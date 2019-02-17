Наука

Назван продукт, резко увеличивающий риск развития ракаРИА Новости 08:47

Ученые Онкологического центра имени М. Д. Андерсона в США обнаружили, что чрезмерное употребление сахара увеличивает риск возникновения рака.
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Назван продукт, резко увеличивающий риск развития рака

РИА Новости08:47

Ученые определили продукт, резко увеличивающий риск рака

Газета.Ru14:28

Онкологи назвали продукт, резко увеличивающий риск развития рака

Взгляд.ру09:42

Онкологи назвали продукт, резко увеличивающий риск развития рака

URA.Ru12:13

Онкологи уточнили, что помогает расти раковым опухолям

Вести.Ru12:50

Исследователи обнаружили вызывающий рак продукт

RT на русском13:37

Онкологи выявили продукты, значительно повышающие риск развития рака

РЕН ТВ09:07
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Происшествия

Times: состояние Скрипаля ухудшилось

Состояние здоровья экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, пережившего отравление нервно-паралитическим веществом "Новичок" год назад, ухудшилось.
Обновлено в 10:26
Политика

Саакашвили сдал анализ на «негрузинскую кровь»

Обновлено в 12:09
Культура

Умер народный артист России и Башкортостана Загир Валитов

Народный артист России и Башкортостана, актер Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури Загир Валитов умер в Уфе.
Обновлено в 13:14
Происшествия

Руководство ИТМО просит проверить еще три корпуса вуза

Руководство Университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в Санкт-Петербурге, в одном из корпусов которого 16 февраля произошло обрушение перекрытий и кровли, обратилось в Штаб по ликвидации последствий этого ЧП с просьбой провести экспертизу не только пострадавшего здания, но и трех соседних корпусов.
Обновлено в 13:28
Политика

Премьер Польши не поедет в Израиль из-за слов Нетаньяху о нацистах

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий решил отменить поездку на встречу стран Вишеградской группы и Израиля.
Обновлено в 10:23
Транспорт

«Мосгортранс» попросил москвичей пораньше выехать на работу

Обновлено в 14:11
Происшествия

В Москве в драке погиб чемпион России по рукопашному бою

Обновлено в 11:56
Хоккей

Дубль Малкина принес «Питтсбургу» победу над «Рейнджерс» в матче НХЛ

"Питтсбург" одержал победу над "Рейнджерс" со счетом 6:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 15:26
Общество

Москвичей предупредили о заморозках

Ранее МЧС предупредило москвичей о сильном ветре.
Обновлено в 14:55
Политика

Орешкин пообещал, что в Минэкономразвития появится портрет Улюкаева

Министр экономического развития Максим Орешкин пообещал повесить портрет своего предшественника Алексея Улюкаева в новом здании министерства в "Москва-Сити".
Обновлено в 10:26
Политика

Волкер пожаловался на нежелание России вести переговоры по Украине

Кремль взял паузу на переговорах по ситуации в Донбассе на время президентских выборов на Украине, заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 12:49
Армия и оружие

Расчеты «Искандер-М» уничтожили командные пункты «противника» на Урале

Расчеты ракетных комплексов «Искандер-М» уничтожили командные пункты условного противника в рамках учений в Свердловской области.
Обновлено в 15:19
Происшествия

В Чернобыльской зоне отчуждения загорелся лес

Пожар на площади около 5 га произошел в лесу в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщается на сайте госслужбы Украины по ЧС.
Обновлено в 14:45
Политика

Крымские татары потребовали изъять из школ учебник по истории Крыма

Обновлено в 10:09
Спорт

Биатлонист Гараничев объяснил невыход на старт: «Просто опоздал»

Неприятный инцидент произошел с российским биатлонистом Евгением Гараничевым в гонке преследования на восьмом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США).
Обновлено в 02:14
Финансы

Орешкин пообещал, что обвала рубля не будет

Министр экономического развития Максим Орешкин в эфире телеканала «Россия 1» пообещал, что обвала рубля не будет.
Обновлено в 12:26
Армия и оружие

Израильские танки нанесли удары по блокпостам ХАМАС

«Танки нанесли удары по двум военным постам ХАМАС после того, как в израильского военного было брошено взрывное устройство», — сообщает пресс-служба военного ведомства, уточняя, что военнослужащий получил ранение.
Обновлено в 15:38
Армия и оружие

Белоруссия скорректирует план обороны страны

Белоруссия скорректирует в нынешнем году план обороны государства, который будет действовать в течение ближайших пяти лет.
Обновлено в 14:37
Армия и оружие

«Калашников» показал самовзрывающийся беспилотник

Концерн «Калашников» представил на международной оборонной выставке IDEX 2019 в Абу-Даби самовзрывающийся беспилотный летательный аппарат KYB, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:37
Происшествия

«Кардифф» может подать в суд на «Нант» из-за гибели Салы

«Кардифф» обвиняет французский «Нант» в халатности, которая привела к гибели футболиста Эмилиано Салы, и намерен обратиться в суд.
Обновлено в 15:35
Общество

Россияне с пакетами устроили набег за едой на «Поле чудес»

Обновлено в 08:54
Происшествия

Участница «Голоса» Юлия Райнер насмерть сбила таксиста

Певица Юлия Райнер сбила насмерть водителя такси, который вышел из своего автомобиля на проезжую часть Ленинградского шоссе в Москве.
Обновлено в 10:38
Политика

В Госдуме опровергли запрет на покупку авто без гаража

Якобы обсуждается инициатива из регионов о запрете для россиян на покупку машины без наличия собственного или арендованного места для парковки.
Обновлено в 04:40
Политика

Самолеты ВВС США с гумпомощью для Венесуэлы прилетели в Колумбию

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным главой страны, заявил, что американские самолеты доставили гуманитарную помощь для венесуэльцев в приграничный колумбийский город Кукута.
Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес

Мать Децла рассказала о причинах его смерти

В эфире 1 канала Ирина Толмацкая назвала причину смерти своего сына, рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого (Децла).
Обновлено вчера в 14:00
Общество

Меган Маркл предложила заменить белых профессоров на чернокожих женщин

Обновлено в 07:24
Политика

Премьер Хорватии советует Украине забрать Донбасс по хорватскому сценарию

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович считает, что хорватский опыт может стать полезным для деоккупации Донбасса, но это должно проходить мирно, с помощью дипломатических средств и политического давления.
Обновлено в 10:20
Спорт

Россиянки триумфально выступили на домашнем Гран-при по гимнастике

Российские спортсменки триумфально выступили на первом этапе Гран-при по художественной гимнастике.
Обновлено в 15:18
Футбол

Форвард ЦСКА Н’Диайе помог сборной Мали выйти в финал Кубка Африки U20

В финале команда малийцев сыграет со сверстниками из Сенегала, которые во втором полуфинале нанесли поражение сборной ЮАР (1:0). ЦСКА объявил о подписании контракта с Н’Диайе 5 октября 2018 года.
Обновлено 13 февраля в 16:18
Политика

В Белом доме заявили о готовности Трампа применить вето при споре о ЧП

«Очевидно, что президент гарантированно собирается защитить свою национальную декларацию [о чрезвычайном положении]», — сообщил в интервью телеканалу Миллер, заверив, что в случае, если конгресс не одобрит этот документ, Трамп наложит на это решение право вето.
Обновлено в 15:02
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