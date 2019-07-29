с чего всё началось

Россия может не успеть запустить газопровод «Северный поток-2» и сорвать сроки поставок газа по нему, если не получит разрешение на строительство от Дании в августе. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Газопровод планировали запустить до 31 декабря 2019 года.

Политика Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.

Общество Красноярский губернатор назвал тушение лесных пожаров бессмысленным Губернатор Красноярского края Александр Усс рассказал, какие действия предпринимают власти региона для тушения лесных пожаров.

Гаджеты Meizu сократила 30% сотрудников и закрыла почти все магазины Китайский производитель смартфонов Meizu находится в катастрофическом положении — компания была вынуждена закрыть почти все свои фирменные магазины и уволить как минимум треть сотрудников.

Политика Georgian Airways потеряла 25 млн долларов из-за запрета на полеты в РФ Из-за прекращения прямого авиасообщения между РФ и Грузией компания Georgian Airways потеряла 25 миллионов долларов.

Происшествия В Иркутской области из-за наводнения эвакуировали более тысячи человек Из-за непогоды и высокого уровня грунтовых вод в зоне подтопления оказались шесть районов области, эвакуировано 1076 человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Происшествия Грузовик команды «Рено» попал в аварию в Венгрии Грузовик "Рено" попал в аварию на трассе в Венгрии близ Дьора, сообщает официальный Twitter команды "Формулы-1".

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске подала на развод Стало известно, что младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, приняла неожиданное и, по ее словам, очень трудное решение, подав на развод с мужем – сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым.

Экономика Доходы от услуг связи в России в I квартале выросли на 2,1% Доходы от оказания услуг связи в России за первый квартал 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года выросли на 2,1% и составили 437 млрд рублей, следует из материалов Минкомсвязи РФ.

Происшествия Суд назначил первый штраф за участие в акции 27 июля в Москве Троицкий суд Москвы оштрафовал на 15 тысяч рублей Ивана Гаращука за участие в несанкционированной акции в центре города 27 июля.

Общество Умерла самая умная в мире собака Благодаря своим умениям бордер-колли прославилась во всем мире как самая умная собака.

Происшествия В Нигерии жертвами атаки боевиков стали 65 человек Президент Нигерии Мухаммаду Бухари резко осудил произошедшее 27 июля нападение боевиков радикальной группировки "Боко харам" на северо-востоке страны, жертвами которого стали 65 человек, передает Reuters.

Здоровье Минздрав предложил премировать врачей за обнаружение рака Минздрав предложил премировать врачей, выявивших рак у пациентов во время диспансеризации или профилактического осмотра.

Общество В пруду Таврического сада гибнут утки В гниющей воде пруда в Таврическом саду обнаружили погибших пернатых.

Шоу-бизнес Михаила Галустяна заподозрили в измене супруге после 12-ти лет брака 39-летний российский шоумен, юморист и актёр Михаил Галустян редко попадает в скандальные ситуации, но по последним слухам его заподозрили в измене своей супруге Виктории.

Происшествия Более 30 человек пострадали в ДТП с автобусом в Черногории В Черногории пассажирский автобус попал в ДТП с легковым автомобилем и сорвался с трассы.

Политика Путин поручил ФАС заняться ростом тарифов ЖКХ в регионах Российский президент Владимир Путин распорядился, чтобы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уделила особое внимание увеличению тарифов в регионах, передает РИА "Новости".

Финансы Официальный курс евро вырос до 70,64 рубля Официальный курс евро на вторник вырос на 33,07 копейки — до 70,6417 рубля, курс доллара увеличился на 39,39 копейки, до 63,521 рубля, следует из данных Банка России.

Политика Медведев призвал ускорить работу в рамках нацпроектов в Крыму Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал эффективнее работать над исполнением национальных проектов в Крыму и Севастополе.

Единоборства Тело Дадашева не могут доставить в Россию из-за проблем с документами Причины задержки - проблемы с документами, сообщает ТАСС. По новой информации, тело будет доставлено в среду или четверг.

Наука Почему покойники излучают радиацию и чем это грозит Узнав о дозе препарата, медики неделю изучали крематорий с помощью счетчика Гейгера и детекторов изотопов.