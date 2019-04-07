Назван российский регион с самым дорогим борщомLenta.ru 00:07

Эксперты посчитали, во сколько обойдется приготовление тарелки борща для жителей регионов России. Об этом сообщает агентство «Прайм». По их данным, самую высокую цену за ингредиенты для супа заплатят жители Сахалина.

Происшествия Взрыв в загоревшейся многоэтажке в Париже попал на видео В многоэтажном здании в 19-м округе Парижа произошел крупный пожар и последовавший за ним взрыв.

Наука Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.

Футбол Фаната «Спартака» избили до потери сознания за шарф против Глушакова Болельщик московского «Спартака» принёс на домашний матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА шарф против капитана красно-белых Дениса Глушакова.

Политика ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.

Политика В Польше хотят получить от Германии репарации на $900 млрд По меньшей мере $900 млрд намерены требовать от Германии польские власти в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.

Космос Астрономы обнаружили необычную мертвую галактику Исследователи нашли мертвую галактику ZF-COSMOS-20115, которая отличалась небывалыми темпами образования новых звезд.

Политика Координатор ОБСЕ встретился с властями ЛНР Координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш провёл переговоры в Луганске с представителями самопровозглашённой Луганской народной республики.

Хоккей Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ Завершился регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ), и стали известны все пары первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли сезона-2018/19.

Экономика На нацпроекты потратят 25,7 трлн рублей Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что средств на реализацию национальных проектов хватает.

Происшествия Пять человек пострадали в результате стрельбы в окрестностях Чикаго В окрестностях Чикаго пять человек пострадали в результате стрельбы. Об этом сообщила в субботу, 6 апреля, газета Chicago Tribune.

Политика Захарова прокомментировала слова Климкина о счете за «оккупацию» Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы внешнеполитического ведомства Украины Павла Климкина о том, что с Москвы нужно взыскать компенсацию «за все столетия оккупации».

Политика Матвиенко рассказала о работе с Путиным По словам Матвиенко, если Путин приглашает в свою команду определенного человека, следовательно, он ему доверяет.

Шоу-бизнес Валерий Леонтьев заболел и отменил концерты Певец Валерий Леонтьев отменил концерты из-за болезни. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.

Политика Телеведущий Владимир Соловьев выгнал польского эксперта из студии Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии российского политического шоу польского эксперта Якуба Корейбу.

Авто Стартовали продажи кроссовера Honda HR-V 2019 в Sport-версии Компания Honda начала продажи обновлённого компактного кроссовера HR-V в Sport-модификации на европейском рынке.

Культура Ребёнок меняет жизнь взрослых: в Каннах назвали лучшее реалити-шоу 6 апреля на MIPFormats в рамках питчинга — конкурса проектов реалити-шоу — лучшей признали идею передачи «Измени моё мнение», где в каждом выпуске ребенок в течение 48 часов пытается убедить взрослого поменять одно из своих убеждений.

Политика Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ Суд в Киеве удовлетворил иск народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Александра Долженкова, который потребовал отменить насильственное переименование канонической Украинской православной церкви.

Политика Принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в британских спецслужбах Британский принц Уильям в течение трех недель работал в MI5, MI6 и Центре правительственной связи (ЦПС), чтобы подробно ознакомиться с работой служб безопасности и разведки Соединенного Королевства.

Экономика В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии Работающие пенсионеры могут узнать, какой будет их пенсия, если они уволятся. Об этом рассказали "РГ" В Пенсионном фонде России (ПФР).

Политика Тереза Мэй предупредила о последнем шансе на Brexit Премьер-министр подчеркнула, что чем дольше идет процесс утверждения сделки с Брюсселем, тем выше шанс, что Великобритания никогда не выйдет из ЕС.

Происшествия В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,1 Землетрясение магнитудой 4,1 произошло 6 апреля 2019 года в 8.33 по всемирному времени (в 11.33 по московскому) в Каспийском море, сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.

Политика Нетаньяху пообещал аннексировать территории на Западном берегу Иордана Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в предвыборном телеинтервью пообещал аннексировать территорию, на которой находятся еврейские поселения на оккупированных палестинских землях Западного берега реки Иордан.

Политика Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.