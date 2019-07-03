Самые высокие зарплаты в России во втором квартале 2019 года были зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а наибольший рост заработной платы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдался в Барнауле, сообщили РИА Новости в сервисе объявлений "Авито".

с чего всё началось

Самый высокий темп роста заработной платы в России во втором квартале 2019 года был зафиксирован в Барнауле. Об этом сообщили в сервисе для размещения объявлений «Авито». В Барнауле по итогам второго квартала средняя зарплата увеличилась на 11,6%. На втором месте по этому показателю — Москва.

Назван регион с самым высоким темпом роста зарплат по России

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