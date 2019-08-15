Общество

Назван размер справедливой зарплаты в РоссииRT на русском 04:05

Россияне 18—30 лет оценивают справедливую зарплату в 56,2 тыс. рублей, в возрасте 40—50 лет — в 67,2 тыс. рублей. Компания «Сбербанк страхование жизни» летом провела исследование в 37 городах с населением более 500 тыс. человек, а также в Грозном и Севастополе методом телефонного опроса.
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с чего всё началось

Жители российских городов зарабатывают меньше, чем считают справедливым

Наименьший размер справедливой зарплаты назвали респонденты в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани (в среднем 58 тыс. руб.), а также в Волгограде и Ярославле (59 тыс. руб.).
РБК00:57

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В Совфеде прокомментировали данные опроса о размере справедливой зарплаты в России

RT на русском10:18

Жители российских городов зарабатывают меньше, чем считают справедливым

РБК00:57

Жители крупных городов рассказали, сколько хотели бы зарабатывать

URA.Ru02:28

Россияне назвали размер справедливой зарплаты

ТАСС04:35

Россияне назвали размер справедливой зарплаты

РИА Новости04:07

Жители российских городов зарабатывают меньше, чем считают справедливым

Коммерсантъ02:59

Жители России назвали справедливую зарплату

Газета.Ru08:35
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 16:21, Ашберн
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Ранее РБК писали, что эксперт-криптограф из Франции обнаружил уязвимости в системе электронного голосования.
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