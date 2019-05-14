Футбол

Объявлен расширенный состав сборной России на Евро-2020Газета.Ru 07:51

Был назван расширенный состав сборной России по футболу на предстоящий турнир Евро-2020, передает "Советский спорт".
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Объявлен расширенный состав сборной России на Евро-2020

Газета.Ru07:51

В расширенном составе сборной России — 37 игроков. Черчесов вызвал Чалова, Смолова, Облякова и Комличенко

Матч ТВ07:23

Комличенко: я попал в расширенный список сборной России? Удивлен

РИА Новости07:15

Комличенко — о вызове в сборную России: «Значит, работаю не зря»

Sport24.ru07:37

Комличенко, Смолов и Сутормин вызваны в сборную России на игры с Кипром и Сан-Марино

Спорт-Экспресс06:37

Комличенко удивлен вызову в сборную России

Советский спорт07:20

Расширенный состав сборной России на матчи с Кипром и Сан-Марино

Чемпионат07:51
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Кино

В сети появился тизер 6 серии 8 сезона «Игры престолов»

Обновлено вчера в 05:55
Политика

Порошенко наградил орденом возможного коррупционера

Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о награждении орденом Ярослава Мудрого V степени генерального директора акционерного общества «Днепропетровский стрелочный завод» Сергея Тараненко, сообщил 14 мая телеканал 112.ua.
Обновлено в 04:21
Религия

В Екатеринбурге восстановили забор, который уронили противники храма

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что "люди конфликтовали с охраной площадки, уронили ограждение, отказывались уходить и требовали сохранить сквер".
Обновлено в 07:27
Происшествия

Звезда «Мажора» Прилучный залез в чужую машину ради ночевки

Звезда телесериала "Мажор" актер Павел Прилучный забрался в чужой автомобиль и заночевал в нем. Хозяйка машины сняла на видео, как требует от артиста покинуть салон авто.
Обновлено в 07:00
Автоспорт

Валттери Боттас лидирует на тестах в Барселоне, Даниил Квят – 6-й

Гонщик Mercedes Валттери Боттас стал быстрейшим в начале первого дня сезонных тестов в Барселоне.
Обновлено в 07:41
Культура

Актер Никита Панфилов отказался ехать в Крым ради Украины

Обновлено в 07:25
Общество

Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам

С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.
Обновлено в 00:55
Автоспорт

Гран-при Нидерландов официально возвращается в календарь «Формулы-1»

Обновлено в 05:29
Армия и оружие

Пентагон может отправить 120 тысяч военных на Ближний Восток

Обновлено в 01:53
Наука

Увеличение размера пениса признано бесполезным и опасным

Выводы исследователей базируются на метаанализе 17-ти научных работ, в них задействовали почти 1 200 мужчин, перенесших операции по увеличению пениса, причём разными способами: как хирургическим, так и с помощью расширителей, вакуумных устройств и уколов.
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия

СК возбудил дело о геноциде советских граждан во время ВОВ

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту геноцида мирный жителей Новгородской и Псковской областей в 1942-1943 годах.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес

Победа дочки Алсу в «Голосе» оказалась честной

Ранее продюсер Яна Рудковская сделала заявление о финале "Голоса", где победила дочь Алсу.
Обновлено в 06:54
Политика

США обвинили Иран в причастности к взрывам на танкерах в ОАЭ

Американские следователи пришли к выводу, что Иран или поддерживающие его стороны якобы причастны к серии взрывов в порту Фуджейра в территориальных водах ОАЭ.
Обновлено в 04:59
Общество

В России нашли кефир за 750 рублей

В одном из магазинов Якутска покупатели нашли кефир бренда Parmalat, стоимость бутылки которого в зависимости от жирности молочного продукта варьируется от 740 до 750 рублей.
Обновлено в 06:41
Происшествия

Самолет Utair с неполадками с шасси благополучно сел во Внуково

Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании Utair, у которого после вылета из Москвы в Милан возникли проблемы с шасси, благополучно сел во Внуково, сообщили ТАСС в пресс-службе Utair во вторник.
Обновлено в 07:24
Политика

Из-за надписи про Путина в Ярославле завели уголовное дело

Из-за оскорбительной надписи о президенте России Владимире Путине на здании управления МВД по Ярославской области завели уголовное дело о вандализме, сообщил «Дождю» глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 06:01
Происшествия

Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Одна из ключевых свидетельниц по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина находится в больнице в критическом состоянии после падения из окна гостиницы в Праге, передаёт 13 мая «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 15:41
Авто

Renault объявила цены на «каблучок» Dokker Stepway

Компания Renault начала прием заказов в России на новый «внедорожный» фургон Renault Dokker Stepway.
Обновлено в 05:50
Авто

Rimac поможет Hyundai и Kia в разработке электроспорткаров

В рамках партнерства, Rimac поможет корейским маркам в создании двух моделей.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие

Украинские военные корабли вошли в территориальные воды России

Украинским военным кораблям удалось войти в территориальные воды России.
Обновлено вчера в 12:42
Наука

Учителя могут предсказывать успеваемость учеников не хуже экзаменов

Было установлено, что оценки учителей сильно коррелируют с результатами экзаменов по английскому языку, математике и естественным наукам, проводившихся среди учеников в возрасте 7–14 лет, причем оба показателя одинаково эффективны для прогнозирования результатов последующих экзаменов.
Обновлено вчера в 05:49
Хоккей

Андрей Василевский сыграет в воротах сборной России против итальянцев

С итальянцами сыграет Андрей Василевский, проведший прекрасный матч со сборной Чехии.
Обновлено в 07:03
Наука

На Земле началась самая крупная за полтора-два года магнитная буря

Обновлено в 07:45
Общество

Госдума меняет порядок перевода жилых помещений в нежилые

Госдума во вторник на заседании приняла во втором чтении правительственный законопроект, согласно которому жилое помещение может быть переведено в нежилой фонд только с согласия всех собственников квартир, примыкающих к нему.
Обновлено в 07:12
Общество

Роскачество проверило плавленые сыры 20 торговых марок

Обновлено в 01:32
Экономика

Выявлена недостача в 242 миллиона у кубанского банка

Недостача 72 миллиона рублей связана с отсутствием имущества. Недостача 33,59 миллионов рублей это займы без оригиналов кредитных договоров.
Обновлено в 07:19
Наука

На дне Марианской впадины нашли пакет и обёртки от конфет

Американский исследователь Виктор Весково совершил погружение на дно Марианской впадины и нашёл там отходы жизнедеятельности человека.
Обновлено вчера в 21:23
Шоу-бизнес

Наташа Королева показала несовершенную фигуру в купальнике

Певица совершенно не стесняется своей несовершенной фигуры и не гонится за идеалом.
Обновлено в 04:01
Происшествия

Совету Федерации рекомендовали лишить Арашукова мандата сенатора

Комиссия Совета Федерации по контролю за доходами рекомендовала лишить мандата Рауфа Арашукова, арестованного по делу об организации заказных убийств и участии в преступном сообществе.
Обновлено в 05:49
Шоу-бизнес

Дети Филиппа Киркорова приехали на «Евровидение» поддержать Лазарева

Филипп Киркоров в Instagram рассказал, что прибыла его группа поддержки из России.
Обновлено в 07:25
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