Общество
Назван простой способ сбросить лишний вес к летуРоссийская газета 00:56
Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара. Об этом пишет CNN со ссылкой на Академию питания и диетологии США.
Читать в источнике
Оценить88
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 08:16, Ашберн
Спорт
Команда Сидоровой проиграла в первом матче финала КМ по кёрлингу
Обновлено вчера в 07:41
Общество
Шествие «Бессмертного полка» стартовало на Невском проспекте
Первыми от площади Восстания отъехали ветераны на ретро-автомобилях. Они проследовали по Невскому проспекту до Дворцовой площади.
Обновлено в 07:32
Армия и оружие
КНДР запустила две ракеты в восточном направлении
Обновлено в 06:01
Политика
Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения
Избранный президент Украины Владимир Зеленский назвал День победы 9 мая "нашим Днем благодарения", передает "112 Украина".
Обновлено в 05:53
Политика
В Киеве проходит праздничное шествие «Никто не забыт, ничто не забыто»
По центру Киева в честь Дня Победы колонной движутся тысячи участников шествия "Никто не забыт, ничто не забыто", которое является аналогом всемирной акции "Бессмертный полк", передает ТАСС.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Организатора аналога «Бессмертного полка» задержали в Киеве
В Киеве полиция задержала организатора аналога "Бессмертного полка" Елену Бережную, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:41
Музыка
Сотрудники «Росатома» спели песню про казаков в Берлине
Обновлено в 04:23
Происшествия
Кокорина и Мамаева признали виновными и отправили в колонию
Александра Кокорина приговорили к 1 году и 6 месяцам, Павла Мамаева – к году и 5 месяцам.
Обновлено вчера в 09:33
Политика
Белоусов: рубль может ослабнуть из-за повышения США пошлин на товары КНР
Помощник президента России Андрей Белоусов заявил, что в случае повышения американской стороной пошлин на ряд китайских товаров рубль может ослабнуть.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Пьяный мужчина угнал внедорожник, совершил ДТП и скрылся
Сегодня в 13:40 пьяный мужчина угнал Land Cruiser Prado от дома №38 в деревне Асаково городского округа Одинцово, а затем попал в ДТП и скрылся с места аварии, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:40
Общество
Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 год
Специалисты Министерства труда и социальной защиты России выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые совпадают с нерабочими праздничными днями.
Обновлено вчера в 08:28
Общество
Ведущего Би-би-си уволили за сравнение сына Меган Маркл с шимпанзе
Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями 6 мая. Спустя два дня они впервые показали миру своего новорожденного сына.
Обновлено в 07:03
Политика
Глава МВД Эстонии предъявил территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Мужчину с георгиевской лентой задержали в Одессе
Полицейские задержали мужчину с георгиевской лентой в Одессе.
Обновлено в 06:26
Общество
В Москве началось шествие «Бессмертного полка»
Шествие «Бессмертного полка» началось на Тверской улице в Москве. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
Обновлено в 07:28
Политика
Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, 9 мая, что нет никакой политики и конспирологии в его отсутствии на параде Победы в Москве в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 07:44
Экономика
HeadHunter проведет IPO по цене $13,5 за акцию
Рекрутинговый сервис HeadHunter установил цену размещения акций в рамках предстоящего IPO в $13,5 за ценную бумагу, говорится в материалах компании.
Обновлено в 07:22
Политика
В Киеве началась акция «Бессмертный полк»
Шествие "Бессмертного полка" началось в Киеве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на корреспондента.
Обновлено в 03:52
Общество
Российская Instagram-модель похвасталась приглашением на парад Победы
Обновлено вчера в 07:41
Общество
Стивен Сигал оценил парад Победы в Москве
Обновлено в 07:47
Футбол
Зидан просит «Реал» досрочно вернуть Хакими из аренды в «Боруссии»
Защитник Ашраф Хакими, на правах аренды выступающий за дортмундскую «Боруссию», может досрочно вернуться в «Реал», утверждает AS.
Обновлено в 04:36
Культура
Умер народный артист СССР Ариф Меликов
В 1986-м Меликову было присвоено звание народного артиста СССР.
Обновлено в 06:17
Общество
Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенников
«Чтобы обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников, Роспотребнадзор рекомендует придерживаться нескольких правил: бережно относитесь к своим персональным данным и документам», — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:17
Происшествия
В расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 обнаружили ошибку
В расшифровке переговоров командира пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Дениса Евдокимова с диспетчерами московского аэропорта Шереметьево обнаружили ошибку.
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия
В Омске на заводе пластмасс произошел пожар
Пожар произошел в неэксплуатируемом здании на территории завода пластмасс в Омске, открытое горение ликвидировано, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГУМЧС по региону.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Вице-премьер оценил возможность вывода SSJ100 из эксплуатации
Другой вице-премьер, Максим Акимов, 9 мая ответил на вопросы журналистов о петиции на сайте Change.org, призывающей запретить эксплуатацию лайнера Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 03:54