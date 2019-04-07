Общество
Назван российский регион с самым дорогим борщомLenta.ru 00:07
Эксперты посчитали, во сколько обойдется приготовление тарелки борща для жителей регионов России. Об этом сообщает агентство «Прайм». По их данным, самую высокую цену за ингредиенты для супа заплатят жители Сахалина.
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Эксперты рассказали, в какую сумму обойдется приготовление борща в разных регионах России
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