Назван простой способ сбросить лишний вес к летуРоссийская газета 00:56

Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара. Об этом пишет CNN со ссылкой на Академию питания и диетологии США.

Общество Шествие «Бессмертного полка» стартовало на Невском проспекте Первыми от площади Восстания отъехали ветераны на ретро-автомобилях. Они проследовали по Невскому проспекту до Дворцовой площади.

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Происшествия Кокорина и Мамаева признали виновными и отправили в колонию Александра Кокорина приговорили к 1 году и 6 месяцам, Павла Мамаева – к году и 5 месяцам.

Политика Белоусов: рубль может ослабнуть из-за повышения США пошлин на товары КНР Помощник президента России Андрей Белоусов заявил, что в случае повышения американской стороной пошлин на ряд китайских товаров рубль может ослабнуть.

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Общество Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 год Специалисты Министерства труда и социальной защиты России выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые совпадают с нерабочими праздничными днями.

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