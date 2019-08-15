Наименьший размер справедливой зарплаты назвали респонденты в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани (в среднем 58 тыс. руб.), а также в Волгограде и Ярославле (59 тыс. руб.).

с чего всё началось

Россияне 18—30 лет оценивают справедливую зарплату в 56,2 тыс. рублей, в возрасте 40—50 лет — в 67,2 тыс. рублей. Компания «Сбербанк страхование жизни» летом провела исследование в 37 городах с населением более 500 тыс. человек, а также в Грозном и Севастополе методом телефонного опроса.

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