ Владимир Путин сообщил, что сближение России и Украины неизбежно как строительство союзнических отношений между государствами.

Технологии «Яндекс.Маркет» ввел авторизацию через «Сбербанк ID» «Яндекс.Маркет» запустил авторизацию на маркетплейсе «Беру» через «Сбербанк ID» — пользователи смогут заходить на сайт, используя учетные данные от «Сбербанк Онлайн», рассказали в пресс-службе «Яндекс.Маркета».

Политика Грузинские депутаты «Альянса патриотов» посетят Москву Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» намерены посетить Москву в ближайшие дни, заявила лидер партии Ирма Инашвили.