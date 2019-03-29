Экономика

Назван размер социальных пенсий после индексации 1 апреляЮжный Федеральный 29 марта в 14:58

Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля. С 1 апреля состоится индексация социальных пенсий, и Пенсионный фонд России а этом основании озвучил размер социальных пособий.
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И это не шутки. Что ждет липчан с 1 апреля

LipetskMedia.ruвчера в 06:01

ПФР рассказал о росте пенсий россиян после индексации 1 апреля

Известия29 марта в 16:37

Социальные пенсии проиндексируют в апреле

Наш Красноярский край27 марта в 22:07

ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации

Говорит Москва29 марта в 11:21

В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации

РИА Новости29 марта в 07:49

Пенсии повышаются

Районные вести (Курская область)28 марта в 14:32

Назван размер пенсии после апрельского повышения

URA.Ru29 марта в 08:43
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Армия и оружие

У берегов Крыма заметили американский беспилотник

Обновлено вчера в 03:55
Футбол

Ахмат — Спартак 1:3

Обновлено вчера в 11:22
Экономика

Правила зачисления зарплаты в России могут измениться

Правительство РФ инициировало законопроект об изменении порядка зачисления зарплаты россиянам.
Обновлено вчера в 00:02
Происшествия

Пилот выжил при крушении небольшого самолета в Канаде

Небольшой самолет разбился в канадской провинции Онтарио. Пилот ранен, его транспортировали на вертолете в больницу города Кинора.
Обновлено вчера в 21:10
Игры

Valve неожиданно представила собственную VR-гарнитуру Index

Обновлено вчера в 05:15
Культура

СБУ сочла творчество Наташи Королевой экстремизмом

Обновлено вчера в 19:56
Политика

Энергосистема Венесуэлы вновь подверглась скоординированным атакам

Власти Венесуэлы за минувшие два дня зафиксировали новые попытки атаки на энергосистему государства.
Обновлено вчера в 22:55
Экономика

Правительство выделит ОАК 2,22 млрд рублей для производства Ил-114

Правительство России инвестирует 2,22 млрд рублей в Объединённую авиастроительную корпорацию для финансирования производственной инфраструктуры и обслуживания самолётов Ил-114-300.
Обновлено вчера в 07:48
Общество

В рекламе ЦРУ, призывающей на работу русскоговорящих, допустили ошибку

В рекламе не правильно применили глагол "to be" В Вашингтоне Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) допустило ошибку в рекламном плакате, который призывална работу русскоговорящих сотрудников.
Обновлено вчера в 04:26
Авто

Удешевленный Kia Sportage пользуется ажиотажным спросом в Китае

Обновлено вчера в 01:20
Экономика

Кабмин России отказался от идеи установки «умных» счетчиков на газ

Кабмин РФ отказался от идеи обязательной установки «умных» счетчиков на газ по причине дороговизны реализации подобной программы.
Обновлено вчера в 12:04
Политика

На Украине начались президентские выборы

Обновлено в 01:02
Политика

Ряд министров кабинета Мэй могут уйти в отставку на фоне Brexit

Несколько министров кабинета премьера Великобритании Терезы Мэй могут подать в отставку на фоне разногласий по условиям выхода страны из Евросоюза.
Обновлено вчера в 23:38
Хоккей

Овечкин восьмой раз в карьере забил 50 шайб за сезон

Оформив дубль в матче с «Тампой», Александр Овечкин восьмой раз за свою карьеру забил 50 и более шайб за сезон.
Обновлено в 00:13
Армия и оружие

Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией

Эксперты американского издания Business Insider назвали якобы самое мощное вооружение стран НАТО, которое альянс может использовать против России в ходе гипотетического конфликта.
Обновлено в 01:10
Единоборства

UFC в Филадельфии. Гэтжи нокаутировал Барбозу и другие результаты

Сегодня ночью в Филадельфии прошел турнир UFC on ESPN 2. В главном бою встретились топовые легковесы Эдсон Барбоза и Джастин Гэтжи.
Обновлено вчера в 22:36
Баскетбол

Джеймс Харден сделал 7-й трипл-дабл в сезоне

Обновлено вчера в 23:51
Происшествия

Boeing 737 совершил экстренную посадку в Вашингтоне

Boeing 737 компании United Airlines совершил в пятницу экстренную посадку в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 18:50
Автоспорт

Квяту по ошибке поставили в квалификации старый комплект шин

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят лишился шанса побороться за попадание в третий сегмент квалификации Гран-при Бахрейна из-за ошибки, допущенной механиками.
Обновлено вчера в 12:00
Армия и оружие

Израильские танки обстреляли посты ХАМАС в секторе Газа

Обновлено в 00:36
Политика

Саудовских хакеров обвинили во взломе телефона главы Amazon Безоса

Телефон основателя американской компании Amazon Джеффа Безоса был взломан хакерами, работавшими на правительство Саудовской Аравии.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия

Свердловский город Камышлов остался без воды

Без воды остались 298 многоквартирных домов, 146 частных, а также 22 социальных объекта из которых 12 детсадов, шесть школ, хирургическое отделение горбольницы и т.д.
Обновлено в 00:00
Экономика

Верховный суд отказался пересматривать жалобу Кехмана

Напомним, Владимир Кехман в 2012 году был признан банкротом в Великобритании, а через четыре года — в России.
Обновлено в 01:26
Политика

Американский суд отменил указ Трампа о добыче нефти на шельфе Аляски

Федеральный окружной суд на Аляске признал незаконным указ американского президента Дональда Трампа о снятии запрета на добычу нефти на шельфовых месторождениях, пишет Bloomberg.
Обновлено вчера в 16:25
Авто

Kia представила новый компактный кроссовер

Компания Kia продемонстрировала концептуальный компактный кроссовер SP Signature, который призван дать представление о подобной товарной модели для глобального рынка.
Обновлено 28 марта в 05:07
Футбол

Месси повторил рекорд Касильяса в чемпионате Испании

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси повторил рекорд бывшего вратаря мадридского "Реала" Икера Касильяса по количеству побед в чемпионате Испании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:50
Интернет

В Китае тестируют новую систему для борьбы с интернет-зависимостью

Сотрудники китайской администрации по вопросам киберпространства рекомендовали видеоплатформам внедрить новую систему, которая защитит людей от интернет-зависимости.
Обновлено вчера в 05:15
Общество

1 апреля – день мистики: астрологи рассказали, какой знак зодиака ждет удар

Специалисты по хитросплетениям звезд определили вред первого апрельского дня на этот знак зодиака. Опасаться Дня дураков стоит Ракам.
Обновлено вчера в 01:28
Армия и оружие

Военные корабли НАТО вошли в Черное море

В группу кораблей НАТО входят эсминец ВМС Нидерландов «Эвертсен», канадский фрегат «Торонто», испанский фрегат «Санта Мария», турецкий фрегат «Гелиболу», а также вспомогательное судно ВМС Франции «Вар».
Обновлено 28 марта в 23:00
Происшествия

В Приморье призывник покончил с собой

Призывник свел счеты с жизнью в одной из воинских частей, дислоцированных в Уссурийске, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа в воскресенье, 31 марта.
Обновлено в 01:28
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