Общество
Назван размер справедливой зарплаты россиянИзвестия 09:07
Наименьшей справедливая зарплата оказалась в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — в среднем 55 тыс. рублей. В Волгограде и Ярославле респонденты заявили о 59 тыс. рублей. Участники опроса, сообщившие, что их дохода с трудом хватает на питание, назвали справедливой зарплату в 63,2 тыс. рублей.
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Наименьший размер справедливой зарплаты назвали респонденты в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани (в среднем 58 тыс. руб.), а также в Волгограде и Ярославле (59 тыс. руб.).РБК00:57
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Политика
Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах
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Обновлено в 12:13
Происшествия
Полиция передала коньяк забаррикадировавшемуся в Котельниках стрелку
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Кино
Дочь Брюса Ли посоветовала Тарантино «заткнуться»
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Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
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Обновлено в 10:07
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Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено»
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Обновлено в 04:12
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В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика
Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 05:12
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В подмосковном аэропорту Жуковского система отпугивания птиц была в рабочем состоянии.
Обновлено в 04:53
Гаджеты
В этом году нехватка процессоров Intel устранена не будет
Тайваньские ODM-производители ноутбуков настроены консервативно в отношении поставок во второй половине 2019 года.
Обновлено вчера в 15:35
Происшествия
Скотленд-Ярд сообщил о новой жертве отравления в Солсбери
Скотленд-Ярд обнаружил четвертого пострадавшего в результате инцидента в Солсбери – им оказался полицейский, прибывший на место происшествия после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 11:52
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Обновлено в 07:57
Общество
В Кремле нашли бомбу времен войны
На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 08:15
Футбол
Спартак — Тун 0:1 (1-й тайм)
Московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 03:20
Авто
«Ъ»: в Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
Обновлено 13 августа в 23:15
Футбол
Михайличенко стал главным тренером киевского «Динамо»
Обновлено в 11:04
Космос
15 тульских пряников побывают в космосе
Обновлено вчера в 09:39
Происшествия
К расследованию авиаинцидента у Жуковского подключат французов
Французское бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) заявило, что подключится к расследованию жесткой посадки A321 на поле у Жуковского.
Обновлено в 12:26
Происшествия
В ДТП с маршруткой пострадали три человека под Петербургом
По предварительным данным, водитель маршрутного такси совершил наезд на стоящий. В результате автоаварии пострадали три пассажира маршрутки.
Обновлено в 12:36
Футбол
ПСЖ потребовал у «Барселоны» за Неймара 100 млн и двух игроков
ПСЖ и "Барселона" продолжают переговоры по трансферу форварда Неймара. Парижане обозначили каталонцам условия сделки.
Обновлено в 12:08
Шоу-бизнес
Аллу Пугачеву могут оштрафовать за забор вокруг дачи
Народной артистке СССР Алле Пугачевой грозит штраф из-за забора вокруг ее дачи, преграждающего остальным жителям доступ к водоему, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 12:42
Происшествия
Бывшая дознаватель потребовала с обвиняемых 100 млн рублей
Потерпевшая по делу об изнасиловании оценила свой ущерб 24-летняя экс-дознаватель отдела полиции по Уфимскому району Башкирии Гульназ Фатхисламова, заявившая о том, что в октябре 2018 года она была изнасилована тремя офицерами полиции, подкрепила требования гражданским иском.
Обновлено в 11:39
Политика
Власти Гибралтара освободили иранский танкер
Власти Гибралтара освободили иранский танкер Grace 1, который был задержан в начале июля из-за подозрений в нарушении санкций ЕС против Сирии.
Обновлено в 10:38
Политика
Экспорт российского леса в Китай может быть полностью прекращен
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил, что если Пекин не станет вместе с Москвой решать проблему незаконных вырубок, Россия может полностью запретить экспорт своего леса в Китай.
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Россия и Венесуэла договорились о визитах военных кораблей
Министры обороны России и Венесуэлы Сергей Шойгу и Владимир Падрино Лопес заключили соглашение о визитах военных кораблей в венесуэльские и российские порты.
Обновлено в 11:00
Общество
На популярном сайте поиска работы HeadHunter появилась вакансия «полицейский снайпер ОМОН»
В свою очередь HeadHunter утверждает, что вакансию разместило именно это ведомство.
Обновлено в 13:01
Здоровье
Крымчанам не хватает донорской крови
Крым остро нуждается в запасах донорской крови. Так, в частности, необходимы плазма, а также форменные элементы разных групп крови.
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