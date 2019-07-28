Энергетика
FT назвала критически важный для «Северного потока-2» месяцРБК 07:30
Россия может сорвать сроки начала поставок газа европейским странам по трубопроводу «Северный поток-2», если в августе не получит разрешение на строительство от Дании, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
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