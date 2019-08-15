Общество

Назван размер справедливой зарплаты россиянИзвестия 09:07

Наименьшей справедливая зарплата оказалась в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — в среднем 55 тыс. рублей. В Волгограде и Ярославле респонденты заявили о 59 тыс. рублей. Участники опроса, сообщившие, что их дохода с трудом хватает на питание, назвали справедливой зарплату в 63,2 тыс. рублей.
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с чего всё началось

Жители российских городов назвали размер справедливой зарплаты

Наименьший размер справедливой зарплаты назвали респонденты в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани (в среднем 58 тыс. руб.), а также в Волгограде и Ярославле (59 тыс. руб.).
РБК00:57

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В Совфеде прокомментировали данные опроса о размере справедливой зарплаты в России

RT на русском10:18

Жители России назвали справедливую зарплату

Газета.Ru08:35

Россияне назвали размер справедливой зарплаты

РИА Новости04:07

Россияне назвали размер справедливой зарплаты

ТАСС04:35

Жители крупных городов рассказали, сколько хотели бы зарабатывать

URA.Ru02:28

Жители российских городов зарабатывают меньше, чем считают справедливым

Коммерсантъ02:59

Жители российских городов назвали размер справедливой зарплаты

РБК00:57
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 13:16, Ашберн
Политика

Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Происшествия

Командир A321 объяснил решение сажать самолет на поле с кукурузой

На пресс-конференции, трансляция которой велась на телеканале «Россия 24», Юсупов рассказал, как принял решение посадить самолет на поле с убранным шасси.
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Полиция передала коньяк забаррикадировавшемуся в Котельниках стрелку

Полицейские выполнили требование мужчины, устроившему стрельбу и забаррикадировавшемуся в магазине в подмосковных Котельниках, передав ему коньяк.
Обновлено в 13:04
Происшествия

Медведев поручил представить к наградам экипаж А321

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Обновлено в 05:32
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Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено вчера в 18:53
Футбол

ФК «Тамбов» внес в заявку ещё трёх игроков

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Путешествия

Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено»

Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Обновлено в 04:12
Происшествия

В Кирове мать убила двухлетнего сына за то, что он мешал ей отдыха

Обновлено в 12:26
Происшествия

В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика

Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 05:12
Происшествия

Система отпугивания птиц в аэропорту Жуковского работала исправно

В подмосковном аэропорту Жуковского система отпугивания птиц была в рабочем состоянии.
Обновлено в 04:53
Гаджеты

В этом году нехватка процессоров Intel устранена не будет

Тайваньские ODM-производители ноутбуков настроены консервативно в отношении поставок во второй половине 2019 года.
Обновлено вчера в 15:35
Происшествия

Скотленд-Ярд сообщил о новой жертве отравления в Солсбери

Скотленд-Ярд обнаружил четвертого пострадавшего в результате инцидента в Солсбери – им оказался полицейский, прибывший на место происшествия после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 11:52
Музыка

Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»

Обновлено в 07:57
Общество

В Кремле нашли бомбу времен войны

На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.
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Футбол

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Московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 03:20
Авто

«Ъ»: в Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей

Обновлено 13 августа в 23:15
Футбол

Михайличенко стал главным тренером киевского «Динамо»

Обновлено в 11:04
Космос

15 тульских пряников побывают в космосе

Обновлено вчера в 09:39
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Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году

Обновлено в 00:03
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К расследованию авиаинцидента у Жуковского подключат французов

Французское бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) заявило, что подключится к расследованию жесткой посадки A321 на поле у Жуковского.
Обновлено в 12:26
Происшествия

В ДТП с маршруткой пострадали три человека под Петербургом

По предварительным данным, водитель маршрутного такси совершил наезд на стоящий. В результате автоаварии пострадали три пассажира маршрутки.
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ПСЖ потребовал у «Барселоны» за Неймара 100 млн и двух игроков

ПСЖ и "Барселона" продолжают переговоры по трансферу форварда Неймара. Парижане обозначили каталонцам условия сделки.
Обновлено в 12:08
Шоу-бизнес

Аллу Пугачеву могут оштрафовать за забор вокруг дачи

Народной артистке СССР Алле Пугачевой грозит штраф из-за забора вокруг ее дачи, преграждающего остальным жителям доступ к водоему, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 12:42
Происшествия

Бывшая дознаватель потребовала с обвиняемых 100 млн рублей

Потерпевшая по делу об изнасиловании оценила свой ущерб 24-летняя экс-дознаватель отдела полиции по Уфимскому району Башкирии Гульназ Фатхисламова, заявившая о том, что в октябре 2018 года она была изнасилована тремя офицерами полиции, подкрепила требования гражданским иском.
Обновлено в 11:39
Политика

Власти Гибралтара освободили иранский танкер

Власти Гибралтара освободили иранский танкер Grace 1, который был задержан в начале июля из-за подозрений в нарушении санкций ЕС против Сирии.
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Политика

Экспорт российского леса в Китай может быть полностью прекращен

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил, что если Пекин не станет вместе с Москвой решать проблему незаконных вырубок, Россия может полностью запретить экспорт своего леса в Китай.
Обновлено вчера в 23:10
Политика

Россия и Венесуэла договорились о визитах военных кораблей

Министры обороны России и Венесуэлы Сергей Шойгу и Владимир Падрино Лопес заключили соглашение о визитах военных кораблей в венесуэльские и российские порты.
Обновлено в 11:00
Общество

На популярном сайте поиска работы HeadHunter появилась вакансия «полицейский снайпер ОМОН»

В свою очередь HeadHunter утверждает, что вакансию разместило именно это ведомство.
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Крымчанам не хватает донорской крови

Крым остро нуждается в запасах донорской крови. Так, в частности, необходимы плазма, а также форменные элементы разных групп крови.
Обновлено в 11:53
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