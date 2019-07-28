с чего всё началось

Россия может не успеть запустить газопровод «Северный поток-2» и сорвать сроки поставок газа по нему, если не получит разрешение на строительство от Дании в августе. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Газопровод планировали запустить до 31 декабря 2019 года.

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Происшествия Концерт на Дворцовой впервые прервали из-за драки и газа Концерт на Дворцовой площади Санкт-Петербурга в честь Дня ВМФ пришлось прервать во время выступления группы «Чайф» на несколько минут из-за драки и распылённого слезоточивого газа в толпе.

Армия и оружие Израиль испытал ракеты на Аляске Военные из Израиля и США провели на Аляске испытания комплекса противоракетной обороны "Хец-3", которые могут поражать цели в космосе.

Общество Москвичей предупредили о температурном антирекорде Ранее сообщалось, что суббота 27 июля стала самым жарким днем июля. В Москве термометры на станции на ВДНХ показали +28,8 градуса.

Общество В США умерла самая умная в мире собака В США умерла собака, считавшая самой умной в мире. Бордер-колли по кличке Чейзер знала свыше тысячи слов и выполняла более сотни команд.

Футбол Аршавин ответил на обвинения Дзюбы в некомпетентности Дзюба обвинил Андрея Аршавина в некомпетентности после того, как игроком матча третьего тура Премьер-лиги против «Оренбурга» признали голкипера «Зенита» Андрея Лунёва.

Экономика В России запретят анонимно пополнять кошелек QIWI и «Яндекс.Деньги» Электронные кошельки QIWI, «Яндекс.Деньги», WebMoney, PayPal, VK Pay и другие аналогичные системы нельзя будет пополнить анонимно наличными через платежные терминалы и офисы мобильных операторов — для этого необходимо будет пользоваться банковским счетом.

Общество Больше половины россиян не доверяют электронным паспортам 85 процентов россиян слышали об электронных паспортах. Из них 59 процентов пока не готовы к их оформлению.

Энергетика Названы страны Европы с самым дешёвым бензином По данным агентства, жители Люксембурга могут купить на свои средние зарплаты 2,9 тыс. л бензина.

Автоспорт Квят стал третьим на Гран-при Германии «Формулы-1» Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место на 11-м этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Германии, который проходил на трассе "Хоккенхаймринг".

Политика В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".

Происшествия В Хабаровском крае после пожара отстранили от должности замминистра Заместителя министра образования и науки Хабаровского края Александра Короля временно отстранили от должности после пожара в палаточном лагере "Холдоми".

Экономика Акции «Яндекса» упали на 3% на фоне законопроекта о значимых сайтах В пятницу, 26 июля, в конце торгов на американской бирже NASDAQ акции Yandex N.V. начали снижаться по сравнению с предыдущим днем торгов.

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Экономика ЦБ РФ отобрал лицензию у банка «Ассоциация» Нижегородский банк «Ассоциация» занимал 170 место в банковской системе РФ. Назначена временная администрация.

Футбол ЦСКА — Локомотив 1:0 Впервые в истории Премьер-лиги рефери поставил пенальти, воспользовавшись системой видеопомощи арбитрам (VAR).

Шоу-бизнес У Светланы Лободы появилась серьезная конкурентка Как сообщил 7days.ru осведомленный источник, артистка занервничала, увидев конкурентку — молодую певицу Люсю Чеботину, которая за достаточно короткое время стала настоящей звездой Интернета и заполнилась зрителям «Жары» ярким выступлением, молодостью, красотой, а главное, сильным и запоминающимся вокалом.

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Авто Составлен топ-5 лучших новых кроссоверов в России в 2019 году Проведя собственное исследование, эксперты CarsWeek назвали ТОП-5 лучших новинок среди кроссоверов в 2019 году.

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Общество В Тулуне уровень воды в реке превысил критическую отметку Уровень воды в реке Ия в Тулуне Иркутской области превысил критическую отметку в 700 см, пишет "РИА Новости".