Политика

Назван размер «гитлеровских пенсий» пособникам нацистов в БельгииREGNUM вчера в 23:34

По данным издания, выплаты гарантировались фашистской Германией за «лояльность, верность и послушание». Их получают 27 граждан Бельгии, которые служили нацистам во Второй мировой войне. Размер пособий составляет от 425 до 1275 евро.
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Размер гитлеровских пенсий бельгийским нацистам возмутил парламентариев страны

Вести.Ruвчера в 21:15

У бельгийских коллаборационистов решили отобрать пенсии за службу у Гитлера

Царьградвчера в 11:37

Названы размеры «гитлеровских пенсий» для бельгийских нацистов

РИА Новостивчера в 17:14

СМИ раскрыли размер пенсионного пособия за поддержку Гитлера

Телеканал 360°вчера в 13:10

Назван размер получаемых бывшими нацистами «гитлеровских» пенсий

Известиявчера в 11:48

СМИ узнали о получении 27 бельгийцами назначенной Гитлером пенсии

РБКвчера в 18:59

Раскрыт размер «гитлеровских» пенсий

Lenta.ruвчера в 10:37
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Происшествия

В Японии истребитель F-2 пропал с радаров

Обновлено вчера в 22:06
Происшествия

Во Владивостоке задержали водителя, сбившего семью на тротуаре

Сегодня во Владивостоке в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении ДТП, в результате которого погибли полуторагодовалый ребенок и его мать, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика

ЦБ заинтересовался сделками в «Восточном» за полгода до ареста Калви

Вопросы регулятора вызвали в том числе сделки, которые упоминались в суде над основателем Baring Vostok Майклом Калви — и со стороны обвинения, и со стороны защиты.
Обновлено вчера в 18:03
Происшествия

В Петербурге госпитализировали 11 школьников после пробы на туберкулез

Одиннадцать учеников школы №72 в Санкт-Петербурге почувствовали себя плохо при проведении кожной пробы для определения туберкулеза (диаскинтест).
Обновлено вчера в 14:15
Происшествия

Мать Скрипаля попросила признать его пропавшим без вести

Мать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Елена Скрипаль обратились в полицию с просьбой признать Сергея и его пострадавшую в Солсбери дочь Юлию пропавшими без вести.
Обновлено вчера в 14:28
Происшествия

В клинике Мешалкина идут обыски по делу о хищениях

Ранее уголовное дело по факту использования подставных фирм для поставки медикаментов в НМИЦ имени академика Мешалкина возбудило ГУ МВД по НСО.
Обновлено вчера в 23:33
Общество

В YouTube разоблачили целое сообщество педофилов

Блогер Мэтт Уотсон заявил, что смог разоблачить целое сообщество педофилов. Об этом он рассказал на своем канале.
Обновлено вчера в 22:43
Армия и оружие

Гиперзвуковую ракету Brahmos-2 создадут и испытают к 2024 году

Она займет максимум пять лет. Испытательный пуск может состояться в конце 2023 - начале 2024 года", - сказал он в ходе выставки Aero India.
Обновлено вчера в 23:03
Политика

Мадуро предложил Гуайдо объявить выборы в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступая перед выпускниками медицинского университета предложил спикеру парламента Хуану Гуайдо объявить выборы в стране.
Обновлено вчера в 21:51
Политика

На Украине призвали отказаться от участия в Евровидении из-за России

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что украинской стороне стоит отказаться от участия в музыкальном конкурсе «Евровидение» из-за России.
Обновлено вчера в 20:14
Политика

Порошенко рассказал, как «лично выносил» погибших с Майдана

Президент Украины Петр Порошенко, выступая в Ивано-Франковске на мероприятии, посвященном событиям на Майдане, в результате которого на Украине произошел госпереворот, заявил, что лично переносил погибших во время этих событий.
Обновлено вчера в 22:13
Политика

Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию в Гостином дворе

Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 20 февраля в 12:00 в Гостином дворе.
Обновлено 18 февраля в 11:31
Политика

Макаревич назвал идиотами 80% населения

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич назвал большинство населения Земли идиотами и призвал принять это как данность.
Обновлено вчера в 23:55
Общество

Большинство россиян заявили о невозможности честного бизнеса в России

Исследование показало постепенное улучшения отношения россиян к бизнесу с 2009 года (тогда положительно относились к предпринимателям 79% опрошенных).
Обновлено вчера в 16:01
Армия и оружие

Действия эсминца США в Черном море отслеживают два российских корабля

В Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что наши моряки непрерывно отслеживают все передвижения эсминца ВМС США "Дональд Кук", который во вторник в 17.00 по московскому времени вошел в Черное море.
Обновлено вчера в 12:37
Экономика

Налог для самозанятых хотят ввести по всей стране с 2020 года

Глава Минфина Антон Силуанов поручил разработать предложения о том, как ввести налог на профессиональный доход (известный как налог для самозанятых) во всех регионах России с 2020 года, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря министра Андрея Лаврова.
Обновлено вчера в 10:19
Экономика

Реальные доходы россиян снова упали

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения (с поправкой на инфляцию) в январе 2019 года составили 98,7 процента от уровня января 2018-го и 99 процентов от января 2017-го.
Обновлено вчера в 12:36
Политика

Российское посольство обвинило Украину во вмешательстве в дела США

Украина открыто вмешивается во внутренние дела США, считают в российском посольстве в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 17:39
Армия и оружие

Минобороны установит новейшую сеть комплексов слежения за космосом

О намерении Минобороны развернуть целую сеть новейших комплексов системы контроля космического пространства газете «Красная звезда» рассказал заместитель командующего космическими войсками Игорь Морозов.
Обновлено вчера в 21:17
Политика

Медведев обсудит с главами регионов ход «мусорной реформы»

Председатель Правительства Дмитрий Медведев 19 февраля проведет большое совещание, посвященное переходу на новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами.
Обновлено 18 февраля в 16:29
Экономика

Минэкономики предложило поощрять продавцов российского кино за рубеж

В предложении Минэкономики, с которым ознакомился «Коммерсантъ» льготы предлагается предоставлять тем компаниям в сфере кино- и телепроизводства, который продали контент за рубеж на сумму не менее $1 млн.
Обновлено вчера в 20:33
Футбол

«Барселона» и «Лион» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

"Барселона" и "Лион" сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:14
Здоровье

В России впервые за шесть лет уменьшилось число заразившихся ВИЧ

Снижение числа ВИЧ-инфицированных зафиксировано впервые за минимум шесть лет, выяснил РБК, проанализировав данные Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Российский телеведущий Сергей Брилев стал «почетным гостем» Монтевидео

Российский телеведущий и глава Института Беринга-Беллинсгаузена по изучению обеих Америк Сергей Брилев стал "почетным гостем" (аналог "почетного гражданства") столицы Уругвая города Монтевидео, торжественная церемония прошла во вторник в городской мэрии.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия

Экс-полковник ГРУ Квачков вышел на свободу

Отставной полковник главного разведывательного управления (ГРУ) Владимир Квачков, обвинявшийся в экстремизме, вышел на свободу из мордовской колонии 19 февраля.
Обновлено вчера в 03:22
Политика

«Единая Россия» согласилась уменьшить муниципальный фильтр

Снижение муниципального фильтра будет содействовать развитию политической конкуренции По мнению "Единой России", количество подписей муниципальных депутатов, которое потребуется кандидатам в губернаторы, может быть снижено в два раза - до 5%, а количество подписей глав районов и депутатов городских округов - до 7%.
Обновлено вчера в 09:43
Космос

Жители Заозёрного наблюдали суперлуние

Вчера заозерновцы наблюдали главное суперлуние 2019 года. В прошедшую ночь Луна находилась на минимальном расстоянии от Земли в этом году.
Обновлено вчера в 22:13
Общество

Стала известна причина смерти Карла Лагерфельда

Немецкий модельер Карл Лагерфельд умер от рака поджелудочной железы. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на источник, близкий к дизайнеру.
Обновлено вчера в 09:07
Космос

В России создают ракету для оперативных запусков спутников

Легкую ракету для оперативных запусков спутников на орбиту разрабатывают в российском научно-производственном объединении «Тайфун».
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия

В Иркутске более 500 человек эвакуировали из горящего общежития

Обновлено вчера в 20:34
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