Общество
Назван размер справедливой зарплаты в РоссииRT на русском 04:05
Россияне 18—30 лет оценивают справедливую зарплату в 56,2 тыс. рублей, в возрасте 40—50 лет — в 67,2 тыс. рублей. Компания «Сбербанк страхование жизни» летом провела исследование в 37 городах с населением более 500 тыс. человек, а также в Грозном и Севастополе методом телефонного опроса.
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Наименьший размер справедливой зарплаты назвали респонденты в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани (в среднем 58 тыс. руб.), а также в Волгограде и Ярославле (59 тыс. руб.).РБК00:57
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Происшествия
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Власти Гибралтара освободили капитана и трех членов экипажа иранского танкера Grace 1, задержанного в начале июля, сообщает газета Gibraltar Chronicle со ссылкой на гибралтарское правительство.
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Обновлено вчера в 12:04
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Российский MVNO-оператор начинает экспансию в Европу
Краснодарская компания станет первым российским MVNO, который попробует закрепиться на европейском рынке.
Обновлено в 08:25
Авто
Hyundai Creta нового поколения показали на официальных фото
Кроссовер Hyundai Creta нового поколения, сроки появления которого в России пока неизвестны, выйдет на китайский рынок уже в 2019 году.
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Хоккей
Барбашев может покинуть «Сент-Луис» и вернуться в Россию
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис Блюз" Иван Барбашев может уйти из американской команды.
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Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Общество
Минтруд утвердил список работ с ограничениями для женщин
Глава Минтруда Максим Топилин подписал указ об утверждении списка работ с ограничением для женщин.
Обновлено в 08:20
Финансы
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Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле в интервью YouTube-каналу «КраСава» рассказал, что вратарь Александр Максименко произвел на него сильное впечатление по первым матчам.
Обновлено в 04:47
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Из центрального офиса "Роснефти" на Софийской набережной в Москве эвакуировали сотрудников, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией.
Обновлено в 07:57
Политика
Путин встретится с врио главы Курганской области
Обновлено в 05:52
Происшествия
Супруга посадившего самолет А321 пилота рассказала об их знакомстве
Командир воздушного судна (КВС) А321 «Уральских авиалиний» 41-летний Дамир Юсупов, посадивший лайнер в поле в Раменском районе Подмосковья, после происшествия первым делом позвонил супруге.
Обновлено в 07:33
Общество
В Кремле нашли бомбу времен войны
На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.
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Пассажиры экстренно севшего A321 рассказали о действиях пилотов
Пассажиры самолёта Airbus A321, совершившего жёсткую посадку в поле в Московской области, рассказали о грамотных действиях пилотов воздушного судна.
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Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
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