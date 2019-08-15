Общество
Назван размер справедливой зарплаты в РоссииRT на русском 04:05
Россияне 18—30 лет оценивают справедливую зарплату в 56,2 тыс. рублей, в возрасте 40—50 лет — в 67,2 тыс. рублей. Компания «Сбербанк страхование жизни» летом провела исследование в 37 городах с населением более 500 тыс. человек, а также в Грозном и Севастополе методом телефонного опроса.
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с чего всё началось
Наименьший размер справедливой зарплаты назвали респонденты в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани (в среднем 58 тыс. руб.), а также в Волгограде и Ярославле (59 тыс. руб.).РБК00:57
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Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
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Обновлено вчера в 08:38
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Евро впервые с 1 апреля превысил отметку в 74 рубля
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Политика
Ходорковский создал группу по поддержке гражданского общества в РФ
По словам Ходорковского, группа сфокусируется на экспертизе и поддержке инициатив граждан, планирующих провести конституционную акцию прямого действия: митинг, пикет, шествие и забастовку.
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Происшествия
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Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Пассажиры экстренно севшего A321 рассказали о действиях пилотов
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Футбол
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Обновлено вчера в 17:46
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В социальной сети появилось фото, которое предполагает, что iPhone 11 и iPhone 11 Pro будут поддерживать стилус.
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Армия и оружие
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Обновлено в 01:38
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Обновлено в 06:57
Политика
Путин встретится с врио главы Курганской области
Обновлено в 05:52
Происшествия
В Петербурге загорелся рыбный цех
В Санкт-Петербурге загорелось производственно-складское помещение, расположенное в доме №103 на Пулковском шоссе.
Обновлено в 07:03
Экономика
Редкий розовый бриллиант из России оценили в $65 млн
Обновлено в 06:18
Происшествия
Выбросил из окна: в Красноярске отец убил свою четырехмесячную дочь
Тело четырехмесячной девочки было обнаружено в Ленинском районе Красноярска под окнами общежития в четверг утром, 15 августа.
Обновлено в 06:10
Авто
В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей
Обновлено вчера в 15:14
Музыка
Андрей Разин объявил об уходе Юрия Шатунова из «Ласкового мая»
Обновлено в 06:55
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В Свердловской области в аварии погибли полицейские
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Политика
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Обновлено в 06:02
Политика
МВД: около 3 млн украинцев могут упрощённо получить гражданство России
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощёнными процедурами получения российского гражданства.
Обновлено в 06:15
Политика
Суд разрешил судну Open Arms c мигрантами зайти в итальянские воды
Административный суд столичной области Лацио разрешил зайти в итальянские территориальные воды спасательному судну под испанским флагом Open Arms, на борту которого находятся почти 150 мигрантов, сообщила испанская НКО Proactiva Open Arms.
Обновлено вчера в 12:37
Авто
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Политика
Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами
Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами Министерство науки и высшего образования РФ издало приказ, ужесточающий правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями.
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Авто
УАЗ разрабатывает новую платформу «Патриот-2020»
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Обновлено в 04:12
Политика
Украина передала Польше один из блоков Хмельницкой АЭС
«Вчера (в среду) на заседании кабинета министров обратил внимание на необходимость остановки проекта «Энергетический мост», который предусматривает вывод атомного блока №2 Хмельницкой АЭС из энергосистемы Украины и перевода его работы в энергосистему Польши», – написал советник президента в Facebook.
Обновлено в 07:05