Экономика

Назван решающий месяц для «Северного потока-2»Lenta.ru вчера в 08:59

Россия может не успеть запустить газопровод «Северный поток-2» и сорвать сроки поставок газа по нему, если не получит разрешение на строительство от Дании в августе. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Газопровод планировали запустить до 31 декабря 2019 года.
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с чего всё началось
Россия может сорвать сроки начала поставок газа европейским странам по трубопроводу «Северный поток-2», если в августе не получит разрешение на строительство от Дании, пишет
 Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
РБКвчера в 07:30

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СМИ назвали критически важные сроки для «Северного потока — 2»

Телеканал 360°вчера в 12:58

Сроки поставок газа по «Северному потоку – 2» могут сдвинуться

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FT узнала об угрозе срыва сроков сдачи «Северного потока — 2» из-за Дании

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FT назвала критически важный для «Северного потока-2» месяц

РБКвчера в 07:30

СМИ: Сроки сдачи «Северного потока — 2» могут сдвинуться из-за Дании

ПРАЙМвчера в 06:55

Назван решающий месяц для «Северного потока-2»

Lenta.ruвчера в 08:59

FT узнала об угрозе срыва сроков сдачи «Северного потока — 2» из-за Дании

Forbesвчера в 03:28
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 01:22, Ашберн
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В Якутии 20 человек госпитализировали после отравления шаурмой

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В ДНР заявили о бунте украинских военных из-за условий содержания

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В Москве на несанкционированной акции задержали более тысячи человек

Полиция задержала 1074 человека на несанкционированной акции в центре Москвы за различные правонарушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
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Происшествия

В Кабуле при нападении на офис кандидата в премьеры погибли 20 человек

Обновлено вчера в 23:59
Происшествия

В Екатеринбурге машина сбила двух подростков

В Екатеринбурге накануне вечером на ЖБИ машина сбила двух подростков, которые переходили дорогу на зеленый свет светофора, сообщает отделение пропаганды ГИБДД по уральской столице.
Обновлено вчера в 23:15
Армия и оружие

Главный военно-морской парад пройдет в Петербурге и Кронштадте

Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте примет Верховный Главнокомандующий, президент России Владимир Путин.
Обновлено 27 июля в 17:16
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Опубликован рейтинг стран Европы по доступности бензина

Люксембург возглавил рейтинг стран Европы с самым доступным бензином, следует из данных агентства «РИА Рейтинг».
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Происшествия

Появились первые жертвы стрельбы на фестивале в Калифорнии

В Калифорнии в результате стрельбы на фестивале еды погибли по меньшей мере три человека.
Обновлено вчера в 23:55
Экономика

Минкомсвязь подключит соцобъекты к интернету с опережением сроков

Все социально-значимые объекты в России будут подключены к высокоскоростному интернету до конца 2021 года.
Обновлено вчера в 23:10
Общество

Синоптики назвали субботу самым жарким днем лета

В субботу, 27 июля, столбики термометров на столичной метеостанции на ВДНХ поднялись до +28,8 градуса, что стало рекордным показателем с начала июля.
Обновлено 27 июля в 12:46
Экономика

В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI

Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено вчера в 18:47
Армия и оружие

В Ливии подбили два украинских Ил-76

По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
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Общество

В Белогорске объявили режим ЧС из-за паводка

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Футбол

На Матюиди претендуют «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед»

На игрока претендуют «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед», сообщает Corriere di Torino.
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На Кубани начали работу 12 новых офисов врача общей практики

В Минздраве Краснодарского края 29 июля сообщили о работе новых офисов врача общей практики в регионе.
Обновлено в 00:50
Происшествия

Из-за наводнения в Иркутской области эвакуированы более тысячи человек

За ночь из своих домов эвакуированы 1076 человек, в том числе 615 детей, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:46
Общество

Минобороны построит в «Патриоте» центр воспитания школьников

В подмосковном парке Минобороны «Патриот» построят учебно-методический центр военно-патриотического воспитания «Авангард», рассказали РБК два источника в Минобороны.
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Политика

В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина

Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
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Шоу-бизнес

Екатерина Климова провела время с избранницей бывшего мужа

Популярная актриса отправилась на прогулку в компании дочери и новой пассии экс-супруга, Еленой Бирюковой.
Обновлено вчера в 05:00
Происшествия

В Москве госпитализировали Алексея Навального

24 июля Навального арестовали на 30 суток по обвинению в повторном нарушении правил проведения митинга.
Обновлено вчера в 06:03
Наука

Российские ученые удостоены премии в США за открытие

Открытие ученых из России было причиной их награждения престижной премией на американском конкурсе промышленных инноваций.
Обновлено 27 июля в 21:02
Происшествия

На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника

В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
Обновлено вчера в 07:05
Футбол

Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» в матче за Суперкубок Украины

Киевское "Динамо" одержало волевую победу над донецким "Шахтером" и в восьмой раз стало обладателем Суперкубка Украины по футболу.
Обновлено вчера в 16:09
Общество

Женщина разделась догола из-за аномальной жары и попала на видео

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Политика

«Калька неудачников»: соратник Зеленского о планах переименования России

Депутат Рады от партии "Слуга народа" Максим Бужанский осудил предложение переименовать Россию в "Московию".
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Общество

В США умерла «самая умная» в мире собака

Бордер-колли по кличке Чейсер, жившая в штате Южная Каролина и считавшаяся самой умной в мире собакой, умерла на этой неделе в возрасте 15 лет.
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Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал о ее гибели

Муж пытался спасти супругу, однако она скончалась. Вероника Никонова окончила театральную школу в Минске.
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Общество

Площадь пожаров в Красноярском крае выросла на 8 тысяч гектаров

Обновлено 27 июля в 23:01
Наука

В Новой Зеландии неумирающий пень выжил благодаря соседним деревьям

Ученые выяснили, что потоки воды в пне и соседних деревьях составляли целую систему, а распределение ресурсов зависело от времени суток.
Обновлено 26 июля в 11:21
Политика

В ОБСЕ раскритиковали закон Украины о государственном языке

Министерство культуры Украины совместно с ОБСЕ готовят изменения по украинским законам, связанным с политикой в отношении национального языка, сообщил "Известиям" верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер, раскритиковав при этом Киев за дискриминационный подход в этом вопросе.
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