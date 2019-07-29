Экономика
Назван решающий месяц для «Северного потока-2»Lenta.ru вчера в 08:59
Россия может не успеть запустить газопровод «Северный поток-2» и сорвать сроки поставок газа по нему, если не получит разрешение на строительство от Дании в августе. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Газопровод планировали запустить до 31 декабря 2019 года.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Россия может сорвать сроки начала поставок газа европейским странам по трубопроводу «Северный поток-2», если в августе не получит разрешение на строительство от Дании, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.РБКвчера в 07:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 08:58, Вашингтон
Политика
Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы
Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
Обновлено в 04:19
Авто
Специалисты оценили возможности и цену Lamborghini Huracan
Обновлено в 03:44
Общество
Красноярский губернатор назвал тушение лесных пожаров бессмысленным
Губернатор Красноярского края Александр Усс рассказал, какие действия предпринимают власти региона для тушения лесных пожаров.
Обновлено в 06:32
Гаджеты
Meizu сократила 30% сотрудников и закрыла почти все магазины
Китайский производитель смартфонов Meizu находится в катастрофическом положении — компания была вынуждена закрыть почти все свои фирменные магазины и уволить как минимум треть сотрудников.
Обновлено в 08:16
Политика
Georgian Airways потеряла 25 млн долларов из-за запрета на полеты в РФ
Из-за прекращения прямого авиасообщения между РФ и Грузией компания Georgian Airways потеряла 25 миллионов долларов.
Обновлено в 08:23
Происшествия
В Иркутской области из-за наводнения эвакуировали более тысячи человек
Из-за непогоды и высокого уровня грунтовых вод в зоне подтопления оказались шесть районов области, эвакуировано 1076 человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Обновлено в 02:07
Происшествия
Грузовик команды «Рено» попал в аварию в Венгрии
Грузовик "Рено" попал в аварию на трассе в Венгрии близ Дьора, сообщает официальный Twitter команды "Формулы-1".
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске подала на развод
Стало известно, что младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, приняла неожиданное и, по ее словам, очень трудное решение, подав на развод с мужем – сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым.
Обновлено в 01:40
Экономика
Доходы от услуг связи в России в I квартале выросли на 2,1%
Доходы от оказания услуг связи в России за первый квартал 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года выросли на 2,1% и составили 437 млрд рублей, следует из материалов Минкомсвязи РФ.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Суд назначил первый штраф за участие в акции 27 июля в Москве
Троицкий суд Москвы оштрафовал на 15 тысяч рублей Ивана Гаращука за участие в несанкционированной акции в центре города 27 июля.
Обновлено в 08:00
Общество
Умерла самая умная в мире собака
Благодаря своим умениям бордер-колли прославилась во всем мире как самая умная собака.
Обновлено в 02:24
Происшествия
В Нигерии жертвами атаки боевиков стали 65 человек
Президент Нигерии Мухаммаду Бухари резко осудил произошедшее 27 июля нападение боевиков радикальной группировки "Боко харам" на северо-востоке страны, жертвами которого стали 65 человек, передает Reuters.
Обновлено в 01:53
Здоровье
Минздрав предложил премировать врачей за обнаружение рака
Минздрав предложил премировать врачей, выявивших рак у пациентов во время диспансеризации или профилактического осмотра.
Обновлено в 07:19
Общество
В пруду Таврического сада гибнут утки
В гниющей воде пруда в Таврическом саду обнаружили погибших пернатых.
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес
Михаила Галустяна заподозрили в измене супруге после 12-ти лет брака
39-летний российский шоумен, юморист и актёр Михаил Галустян редко попадает в скандальные ситуации, но по последним слухам его заподозрили в измене своей супруге Виктории.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
Более 30 человек пострадали в ДТП с автобусом в Черногории
В Черногории пассажирский автобус попал в ДТП с легковым автомобилем и сорвался с трассы.
Обновлено в 08:22
Политика
Путин поручил ФАС заняться ростом тарифов ЖКХ в регионах
Российский президент Владимир Путин распорядился, чтобы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уделила особое внимание увеличению тарифов в регионах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:24
Финансы
Официальный курс евро вырос до 70,64 рубля
Официальный курс евро на вторник вырос на 33,07 копейки — до 70,6417 рубля, курс доллара увеличился на 39,39 копейки, до 63,521 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 06:03
Политика
Медведев призвал ускорить работу в рамках нацпроектов в Крыму
Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал эффективнее работать над исполнением национальных проектов в Крыму и Севастополе.
Обновлено в 08:42
Экономика
Обманутым дольщикам могут предложить другое готовое жилье
Обновлено в 06:39
Единоборства
Тело Дадашева не могут доставить в Россию из-за проблем с документами
Причины задержки - проблемы с документами, сообщает ТАСС. По новой информации, тело будет доставлено в среду или четверг.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
Обновлено 27 июля в 20:08
Наука
Почему покойники излучают радиацию и чем это грозит
Узнав о дозе препарата, медики неделю изучали крематорий с помощью счетчика Гейгера и детекторов изотопов.
Обновлено в 06:18
Армия и оружие
В России началось серийное производство истребителей Су-57
Истребитель Су-57 запустили в серийное производство, сообщается в брошюре, посвященной 80-летию ОКБ имени Сухого.
Обновлено в 07:38
Происшествия
На «мосту Кличко» в Киеве снова треснуло стекло
На новом пешеходном мосту в Киеве, открытом в конце мая, вновь треснуло стекло.
Обновлено в 08:45