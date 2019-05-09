Общество
Назван простой способ сбросить лишний вес к летуРоссийская газета 00:56
Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара. Об этом пишет CNN со ссылкой на Академию питания и диетологии США.
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