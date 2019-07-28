с чего всё началось

Россия может не успеть запустить газопровод «Северный поток-2» и сорвать сроки поставок газа по нему, если не получит разрешение на строительство от Дании в августе. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Газопровод планировали запустить до 31 декабря 2019 года.

Здоровье Врач рассказал, как не простудиться летом в плохую погоду в Москве Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал РИА Новости, что нужно делать, чтобы не простудиться летом.

Политика Украина осудила насилие над участниками мирных протестов в Москве "В Министерстве иностранных дел Украины осуждают насилие против участников мирной акции протеста, состоявшейся 27 июля в центре Москвы в поддержку регистрации независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму", – отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Политика В ОБСЕ раскритиковали закон Украины о государственном языке Министерство культуры Украины совместно с Организацией по безопасности и сотрудничестве в Европе готовит поправки в украинские законы о государственном языке, сообщил "Известиям" верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер.

Политика Трамп решил сменить главу Национальной разведки США Президент США Дональд Трамп выдвинет члена палаты представителей от республиканцев Джона Рэдклиффа на пост директора Национальной разведки, об этом он объявил в своем твиттере.

Армия и оружие ПНС обвинило армию Хафтара в авиаударе по полевому госпиталю в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) Ливии обвинило Ливийскую национальную армию (ЛНА) Халифы Хафтара в нанесении авиаудара по полевому госпиталю в Триполи, заявив, что его жертвами стали пять врачей.

Происшествия В Приморье мужчина умер в центре реабилитации, не имевшем медлицензии Следователи возбудили уголовное дело после смерти мужчины с алкогольной зависимостью в центре реабилитационной помощи "Рассвет", у которого не было медицинской лицензии, сообщает региональное СУСК РФ.

Политика СПЧ предложит президенту изменить закон о митингах по итогам протестов Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложит внести изменения в законодательство, в частности в закон о митингах и демонстрациях, в традиционном докладе Владимиру Путину, сказал глава совета Михаил Федотов.

Происшествия Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал о ее гибели Муж пытался спасти супругу, однако она скончалась. Вероника Никонова окончила театральную школу в Минске.

Космос Västerviks-Tidningen (Швеция): первого человека в космосе звали Гагарин (Västerviks-Tidningen) Если верить прошлогоднему соцопросу, целых 57 процентов русских считают, что на самом деле никакой высадки на Луну не было.

Футбол Мариано Диас согласился на переход в «Монако» По информации El Chiringuito, игрок хочет покинуть команду как можно скорее и уже согласился на трансфер в «Монако».

Происшествия На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.

Происшествия Российский бизнесмен и бывший чиновник стал виновником ДТП Как заявил Косилов, с ним самим все в порядке. Бывший чиновник отказался комментировать изданию произошедшее.

Шоу-бизнес Ирина Шейк закрутила роман с экс-мужем Дженнифер Энистон Российская супермодель Ирина Шейк, недавно расставшаяся с актером Брэдли Купером, закрутила роман с экс-супругом актрисы Дженнифер Энистон Джастином Теру, сообщает Gossip Cop.

Энергетика Опубликован рейтинг стран Европы по доступности бензина Люксембург возглавил рейтинг стран Европы с самым доступным бензином, следует из данных агентства «РИА Рейтинг».

Политика В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".

Общество Власти Байкальска эвакуируют десять домов из-за угрозы подтопления Администрация города Байкальска, расположенного в пострадавшей от паводка Иркутской области, эвакуируют десять трехэтажных домов в связи с угрозой подтопления.

Космос Запуск Crew Dragon с экипажем к МКС отложен Испытательный полет американского корабля Crew Dragon с экипажем на МКС был отложен.

Общество Более половины граждан РФ не доверяют электронному паспорту Согласно проведенному ВЦИОМ годом ранее аналогичному опросу, количество граждан, знающих о возможности оформить электронный паспорт, увеличилось с 60% до 85%.

Происшествия Врачи Навального заявили о возможном отравлении политика Личный врач Алексея Навального, председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева рассказала об условиях содержания и лечения политика.

Происшествия На дороге в Волгоградской области произошла утечка соляной кислоты «Предварительно, произошла разгерметизация автоцистерны, в результате чего на обочину автодороги вытекло 20 кубических метров соляной кислоты», — заявили в МВД.

Политика Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине Экс-редактор украинской версии Forbes Максим Кухар заявил, что власти страны должны поспособствовать тому, чтобы армия Украины смогла поддержать "переходное демократическое правительство народного доверия в России".