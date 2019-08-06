Где не хватает онкологов В государственных клиниках девяти российских регионов работают меньше 20 врачей-онкологов, следует из данных статистического сборника Министерства здравоохранения за 2018 год, с которыми ознакомился РБК.

с чего всё началось

В Ненецком автономном округе работает всего один врач-онколог, проблемная ситуация с медиками этой специальности сложилась и еще в нескольких регионах России. Об этом говорится в исследовании Министерства здравоохранения РФ.

Назван российский регион, в котором работает всего один онколог

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