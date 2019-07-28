Экономика
Назван решающий месяц для «Северного потока-2»Lenta.ru вчера в 08:59
Россия может не успеть запустить газопровод «Северный поток-2» и сорвать сроки поставок газа по нему, если не получит разрешение на строительство от Дании в августе. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Газопровод планировали запустить до 31 декабря 2019 года.
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с чего всё началось
Россия может сорвать сроки начала поставок газа европейским странам по трубопроводу «Северный поток-2», если в августе не получит разрешение на строительство от Дании, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.РБКвчера в 07:30
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 01:38, Вашингтон
Здоровье
Врач рассказал, как не простудиться летом в плохую погоду в Москве
Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал РИА Новости, что нужно делать, чтобы не простудиться летом.
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Здоровье
В Индии появился на свет ребенок-русалка
Обновлено вчера в 13:50
Политика
Украина осудила насилие над участниками мирных протестов в Москве
"В Министерстве иностранных дел Украины осуждают насилие против участников мирной акции протеста, состоявшейся 27 июля в центре Москвы в поддержку регистрации независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму", – отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено вчера в 18:27
Политика
В ОБСЕ раскритиковали закон Украины о государственном языке
Министерство культуры Украины совместно с Организацией по безопасности и сотрудничестве в Европе готовит поправки в украинские законы о государственном языке, сообщил "Известиям" верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер.
Обновлено вчера в 21:30
Политика
Трамп решил сменить главу Национальной разведки США
Президент США Дональд Трамп выдвинет члена палаты представителей от республиканцев Джона Рэдклиффа на пост директора Национальной разведки, об этом он объявил в своем твиттере.
Обновлено вчера в 18:17
Происшествия
Reuters: при нападении в Кабуле был ранен кандидат в вице-президенты
Обновлено вчера в 12:07
Армия и оружие
ПНС обвинило армию Хафтара в авиаударе по полевому госпиталю в Триполи
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии обвинило Ливийскую национальную армию (ЛНА) Халифы Хафтара в нанесении авиаудара по полевому госпиталю в Триполи, заявив, что его жертвами стали пять врачей.
Обновлено вчера в 15:50
Происшествия
В Приморье мужчина умер в центре реабилитации, не имевшем медлицензии
Следователи возбудили уголовное дело после смерти мужчины с алкогольной зависимостью в центре реабилитационной помощи "Рассвет", у которого не было медицинской лицензии, сообщает региональное СУСК РФ.
Обновлено вчера в 23:56
Политика
СПЧ предложит президенту изменить закон о митингах по итогам протестов
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложит внести изменения в законодательство, в частности в закон о митингах и демонстрациях, в традиционном докладе Владимиру Путину, сказал глава совета Михаил Федотов.
Обновлено вчера в 13:12
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал о ее гибели
Муж пытался спасти супругу, однако она скончалась. Вероника Никонова окончила театральную школу в Минске.
Обновлено 27 июля в 19:51
Космос
Västerviks-Tidningen (Швеция): первого человека в космосе звали Гагарин (Västerviks-Tidningen)
Если верить прошлогоднему соцопросу, целых 57 процентов русских считают, что на самом деле никакой высадки на Луну не было.
Обновлено вчера в 18:14
Футбол
Мариано Диас согласился на переход в «Монако»
По информации El Chiringuito, игрок хочет покинуть команду как можно скорее и уже согласился на трансфер в «Монако».
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия
На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника
В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
Обновлено вчера в 07:05
Происшествия
Российский бизнесмен и бывший чиновник стал виновником ДТП
Как заявил Косилов, с ним самим все в порядке. Бывший чиновник отказался комментировать изданию произошедшее.
Обновлено вчера в 10:53
Общество
Бахчевые развалы откроются в Москве 3 августа
Обновлено вчера в 11:58
Шоу-бизнес
Ирина Шейк закрутила роман с экс-мужем Дженнифер Энистон
Российская супермодель Ирина Шейк, недавно расставшаяся с актером Брэдли Купером, закрутила роман с экс-супругом актрисы Дженнифер Энистон Джастином Теру, сообщает Gossip Cop.
Обновлено вчера в 15:50
Энергетика
Опубликован рейтинг стран Европы по доступности бензина
Люксембург возглавил рейтинг стран Европы с самым доступным бензином, следует из данных агентства «РИА Рейтинг».
Обновлено вчера в 23:44
Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:33
Общество
Власти Байкальска эвакуируют десять домов из-за угрозы подтопления
Администрация города Байкальска, расположенного в пострадавшей от паводка Иркутской области, эвакуируют десять трехэтажных домов в связи с угрозой подтопления.
Обновлено в 01:17
Космос
Запуск Crew Dragon с экипажем к МКС отложен
Испытательный полет американского корабля Crew Dragon с экипажем на МКС был отложен.
Обновлено вчера в 20:18
Общество
Более половины граждан РФ не доверяют электронному паспорту
Согласно проведенному ВЦИОМ годом ранее аналогичному опросу, количество граждан, знающих о возможности оформить электронный паспорт, увеличилось с 60% до 85%.
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия
Врачи Навального заявили о возможном отравлении политика
Личный врач Алексея Навального, председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева рассказала об условиях содержания и лечения политика.
Обновлено вчера в 16:43
Армия и оружие
В ДНР заявили о выводе полка «Азов» из Донбасса
Обновлено 27 июля в 14:00
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 10:55
Автоспорт
Подиум Квята стал вторым в истории команды Toro Rosso
Обновлено в 00:47
Происшествия
На дороге в Волгоградской области произошла утечка соляной кислоты
«Предварительно, произошла разгерметизация автоцистерны, в результате чего на обочину автодороги вытекло 20 кубических метров соляной кислоты», — заявили в МВД.
Обновлено в 01:34
Политика
Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине
Экс-редактор украинской версии Forbes Максим Кухар заявил, что власти страны должны поспособствовать тому, чтобы армия Украины смогла поддержать "переходное демократическое правительство народного доверия в России".
Обновлено вчера в 13:43
Общество
В США умерла «самая умная» в мире собака
Бордер-колли по кличке Чейсер, жившая в штате Южная Каролина и считавшаяся самой умной в мире собакой, умерла на этой неделе в возрасте 15 лет.
Обновлено вчера в 23:49