Политика

Назван размер возможных выплат США за ГренландиюРоссийская газета 09:09

Впоследствии Дональд Трамп подтвердил интерес к покупке Гренландии. Однако Копенгаген опроверг возможность продажи острова. После этого президент США отложил свою поездку в Данию и встречу с премьером этой страны Метте Фредериксеном.
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с чего всё началось
Американская администрация обсуждала возможность предложить Дании ежегодные выплаты в 600 миллионов долларов за передачу Гренландии в бессрочное владение, пишет газета Washington Post
 со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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