Наименьший размер справедливой зарплаты назвали респонденты в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани (в среднем 58 тыс. руб.), а также в Волгограде и Ярославле (59 тыс. руб.).

с чего всё началось

Россияне 18—30 лет оценивают справедливую зарплату в 56,2 тыс. рублей, в возрасте 40—50 лет — в 67,2 тыс. рублей. Компания «Сбербанк страхование жизни» летом провела исследование в 37 городах с населением более 500 тыс. человек, а также в Грозном и Севастополе методом телефонного опроса.

Происшествия Полиция задержала стрелка из Котельников после передачи ему коньяка Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник, мужчина попросил полицейских передать ему бутылку коньяка.

Наука В Новой Зеландии нашли останки пингвина ростом с человека Пингвин обитал в Новой Зеландии в эпоху палеоцена — примерно 66–56 миллионов лет назад.

Футбол Защитник «Зенита» Маммана может перейти в «Сассуоло» Футболист «Зенита» Эмануэль Маммана в ближайшее время может стать игроком итальянского «Сассуоло», сообщает в своем твиттере журналист Джанлука Ди Марцио.

Путешествия Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено» Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Происшествия Под Омском нашли живым пропавшего ребенка Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.

Политика Израиль отказал во въезде двум членам конгресса США Израильские власти отказали во въезде двум членам конгресса США, известным своими пропалестинскими взглядами и критикой израильской оккупации, сообщила радиостанция "Кан" со ссылкой на замглавы МИД страны Ципи Хотовели.

Политика Украинского замминистра задержали при получении взятки Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.

Происшествия Бортпроводница оценила поведение пассажиров при жесткой посадке А321 Пассажиры самолета Airbus 321 «Уральских авиалиний», совершившего жесткую посадку в Подмосковье, вели себя «достаточно сдержанно».

Происшествия Росприроднадзор подтвердил наличие свалки рядом с аэропортом Жуковский Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший рейсом U6 178 Жуковский - Симферополь, сразу после взлета совершил аварийную посадку на кукурузное поле в районе деревни Рыбинское Московской области.

Кино Нил Бломкамп покинул пост режиссера нового «Робокопа» В своем Twitter режиссер Нил Бломкамп поделился печальной новостью — он больше не будет снимать нового «Робокопа».

Происшествия В Росгвардии рассказали об угрозах своим сотрудникам Сотрудники Росгвардии после несанкционированных акций в Москве получают угрозы и оскорбления по интернету — тем самым на них оказывается давление.

Политика Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".

Экономика Группа Х5 увеличила квартальную прибыль в полтора раза Скорректированная EBITDA Х5 (до учета расходов по LTI и прочих выплат на основе акций) выросла на 24,2%, до 36,599 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 8,4% против 7,7% годом ранее.

Политика Верховный суд Украины открыл дело о неконституционности выборов в Раду Верховный суд Украины принял решение рассмотреть иск о признании незаконными и отмене результатов парламентских выборов, состоявшихся 21 июля на Украине.

Экономика Промпроизводство в России с начала 2019 года выросло на 2,6% Промышленное производство в России за период с января по июль 2019 года выросло на 2,6% в годовом выражении.

Происшествия На севере Москвы потушили пожар в ангаре Спасателям удалось ликвидировать пожар в ангаре на севере Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по столице.

Происшествия Банда похитителей детей осуждена в Самарской области Суд в Самарской области вынес приговор семи участникам банды похитителей детей, которую ради получения выкупов организовал отбывавший в колонии срок Руслан Бакиев, сообщает пресс-служба управления СКР по региону.

Происшествия В центре Лондона ранили ножом человека В Лондоне неизвестный напал с с ножом на мужчину рядом со зданием МВД Великобритании.