Общество

Назван регион России с самым дорогим борщомРоссийская газета 04:23

"Самый дорогой борщ в России готовят жители Сахалина, самый дешевый - жители Пензы", - цитирует пресс-релиз РИА Новости. 300 миллилитров супа с ложкой сметаны в островном регионе обойдутся в 45 рублей, а в Пензенской области будут стоить 19,5 рублей.
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Обновлено вчера в 23:46
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "услышал всех" после первого тура президентских выборов и сделал выводы.
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ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию

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Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого украинскую националистку Яну Червоную, которую прозвали «Ведьмой».
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В Донецке проходит митинг в честь пятой годовщины провозглашения Донецкой Народной Республики.
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Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя

После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
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