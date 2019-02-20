СМИ назвали размер «гитлеровских пенсий» для бельгийских нацистовРИА Новости 03:49

с чего всё началось

В Бельгии 27 человек продолжают получать от Германии пенсии, назначенные им в 1941 году в соответствии с декретом Адольфа Гитлера, пишет газета De Morgen. Размер денежных пособий варьируется от 425 до 1275 евро (от 31,6 тысячи до 95 тысяч рублей).

Политика Путин начал оглашать послание Федеральному собранию Российский президент Владимир Путин начал выступление, в котором обращается с посланием к Федеральному собранию.

Политика Путин описал ответ России на размещение американских ракет в Европе Россия не намерена первой размещать свои ракеты меньше и средней дальности в Европе, однако немедленно реализует ответные меры на такие действия США.

Общество Путин предложил увеличить выплаты семьям с детьми-инвалидами Президент России Владимир Путин предложил увеличить пособие по уходу за детьми с инвалидностью I группы с 5,5 тыс. до 10 тыс. рублей.

Экономика Путин пообещал россиянам рост зарплат Зарплаты в России должны расти темпами не ниже уровня инфляции, заявил в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин, следует из трансляции мероприятия на YouTube-канале «Россия 24».

Происшествия Мать найденного у «Лосиного острова» ребенка доставят в суд В свою очередь 34-летняя мать ребенка сообщила, что сын убежал от нее во время вечерней прогулки по "Лосиному острову".

Политика Путин призвал ограничить поводы для продления задержания Президент России Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию заявил, что поводы для продления задержания человека правоохранительными органами должны быть ограничены.

Политика Путин потребовал навести порядок на рынке микрокредитования «Прошу Банк России и правоохранительные органы в кратчайшие сроки навести порядок на рынке микрокредитования, оградить людей от обмана, мошенничества и настоящего вымогательства подчас со стороны недобросовестных кредиторов», — сказал Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.

Политика Путин пристыдил чиновников за высокомерное отношение к гражданам Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию потребовал от чиновников чуткого отношения к людям.

Политика Макаревич призвал принять идиотизм большинства населения как данность Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в интервью «Ленте.ру», опубликованном в среду, 20 февраля, рассказал о работе в составе общественного совета при комитете Госдумы России по культуре.

Происшествия В Подмосковье в столовой школы обрушилась кровля Кровля школьной столовой обрушилась на площади около 150 квадратных метров в городском округе Можайский Московской области, люди не пострадали, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МЧС Федор Польшин.

Происшествия Родители устроили самосуд над пятиклассником в Приморье Родители устроили самосуд на пятиклассником, который агрессивно вел себя по отношению к другим детям.

Политика Путин поручил создать новые учебные программы и образовательные центры Президент России Владимир Путин в очередной раз указал на значимость оказания поддержки инициативной молодежи и поручил создать в регионах новые научно-образовательные центры.

Общество Карл Лагерфельд завещал часть состояния своей кошке Креативный директор модного дома Chanel Карл Лагерфельд завещал небольшую часть состояния своей кошке Шупетт.

Армия и оружие Путин назвал срок спуска на воду подлодки с ядерным «Посейдоном» Весной этого года российские военные спустят на воду первую атомную подводную лодку, на которой будет установлен беспилотный аппарат «Посейдон» неограниченной дальности.

Армия и оружие СБУ объявила в розыск «подозреваемого» в крушении MH17 «офицера ГРУ» Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск Олега Иванникова, которого сайт Bellingcat называл «офицером ГРУ», являющимся фигурантом дела о крушении самолета MH17 в 2014 году в Донбассе, сообщает телеканал «112 Украина».

Политика Зеленский вновь возглавил рейтинг кандидатов в президенты Украины Актер и шоумен Владимир Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине, его готовы поддержать на выборах 17,5% опрошенных и 19% из тех, кто намерен голосовать.

Политика Послы ЕС внесли в черный список восемь россиян, сообщил источник Послы 28 стран Евросоюза внесли в черный список восемь россиян, передает ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник.

Политика Путин поручил принять закон о квотировании выбросов в весеннюю сессию Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию 20 февраля попросил Госдуму принять закон о квотировании выбросов, инициированный губернатором Челябинской области Борисом Дубровским, в весеннюю сессию, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Политика Порошенко заявил, что лично выносил погибших с Майдана Президент Украины Пётр Порошенко во время своего выступления в Ивано-Франковске на мероприятии, которое было посвящено событиям «евромайдана», заявил, что лично помогал выносить погибших с площади.

Происшествия Мать Скрипаля попросила признать сына пропавшим без вести Елена Скрипаль, мать экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, обратилась в полицию с просьбой признать сына и его дочь Юлию пропавшими без вести, передает ТАСС.

Политика Нетаньяху отменил встречу с Путиным Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил поездку в Россию на встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

Политика Президент поручил облегчить визовый режим в РФ для туристов Президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию поставил цель повышения туристической привлекательности России.

Происшествия Появилось видео накрывшей горнолыжников лавины в швейцарских Альпах Один из горнолыжников, находившихся на склоне в момент схода лавины в швейцарских Альпах, опубликовал видео происшествия на своей странице в Twitter.

Политика Путин: Крымский мост даст толчок развитию полуострова Президент России Владимир Путин во время сегодняшнего обращения к Федеральному Собранию отметил, что железнодорожное движение по Крымскому мосту имеет особое значение для РФ.

Политика Шойгу попросил ретейлеров ввести скидки для обладателей орденов После ввода преференций орденоносцам в сети магазинов «Военторг» глава Минобороны Сергей Шойгу обратился к ретейлерам с предложением ввести систему льгот для обладателей военных наград.

Политика Путин потребовал не ждать пришествия коммунизма Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, призвал чиновников не совершать «ошибки прошлых десятилетий» и «не ждать пришествия коммунизма».

Происшествия В Симферополе загорелся завод пластмасс Известно, что пожар начался в подвальном помещении, где находится склад предприятия.