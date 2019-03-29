Экономика
Назван размер социальных пенсий после индексации 1 апреляЮжный Федеральный 29 марта в 14:58
Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля. С 1 апреля состоится индексация социальных пенсий, и Пенсионный фонд России а этом основании озвучил размер социальных пособий.
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