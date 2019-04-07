Общество
Назван российский регион с самым дорогим борщомLenta.ru 00:07
Эксперты посчитали, во сколько обойдется приготовление тарелки борща для жителей регионов России. Об этом сообщает агентство «Прайм». По их данным, самую высокую цену за ингредиенты для супа заплатят жители Сахалина.
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Эксперты рассказали, в какую сумму обойдется приготовление борща в разных регионах России
Народные новостивчера в 20:47
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Армия и оружие
В Лиепае воздадут почести сбитым американцам-нарушителям
В понедельник, 8 апреля, в латвийской Лиепае пройдет мероприятие, посвященное памяти десяти погибших летчиков Соединенных Штатов Америки, самолет которых был сбит 8 апреля 1950 года военно-воздушными силами Советского Союза.
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Кудерметова и Хромачева вышли в финал турнира в Чарльстоне
Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Ирина Хромачёва вышли в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:22
Единоборства
Лобов показал лицо после дебюта в кулачных боях
Турнир прошел в штате Миссисипи. Главным событием стал бой экс-боеца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Лобова и Джейсона Найта.
Обновлено в 06:33
Происшествия
На севере Бразилии обрушилась часть моста
Спасатели ищут пропавших без вести после обвала части моста в штате Пара на севере Бразилии, сообщил губернатор штата Элдер Барбалью на заседании специально созданной рабочей группы.
Обновлено в 04:20
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом
Отравленный предположительно нервно-паралитическим веществом "Новичок" в британском городе Эймсбери Чарли Роули встретился с послом России в Великобритании Александром Яковенко в резиденции главы дипмиссии в Лондоне.
Обновлено в 05:09
Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид
Японский космический зонд «Хаябуса-2» успешно сбросил взрывное устройство на 500-метровый астероид Рюгу, который находится в 300 миллионах километрах от Земли.
Обновлено 05 апреля в 11:25
Происшествия
В Москве задержали двух британцев
В центре Москвы задержаны два преподавателя английского языка из Великобритании.
Обновлено в 03:36
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Названы снижающие давление продукты
Обновлено вчера в 07:00
Общество
В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии
По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Пожар на станции метро «Чистые пруды» в Москве потушен
Обновлено в 06:35
Общество
Познер назвал минус советского образования
Познер подверг эту систему критике, отмечая советские «минусы» в подготовке подрастающего поколения.
Обновлено в 06:12
Политика
Володин пригласил главу турецкого парламента в Москву
Председатель нижней палаты пригласил турецкого коллегу посетить Москву.
Обновлено в 04:04
Происшествия
В Сети опубликовано видео загадочных вспышек в небе над Самарой
Очевидцы выложили в соцсетях видео со вспышками света в небе над Самарой. Инцидент произошел поздно вечером в субботу, 6 апреля.
Обновлено в 04:02
Наука
В Германии найдены останки крокодила возрастом 150 миллионов лет
В Германии шотландские ученые нашли останки давнего крокодила. Исследования показали, что он жил примерно 150 миллионов лет назад.
Обновлено вчера в 08:24
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Матвиенко рассказала о работе с Путиным
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о своей работе с президентом России Владимиром Путиным.
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Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные
Что будет, если каждый день в свой рацион вводить куриное яйцо, выяснили специалисты Китая и Великобритании, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Валерия Золотухина
В возрасте 70 лет скончалась Тамара Золотухина — вдова актера Валерия Золотухина.
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Авто
Лучшие двигатели бренда Toyota
Эксперты составили рейтинг лучших силовых установок японской автомобилестроительной компании Toyota.
Обновлено в 06:26
Хоккей
Определились все пары плей-офф Кубка Стэнли
Обновлено в 03:33
Общество
Нижегородские отели отказываются принять форум «Свободные люди»
Организаторы форума «Свободные люди» были вынуждены дважды экстренно менять место проведения мероприятия в Нижнем Новгороде.
Обновлено вчера в 12:23
Политика
Гриценко заявил о неготовности Зеленского к президентству
Бывший украинский министр обороны, глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко после встречи с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским заявил, что последний не готов к работе в должности главы государства.
Обновлено в 02:01
Авто
BMW увеличил продажи в 1 квартале на 22% в России
Обновлено в 04:22
Политика
МИД Венгрии вызвал украинского посла
Украинского посла в Венгрии Любовь Непал вызвали в венгерский МИД. Об этом сообщает национальное информационное агентство Румынии Agerpres.
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В небе над Москвой опасно сблизились самолеты
Обновлено в 06:17
Спорт
Финский тренер: миру лыжных гонок не нужны больные норвежцы
Бывший главный наставник финской лыжной сборной Кари-Пекка Кюрё дал свой комментарий по поводу заявлений норвежкой лыжницы Астрид Якобсен о том, что большие нагрузки и количество соревнований приводят к проблемам со здоровьем и увеличению количества случае в астмы.
Обновлено в 05:52
Политика
Полиция задержала незаконного агитатора в Киеве
Полицейские в Киеве задержали мужчину, проводившего незаконную агитацию на майдане Независимости.
Обновлено в 06:15
Политика
Германию сочли угрозой для безопасности НАТО
СМИ считают, что Германия ставит под угрозу Североатлантический альянс из-за слишком маленьких расходов на оборону.
Обновлено вчера в 21:42
Общество
Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов
Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.
Обновлено вчера в 13:37
Политика
Соловьев в эфире выгнал польского эксперта из студии
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского политолога Якуба Корейбу.
Обновлено вчера в 05:29
Политика
Штаб Зеленского рассказал о методах борьбы с коррупцией
Штаб Зеленского планирует максимально привлечь к борьбе с коррупцией население при помощи системы вознаграждений за информацию.
Обновлено в 06:00