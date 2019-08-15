Общество

Назван размер справедливой зарплаты россиянИзвестия 09:07

Наименьшей справедливая зарплата оказалась в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — в среднем 55 тыс. рублей. В Волгограде и Ярославле респонденты заявили о 59 тыс. рублей. Участники опроса, сообщившие, что их дохода с трудом хватает на питание, назвали справедливой зарплату в 63,2 тыс. рублей.
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с чего всё началось

Жители российских городов назвали размер справедливой зарплаты

Наименьший размер справедливой зарплаты назвали респонденты в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани (в среднем 58 тыс. руб.), а также в Волгограде и Ярославле (59 тыс. руб.).
РБК00:57

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В Совфеде прокомментировали данные опроса о размере справедливой зарплаты в России

RT на русском10:18

Жители России назвали справедливую зарплату

Газета.Ru08:35

Жители российских городов назвали размер справедливой зарплаты

РБК00:57

Россияне назвали размер справедливой зарплаты

ТАСС04:35

Россияне назвали размер справедливой зарплаты

РИА Новости04:07

Жители российских городов зарабатывают меньше, чем считают справедливым

Коммерсантъ02:59

Жители крупных городов рассказали, сколько хотели бы зарабатывать

URA.Ru02:28
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Происшествия

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Власти Гибралтара освободили иранский танкер Grace 1

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Суд оставил под арестом четырех фигурантов дела о массовых беспорядках

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Бузову засняли во время страстного поцелуя с Олегом Майами

Майами не раз приписывали романы с известными персонами, поэтому мало кто поверил его словам.
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В Подмосковье мужчина открыл беспорядочную стрельбу в парикмахерской, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
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Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах

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Политика

Великобритания запретила экспорт подводных аппаратов в Россию

Великобритания запретила поставлять подводные погружаемые аппараты и сопутствующее оборудование в Россию в связи с возможной "угрозой" функционированию подводных кабелей со стороны РФ.
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Для ВСУ представлены модульные блиндажи с пластиковыми окнами, выходящими в глухую стену

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Шюррле выйдет в стартовом составе «Спартака» на ответный матч с «Туном»

Немецкий полузащитник Андре Шюррле выйдет в стартовом составе московского "Спартака" в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы со швейцарским "Туном".
Обновлено в 11:39
Политика

МВД: около 3 млн украинцев могут упрощенно получить гражданство России

В МВД России сообщили, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощенными процедурами получения российского гражданства, а жители ДНР и ЛНР подали уже более 60 тыс. заявок.
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Суд в Самарской области вынес приговор семи участникам банды похитителей детей, которую ради получения выкупов организовал отбывавший в колонии срок Руслан Бакиев, сообщает пресс-служба управления СКР по региону.
Обновлено в 10:01
Политика

Россия и Венесуэла договорились о визитах военных кораблей

Министры обороны России и Венесуэлы Сергей Шойгу и Владимир Падрино Лопес заключили соглашение о визитах военных кораблей в венесуэльские и российские порты.
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Дочь гонконгского и американского актера Брюса Ли Шеннон резко высказалась в адрес голливудского режиссера Квентина Тарантино, посоветовав ему «заткнуться».
Обновлено в 05:32
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В Грузии заявили о сокращении экспорта вина в Россию

«В мае Грузия экспортировала в Россию более 4,5 млн бутылок вина, в июне — более 4,2 млн, а в июле экспорт вина сократился до более 3,5 млн бутылок, что на 27% меньше по сравнению с показателем экспорта за июль прошлого года», — указывается в заявлении.
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Энергетика

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Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.
Обновлено в 06:57
Здоровье

Акушер-гинеколог обеспокоена здоровьем многодетных 17-летних матерей

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Политика

У Зеленского поставили условие для снятия водной блокады Крыма

Экс-первый заместитель "постпредставителя президента Украины в Крыму" Изет Гданов рассказал, что необходимо для снятия водной блокады с Крыма.
Обновлено в 01:04
Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $10,2 млрд

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Обновлено в 09:22
Интернет

В Microsoft признались, что прослушивают разговоры пользователей

Компания Microsoft призналась, что ее сотрудники могут прослушивать записи пользователей, сообщает РИА Новости со ссылкой на Vice.
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Происшествия

Автомобиль врезался в остановку на Старой площади в Москве

Обновлено в 11:38
Политика

Путин встретится с врио главы Курганской области

Президент РФ Владимир Путин проведет в четверг международный телефонный разговор и ряд рабочих встреч, в том числе с врио главы Курганской области Вадимом Шумковым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Командир А321 решил посадить самолет без шасси вопреки инструкциям Airbus

Рекомендация выпустить шасси при посадке на сушу действительно есть в чек-листе из презентации Airbus, описывающей последовательность действий пилотов при экстренной посадке на воду и на сушу.
Обновлено в 07:56
Происшествия

Минприроды требует проверить свалки в районе аэропорта Жуковский

Обновлено в 08:58
Происшествия

Скотленд-Ярд сообщил о еще одном пострадавшем от «Новичка» полицейском

Повторная экспертиза крови, взятой в 2018 году у одного из сотрудников полиции Уилтшира, подтвердила, что тот подвергнулся воздействию нервно-паралитического яда «Новичок», сообщает Скотленд-Ярд.
Обновлено в 10:13
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено вчера в 18:53
Авто

Hyundai Creta нового поколения показали на официальных фото

Кроссовер Hyundai Creta нового поколения, сроки появления которого в России пока неизвестны, выйдет на китайский рынок уже в 2019 году.
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Обновлено в 03:18
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