Общество
Назван простой способ сбросить лишний вес к летуРоссийская газета 00:56
Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара. Об этом пишет CNN со ссылкой на Академию питания и диетологии США.
Читать в источнике
Оценить45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 05:19, Ашберн
Политика
Мантуров о запрете пластиковой посуды: можно начать с пакетов
Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал возможный запрет пластиковой посуды в нашей стране.
Обновлено в 03:51
Авто
За что такие деньги-то?! Обсуждение Туарега на форуме «За рулем»
Volkswagen Touareg ни в одном из трех поколений не считался «народной» и доступной моделью.
Обновлено в 01:19
Армия и оружие
Видео перехвата американского беспилотника появилось в Сети
В Сети опубликовано видео перехвата ударного беспилотника США, предположительно, российским боевым самолетом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:20
Общество
Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенников
«Чтобы обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников, Роспотребнадзор рекомендует придерживаться нескольких правил: бережно относитесь к своим персональным данным и документам», — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:17
Политика
О кадровых назначениях Зеленский объявит только после инаугурации
Как ранее сообщало ИА REGNUM, дата инаугурации Зеленского до сих пор не определена. Верховная рада обещала решить этот вопрос 14 мая.
Обновлено в 01:02
Общество
В донской столице началось шествие «Бессмертного Полка»
В донской столице порядка 100 тысяч человек принимают участие в шествии «Бессмертного полка».
Обновлено в 04:48
Политика
Зеленский назвал 9 мая Днём благодарности
Обновлено в 04:55
Общество
Кот съел осу и обрел популярность в сети
«Кот моей кузины съел осу, и я не могу дышать», — прокомментировала снимок Дебелиус.
Обновлено в 01:00
Политика
В Киеве участники «Бессмертного полка» возлагают цветы у Вечного огня
Участники акции "Бессмертный полк" прошли по центральным улицам Киева, возлагают цветы у Вечного огня в парке Славы, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Вилкул: под Кривым Рогом радикалы напали на людей, ехавших на День Победы
Обновлено в 03:37
Политика
Пушков ответил на слова Порошенко об участниках «Бессмертного полка»
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко, назвавшего участников акции "Бессмертный полк" "ряжеными".
Обновлено в 02:41
Политика
Порошенко возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Президент Украины Пётр Порошенко возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в парке Вечной Славы в Киеве.
Обновлено в 03:04
Хоккей
Овечкин и Ковальчук поздравили ветеранов ВОВ с Днем Победы
Нападающие сборной России по хоккею Александр Овечкин и Илья Ковальчук поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.
Обновлено в 05:10
Армия и оружие
В Москве завершился парад Победы
В Москве на Красной площади завершился праздничный парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:16
Общество
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве
Обновлено в 05:06
Общество
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили из-за погоды
В Москве отменили воздушную часть парада по случаю 74-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне в связи с непогодой.
Обновлено в 04:22
Кино
HBO выпустила первый тизер сериала «Хранители»
Сценарист и продюсер Деймон Линделоф («Остаться в живых», «Детектив Нэш Бриджес», «Оставленные») работает над новым сериалом «Хранители».
Обновлено вчера в 16:37
Экономика
Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт
Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 20:48
Спорт
Российский легкоатлет отстранен от международных соревнований
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) уведомила Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА), что российский легкоатлет Игорь Образцов лишен права принимать участие в международных стартах в нейтральном статусе.
Обновлено в 04:54
Происшествия
В расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 обнаружили ошибку
В расшифровке переговоров командира пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Дениса Евдокимова с диспетчерами московского аэропорта Шереметьево обнаружили ошибку.
Обновлено вчера в 16:26
Политика
Франция, Германия и Британия призвали Иран к соблюдению СВПД
Евросоюз, Франция, Германия и Британия выступили с совместным заявлением, в котором призвали Иран соблюдать обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе.
Обновлено в 04:35
Гаджеты
Составлен ТОП лучших смартфонов по соотношению цены и качества
Специалисты бенчмарка AnTuTu определили лучшие смартфоны по соотношению цены и производительности.
Обновлено в 04:30
Футбол
Райола на три месяца отстранен от футбольной деятельности
Известный агент Мино Райола на три месяца отстранен от футбольной деятельности.
Обновлено вчера в 16:38
Футбол
Массимилиано Аллегри может покинуть «Ювентус»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может покинуть свой пост. Есть вероятность, что он готов уйти из клуба.
Обновлено в 04:02
Происшествия
На борту самолета при посадке в Гетеборге произошло задымление
Задымление произошло на борту самолета, следовавшего из Стокгольма в Гетеборг, сообщает издание Göteborgs Posten.
Обновлено в 04:02
Происшествия
В Киеве из-за георгиевской ленты произошел первый конфликт
В Киеве произошел первый конфликт из-за георгиевской ленты на акции "Бессмертный полк", сообщает агентство УНН.
Обновлено в 03:46
Политика
Кабриолет Aurus дебютировал на параде Победы
"Что касается коммерческого использования кабриолетов Aurus, параллельно с отработкой конструкции машины для парада Победы 9 мая мы имели в виду последующее проведение всех необходимых сертификационных процедур для запуска в серию, исходя из конца 2020 года - 2021 года", - заявил министр.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Вице-премьер оценил возможность вывода SSJ100 из эксплуатации
Другой вице-премьер, Максим Акимов, 9 мая ответил на вопросы журналистов о петиции на сайте Change.org, призывающей запретить эксплуатацию лайнера Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
Футболисты получили реальные сроки "Суд установил, что Александр Кокорин, Кирилл Кокорин, Павел Мамаев, Александр Протасовицкий совершили умышленное нанесение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений", — огласила судья Елена Абрамова.
Обновлено вчера в 12:57
Происшествия
Организатор украинского «Бессмертного полка» задержана в Киеве
Событие произошло сегодня прямо в центре Киева перед началом акции «Бессмертный полк», пишет издание «112.ua».
Обновлено в 04:14