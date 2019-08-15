Общество

Назван размер справедливой зарплаты в РоссииRT на русском 04:05

Россияне 18—30 лет оценивают справедливую зарплату в 56,2 тыс. рублей, в возрасте 40—50 лет — в 67,2 тыс. рублей. Компания «Сбербанк страхование жизни» летом провела исследование в 37 городах с населением более 500 тыс. человек, а также в Грозном и Севастополе методом телефонного опроса.
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с чего всё началось

Жители российских городов назвали размер справедливой зарплаты

Справедливым уровнем зарплаты россияне считают в среднем 66 тыс. руб. в месяц, следует из результатов опроса страховой компании «Сбербанк страхование жизни», проведенного в 39 городах (есть в распоряжении РБК).
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ТАСС04:35

Назван размер справедливой зарплаты в России

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Россияне рассказали, какую зарплату считают справедливой

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Коммерсантъ02:59

Россияне назвали размер желаемой зарплаты

News.ru01:32

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РБК00:57
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В Сочи 16-летняя девушка пыталась разнять дерущихся и убила человека

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Происшествия

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Обновлено в 03:28
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Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Происшествия

Трехлетний мальчик, пропавший в тайге под Омском, найден живым

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Специалисты отдела надзора за водными ресурсами Департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу еще в декабре 2018 составили протокол об административном правонарушении в отношении недвижимости певицы Аллы Пугачевой.
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15 августа Тимати отмечает 36-летие — поздравления с днем рождения он принимает не где-нибудь, а на Мальдивах, куда приехал отдыхать вместе с семьей.
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Нейросеть научили контролировать рост нанотрубок

Обновлено 12 августа в 05:12
Экономика

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Непогашенные кредиты есть у 51% россиян, показал опрос ВЦИОМа.
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Общество

Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году

Обновлено в 00:03
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«Ливерпуль» завоевал Суперкубок УЕФА, обыграв «Челси» по пенальти

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Кино

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В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях

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Музыка

В Чечне стартует фестиваль памяти Муслима Магомаева

В Чеченской Республике начинается фестиваль памяти народного артиста Муслима Магомаева.
Обновлено в 02:14
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