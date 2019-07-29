Экономика

Назван решающий месяц для «Северного потока-2»Lenta.ru вчера в 08:59

Россия может не успеть запустить газопровод «Северный поток-2» и сорвать сроки поставок газа по нему, если не получит разрешение на строительство от Дании в августе. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Газопровод планировали запустить до 31 декабря 2019 года.
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Россия может сорвать сроки начала поставок газа европейским странам по трубопроводу «Северный поток-2», если в августе не получит разрешение на строительство от Дании, пишет
 Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
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