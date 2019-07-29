с чего всё началось

Россия может не успеть запустить газопровод «Северный поток-2» и сорвать сроки поставок газа по нему, если не получит разрешение на строительство от Дании в августе. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Газопровод планировали запустить до 31 декабря 2019 года.

Гаджеты Meizu уволила 30% сотрудников и закрыла почти все магазины Инсайдеры утверждают, что Meizu в этом году сократила 30% своих сотрудников – на данный момент в китайской компании осталось лишь около 1000 работников.

Происшествия В Саратове полицейские изъяли ребенка из дома, где держали 25 собак В социальных сетях волонтеры-зоозащитники сообщили, что в одном из частных домов в Саратове женщина держит 25 собак, а также котов и кроликов.

Общество В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий В некоторых случаях может возникнуть переплата пенсии, предупредили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Армия и оружие Индия передумала закупать беспилотники США из-за ПВО Ирана Власти Индии начали сомневаться в целесообразности закупок американских беспилотных аппаратов RQ-4 Global Hawk после того, как в июне Иран сумел сбить один такой дрон над Персидским заливом, пишет Hindustan Times.

Политика Уволен скандально известный глава полиции Днепропетровской области Напомним, в субботу президент Украины Владимир Зеленский потребовал незамедлительно уволить Виталия Глуховерю с поста главы национальной полиции Днепропетровской области.

Общество Росконтроль назвал токсичную зубную пасту Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.

Армия и оружие Генштаб РФ рассказал о подготовке США террористов в Сирии Американские специалисты проводят в Сирии подготовку боевиков для крупного войска «Магавир ас-Саура» и мелких групп террористов для так называемой «Армии арабских племен», заявил глава Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.

Политика В Georgian Airways рассказали об убытках после запрета на полеты в РФ После приостановки авиасообщения между Россией и Грузией авиакомпания Georgian Airways оказалась в сложном финансовом положении и потеряла около $25 млн.

Общество Уровень воды в реке Ия в Тулуне вновь превысил критическую отметку Уровень воды в реке Ия в районе Тулуна на 16 часов местного времен составил 804 сантиметра, прибавив за два часа двенадцать сантиметров.

Политика Япония и США могут достичь соглашения по свободной торговле в сентябре В конечном итоге обе страны хотят выйти на общее соглашение по торговле к концу сентября, когда у японского премьер-министра Синдзо Абэ будет шанс провести встречу с президентом США Дональдом Трампом на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Гаджеты Oppo показала смартфон с «дисплеем-водопадом» Производитель гаджетов Oppo из КНР показал новый экран Waterfall, созданный для девайсов новой генерации.

Происшествия На выезде из Екатеринбурга четыре человека пострадали в массовом ДТП Сегодня, 29 июля, утром на выезде из Екатеринбурга в сторону Челябинска произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали четыре человека, сообщает портал Е1.

Авто Какие подержанные автомобили в России пользуются особым спросом На третьей строчке оказалась KIA, чьи подержанные машины нашли в прошлом месяце 22 821 новых владельцев (+5,5%).

Политика В Батуми начался митинг за налаживание отношений Грузии и России Ранее «Профиль» писал, что отношения России и Грузии обострились в конце июня, когда в Тбилиси прошли антироссийское митинги.

Общество Красноярский губернатор назвал тушение лесных пожаров бессмысленным Губернатор Крансоярского края Александр Усс рассказал, какие действия предпринимают власти региона для тушения лесных пожаров.

Армия и оружие В США назвали первого покупателя российских ракетных систем С-500 В США предположили, что ведущим покупателем российской ракетной системы С-500, запущенной в производство в нынешнем году, станет Китай.

Армия и оружие В России началось серийное производство истребителей Су-57 РИА НОВОСТИ. В РОССИИ НАЧАЛОСЬ СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ИСТРЕБИТЕЛЕЙ ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ СУ-57 - РАЗРАБОТЧИК

Здоровье Минздрав предложил премировать врачей за обнаружение рака Минздрав предложил премировать врачей, выявивших рак у пациентов во время диспансеризации или профилактического осмотра.

Политика Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.

Происшествия СК возбудил уголовное дело в отношении вора в законе Циркача Следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии на так называемого вора в законе Циркача.