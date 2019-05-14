Футбол
Объявлен расширенный состав сборной России на Евро-2020Газета.Ru 07:51
Был назван расширенный состав сборной России по футболу на предстоящий турнир Евро-2020, передает "Советский спорт".
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Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам
С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.
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Самолет Utair с неполадками с шасси благополучно сел во Внуково
Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании Utair, у которого после вылета из Москвы в Милан возникли проблемы с шасси, благополучно сел во Внуково, сообщили ТАСС в пресс-службе Utair во вторник.
Обновлено в 07:24
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Авто
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Компания Renault начала прием заказов в России на новый «внедорожный» фургон Renault Dokker Stepway.
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Армия и оружие
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Украинским военным кораблям удалось войти в территориальные воды России.
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Учителя могут предсказывать успеваемость учеников не хуже экзаменов
Было установлено, что оценки учителей сильно коррелируют с результатами экзаменов по английскому языку, математике и естественным наукам, проводившихся среди учеников в возрасте 7–14 лет, причем оба показателя одинаково эффективны для прогнозирования результатов последующих экзаменов.
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С итальянцами сыграет Андрей Василевский, проведший прекрасный матч со сборной Чехии.
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Госдума во вторник на заседании приняла во втором чтении правительственный законопроект, согласно которому жилое помещение может быть переведено в нежилой фонд только с согласия всех собственников квартир, примыкающих к нему.
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Филипп Киркоров в Instagram рассказал, что прибыла его группа поддержки из России.
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