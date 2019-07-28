с чего всё началось

Россия может не успеть запустить газопровод «Северный поток-2» и сорвать сроки поставок газа по нему, если не получит разрешение на строительство от Дании в августе. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Газопровод планировали запустить до 31 декабря 2019 года.

Происшествия В Москве на несанкционированной акции задержали более тысячи человек Полиция задержала 1074 человека на несанкционированной акции в центре Москвы за различные правонарушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Происшествия В Екатеринбурге машина сбила двух подростков В Екатеринбурге накануне вечером на ЖБИ машина сбила двух подростков, которые переходили дорогу на зеленый свет светофора, сообщает отделение пропаганды ГИБДД по уральской столице.

Энергетика Опубликован рейтинг стран Европы по доступности бензина Люксембург возглавил рейтинг стран Европы с самым доступным бензином, следует из данных агентства «РИА Рейтинг».

Происшествия Появились первые жертвы стрельбы на фестивале в Калифорнии В Калифорнии в результате стрельбы на фестивале еды погибли по меньшей мере три человека.

Экономика Минкомсвязь подключит соцобъекты к интернету с опережением сроков Все социально-значимые объекты в России будут подключены к высокоскоростному интернету до конца 2021 года.

Общество Синоптики назвали субботу самым жарким днем лета В субботу, 27 июля, столбики термометров на столичной метеостанции на ВДНХ поднялись до +28,8 градуса, что стало рекордным показателем с начала июля.

Экономика В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.

Армия и оружие В Ливии подбили два украинских Ил-76 По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.

Здоровье На Кубани начали работу 12 новых офисов врача общей практики В Минздраве Краснодарского края 29 июля сообщили о работе новых офисов врача общей практики в регионе.

Происшествия Из-за наводнения в Иркутской области эвакуированы более тысячи человек За ночь из своих домов эвакуированы 1076 человек, в том числе 615 детей, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.

Общество Минобороны построит в «Патриоте» центр воспитания школьников В подмосковном парке Минобороны «Патриот» построят учебно-методический центр военно-патриотического воспитания «Авангард», рассказали РБК два источника в Минобороны.

Политика В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Екатерина Климова провела время с избранницей бывшего мужа Популярная актриса отправилась на прогулку в компании дочери и новой пассии экс-супруга, Еленой Бирюковой.

Происшествия В Москве госпитализировали Алексея Навального 24 июля Навального арестовали на 30 суток по обвинению в повторном нарушении правил проведения митинга.

Наука Российские ученые удостоены премии в США за открытие Открытие ученых из России было причиной их награждения престижной премией на американском конкурсе промышленных инноваций.

Происшествия На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.

Футбол Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» в матче за Суперкубок Украины Киевское "Динамо" одержало волевую победу над донецким "Шахтером" и в восьмой раз стало обладателем Суперкубка Украины по футболу.

Политика «Калька неудачников»: соратник Зеленского о планах переименования России Депутат Рады от партии "Слуга народа" Максим Бужанский осудил предложение переименовать Россию в "Московию".

Общество В США умерла «самая умная» в мире собака Бордер-колли по кличке Чейсер, жившая в штате Южная Каролина и считавшаяся самой умной в мире собакой, умерла на этой неделе в возрасте 15 лет.

Происшествия Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал о ее гибели Муж пытался спасти супругу, однако она скончалась. Вероника Никонова окончила театральную школу в Минске.

Наука В Новой Зеландии неумирающий пень выжил благодаря соседним деревьям Ученые выяснили, что потоки воды в пне и соседних деревьях составляли целую систему, а распределение ресурсов зависело от времени суток.