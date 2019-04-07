Общество

Назван регион России с самым дорогим борщомРоссийская газета 04:23

"Самый дорогой борщ в России готовят жители Сахалина, самый дешевый - жители Пензы", - цитирует пресс-релиз РИА Новости. 300 миллилитров супа с ложкой сметаны в островном регионе обойдутся в 45 рублей, а в Пензенской области будут стоить 19,5 рублей.
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