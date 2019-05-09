Общество
Назван простой способ сбросить лишний вес к летуРоссийская газета 00:56
Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара. Об этом пишет CNN со ссылкой на Академию питания и диетологии США.
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Наука
Палеонтологи обнаружили в Якутии останки гигантских ящеров
Обновлено в 02:35
Общество
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили, об этом сообщает Первый канал.
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Глава Минпромторга Денис Мантуров скептически относится к идее запрета продажи в РФ одноразовой пластиковой посуды.
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Футбол
«Ливерпуль» хочет продлить контракт с Ориги
"Ливерпуль" собирается предложить новый контракт нападающему Дивоку Ориги, сообщает The Independent.
Обновлено в 02:05
Экономика
HeadHunter установил цену размещения в рамках IPO в размере $13,5 за ADS
Российская рекрутинговая компания HeadHunter установила цену размещения в рамках первичного размещения акций (IPO) в размере 13,5 доллара за американскую депозитарную акцию (ADS), свидетельствуют материалы компании.
Обновлено в 03:29
Общество
В КНДР прошел «Бессмертный полк»
В расположенной на северо-востоке КНДР свободной экономической зоне Расон (с центром в городе Раджин), где на совместном российско-корейском предприятии "РасонКонТранс" трудятся несколько десятков россиян и более сотни граждан Северной Кореи, сегодня было проведено шествие "Бессмертного полка" и возложение цветов к могилам воинов Советской Армии.
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Наука
У берегов Португалии земная кора может расслаиваться
В 1969 году гигантское землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, в результате которого погибло более десятка человек.
Обновлено вчера в 02:43
Кино
Стакан Starbucks в «Игре престолов» оценили в миллиарды долларов
Скандал вокруг появления стакана Starbucks в четвертой серии восьмого сезона «Игры престолов» послужил бесплатной рекламой для популярной во всем мире сети кофеен.
Обновлено вчера в 12:20
Политика
Китай отказался от договорённостей с США по торговой сделке
Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в американском правительстве, КНР направила Штатам проект торгового соглашения, в котором китайское правительство отказалось почти от всех достигнутых ранее в ходе переговоров договорённостей.
Обновлено вчера в 06:49
Гаджеты
На видео показали новый iPhone XR 2019
В Интернете был размещен видеоролик, где показан концепт новой версии iPhone XR, которая, возможно, будет представлена на презентации Apple, намеченной на осень 2019 года.
Обновлено в 03:26
Музыка
Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова
Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
Обновлено 07 мая в 17:08
Общество
Group-IB не стала комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»
Обновлено 07 мая в 08:42
Шоу-бизнес
«Нелепая показуха»: Стас Садальский прокомментировал приговоры Кокорину и Мамаеву
Обновлено вчера в 10:45
Общество
Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенников
«Чтобы обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников, Роспотребнадзор рекомендует придерживаться нескольких правил: бережно относитесь к своим персональным данным и документам», — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:17
Политика
Украина решила не признавать выданные в Донбассе паспорта России
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил о том, что сегодня на заседании правительства будут обсуждаться меры, которые Киев намерен принять в связи с решением России выдать паспорта жителям отдельных регионов Донецкой и Луганской областей.
Обновлено вчера в 04:32
Общество
Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 год
Специалисты Министерства труда и социальной защиты России выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые совпадают с нерабочими праздничными днями.
Обновлено вчера в 08:28
Кино
Мел Гибсон сыграет Санта-Клауса в комедии «Толстяк»
Голливудская заезда Мэл Гибсон утвержден на роль Санта-Клауса в комедии Йена и Эшома Немлс, сообщает портал variety.com.
Обновлено вчера в 14:38
Общество
Рианна выбрала лучший наряд на Met Gala 2019
Почти каждый год певица находила способ привести зрителей и остальных гостей бала в восторг от своих вечерних нарядов, но, к сожалению, в этот раз сумела появиться лишь на гала-приёме.
Обновлено 07 мая в 17:00
Политика
В Киеве усилили охрану у места проведения акции «Бессмертный полк»
Полиция в четверг усилила охрану общественного порядка в центре Киева, где запланировано проведение акции "Бессмертный полк", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 01:44
Общество
В Австралии напечатали более 400 миллионов банкнот с ошибкой
Резервный банк Австралии напечатал около 400 миллионов купюр достоинством 50 австралийских долларов с опечаткой в слове "ответственность", сообщает портал News.com.au со ссылкой на представителя регулятора.
Обновлено в 02:54
Хоккей
«Сан-Хосе» стал последним полуфиналистом Кубка Стэнли
"Сан-Хосе" на своем льду обыграл "Колорадо" в седьмом матче 1/4 финала Кубка Стэнли (3:2). "Шаркс" выиграл серию 4-3 и вышел в полуфинал, где сыграет с "Сент-Луисом".
Обновлено вчера в 23:34
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Генсек ООН выразил надежду на сохранение СВПД
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил надежду на сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Обновлено вчера в 13:02
Происшествия
При пожаре на судне в Азербайджане пострадали 14 человек
В результате пострадали 14 человек, сообщает азербайджанское новостное агентство Trend со ссылкой на заявление итальянской компании Saipem.
Обновлено вчера в 21:47
Футбол
Кокорин и Мамаев могут выйти из колонии по УДО
Суд опубликовал полный текст приговора по делу Кокорина и Мамаева Суд постановил, что 1 день в СИЗО приравнивается к 1,5 дням в колонии.
Обновлено вчера в 10:38
Музыка
Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»
Обновлено 07 мая в 14:51
Культура
Умер известный композитор Евгений Крылатов
Известный композитор Евгений Крылатов умер 8 мая в Москве.
Обновлено вчера в 06:18
Футбол
Ван дер Сар: «Думаю, де Лигт уедет в Англию или Испанию»
Думаю, Матийс уедет в Англию или Испанию. По слухам, игроком интересуются "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Барселона".
Обновлено вчера в 14:57