Политика
Назван размер получаемых бывшими нацистами «гитлеровских» пенсийИзвестия вчера в 11:48
Германия продолжает выплачивать пособия бывшим нацистам, обещанные в 1941 году фюрером Третьего рейха Адольфом Гитлером. Так, например, в Бельгии выплаты получают 27 пенсионеров. По данным газеты De Morgen, размер «гитлеровских» пенсий составляет от €425 до €1275 (от 31,8 тыс. до 95,5 тыс. рублей).
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с чего всё началось
При этом, по данным издания, нацисты, воевавшие за фашистскую Германию в годы Второй мировой войны, либо их наследники ежемесячно получают от 425 до 1275 евро (от 31,8 до 95,5 тысячи рублей).News.ruвчера в 19:07
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