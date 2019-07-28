Экономика
Назван решающий месяц для «Северного потока-2»Lenta.ru вчера в 08:59
Россия может не успеть запустить газопровод «Северный поток-2» и сорвать сроки поставок газа по нему, если не получит разрешение на строительство от Дании в августе. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Газопровод планировали запустить до 31 декабря 2019 года.
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Россия может сорвать сроки начала поставок газа европейским странам по трубопроводу «Северный поток-2», если в августе не получит разрешение на строительство от Дании, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.РБКвчера в 07:30
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В Москве на несанкционированной акции задержали более тысячи человек
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Синоптики назвали субботу самым жарким днем лета
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На Матюиди претендуют «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед»
На игрока претендуют «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед», сообщает Corriere di Torino.
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В Минздраве Краснодарского края 29 июля сообщили о работе новых офисов врача общей практики в регионе.
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Наука
Российские ученые удостоены премии в США за открытие
Открытие ученых из России было причиной их награждения престижной премией на американском конкурсе промышленных инноваций.
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В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
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Депутат Рады от партии "Слуга народа" Максим Бужанский осудил предложение переименовать Россию в "Московию".
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В ОБСЕ раскритиковали закон Украины о государственном языке
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