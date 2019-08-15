Наименьший размер справедливой зарплаты назвали респонденты в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани (в среднем 58 тыс. руб.), а также в Волгограде и Ярославле (59 тыс. руб.).

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Наименьшей справедливая зарплата оказалась в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — в среднем 55 тыс. рублей. В Волгограде и Ярославле респонденты заявили о 59 тыс. рублей. Участники опроса, сообщившие, что их дохода с трудом хватает на питание, назвали справедливой зарплату в 63,2 тыс. рублей.

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