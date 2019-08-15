Общество

Назван размер справедливой зарплаты в РоссииRT на русском 04:05

Россияне 18—30 лет оценивают справедливую зарплату в 56,2 тыс. рублей, в возрасте 40—50 лет — в 67,2 тыс. рублей. Компания «Сбербанк страхование жизни» летом провела исследование в 37 городах с населением более 500 тыс. человек, а также в Грозном и Севастополе методом телефонного опроса.
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с чего всё началось

Жители российских городов назвали размер справедливой зарплаты

Наименьший размер справедливой зарплаты назвали респонденты в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани (в среднем 58 тыс. руб.), а также в Волгограде и Ярославле (59 тыс. руб.).
РБК00:57

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Жители крупных городов рассказали, сколько хотели бы зарабатывать

URA.Ru02:28

Россияне назвали размер справедливой зарплаты

ТАСС04:35

Жители российских городов назвали размер справедливой зарплаты

РБК00:57

Назван размер справедливой зарплаты в России

RT на русском04:05

Жители российских городов зарабатывают меньше, чем считают справедливым

Коммерсантъ02:59

Россияне назвали размер желаемой зарплаты

News.ru01:32

Россияне назвали размер справедливой зарплаты

РИА Новости04:07
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 07:13, Ашберн
Происшествия

В Жуковском пассажирский самолет совершил аварийную посадку

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Армия и оружие

Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено вчера в 08:38
Финансы

Евро впервые с 1 апреля превысил отметку в 74 рубля

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 74 рубля впервые с 1 апреля, это произошло на фоне падающих нефтяных цен и негативной конъюнктуры мировых рынков капитала.
Обновлено в 06:37
Политика

Ходорковский создал группу по поддержке гражданского общества в РФ

По словам Ходорковского, группа сфокусируется на экспертизе и поддержке инициатив граждан, планирующих провести конституционную акцию прямого действия: митинг, пикет, шествие и забастовку.
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Происшествия

Под Омском нашли живым пропавшего ребенка

Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Происшествия

Пассажиры экстренно севшего A321 рассказали о действиях пилотов

Пассажиры самолёта Airbus A321, совершившего жёсткую посадку в поле в Московской области, рассказали о грамотных действиях пилотов воздушного судна.
Обновлено в 02:22
Футбол

СМИ анонсировали переход футболиста «Зенита» в итальянский клуб

Обновлено в 06:42
Политика

Путин отказался отдать операторам частоты для 5G

Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 01:30
Футбол

«Ливерпуль» победил «Челси» и завоевал Суперкубок УЕФА

«Ливерпуль» победил «Челси» в серии послематчевых пенальти в матче за Суперкубок УЕФА. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено вчера в 17:46
Гаджеты

IPhone 11 и iPhone 11 Pro будут поддерживать стилус

В социальной сети появилось фото, которое предполагает, что iPhone 11 и iPhone 11 Pro будут поддерживать стилус.
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Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия

Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Энергетика

«Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома»

Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.
Обновлено в 06:57
Политика

Путин встретится с врио главы Курганской области

Обновлено в 05:52
Происшествия

В Петербурге загорелся рыбный цех

В Санкт-Петербурге загорелось производственно-складское помещение, расположенное в доме №103 на Пулковском шоссе.
Обновлено в 07:03
Экономика

Редкий розовый бриллиант из России оценили в $65 млн

Обновлено в 06:18
Происшествия

Выбросил из окна: в Красноярске отец убил свою четырехмесячную дочь

Тело четырехмесячной девочки было обнаружено в Ленинском районе Красноярска под окнами общежития в четверг утром, 15 августа.
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Авто

В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей

Обновлено вчера в 15:14
Музыка

Андрей Разин объявил об уходе Юрия Шатунова из «Ласкового мая»

Обновлено в 06:55
Происшествия

Росавиация назвала «единственно верным» решение пилотов А321

Обновлено в 07:05
Происшествия

В Свердловской области в аварии погибли полицейские

Обновлено в 05:36
Футбол

Цорн опроверг слухи о возможном назначении Черчесова тренером «Спартака»

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что пришёл в клуб без помощи главного тренера сборной России Станислава Черчесова и не планирует назначать его наставником красно-белых после Олега Кононова.
Обновлено в 05:43
Политика

Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных людей на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных людей в стране, опубликованный изданием "Новое время".
Обновлено в 06:02
Общество

СМИ узнали о ребенке Евгении Васильевой от суррогатной матери

Обновлено в 04:32
Политика

МВД: около 3 млн украинцев могут упрощённо получить гражданство России

Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощёнными процедурами получения российского гражданства.
Обновлено в 06:15
Общество

Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году

Обновлено в 00:03
Политика

Суд разрешил судну Open Arms c мигрантами зайти в итальянские воды

Административный суд столичной области Лацио разрешил зайти в итальянские территориальные воды спасательному судну под испанским флагом Open Arms, на борту которого находятся почти 150 мигрантов, сообщила испанская НКО Proactiva Open Arms.
Обновлено вчера в 12:37
Авто

Русский дизайнер будет создавать внешность суперкаров Koenigsegg

Оговорка 1: дизайн концептов Koenigsegg отныне в руках не всех русских, а только одного – Александра Селипанова.
Обновлено в 04:04
Политика

Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами

Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами Министерство науки и высшего образования РФ издало приказ, ужесточающий правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями.
Обновлено вчера в 16:40
Авто

УАЗ разрабатывает новую платформу «Патриот-2020»

За счет выпуска новых модификаций Ульяновский автозавод намерен восстановить объемы производства и реализации машин.
Обновлено в 04:12
Политика

Украина передала Польше один из блоков Хмельницкой АЭС

«Вчера (в среду) на заседании кабинета министров обратил внимание на необходимость остановки проекта «Энергетический мост», который предусматривает вывод атомного блока №2 Хмельницкой АЭС из энергосистемы Украины и перевода его работы в энергосистему Польши», – написал советник президента в Facebook.
Обновлено в 07:05
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