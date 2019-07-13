МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Снижение доходов заставляет россиян экономить на продуктах, но не влияет на любовь к мороженому, показали результаты исследования российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

Чаще всего мороженое покупают женщины. Исследование проводилось на основе анализа 235 тыс. чеков от 224,5 тыс. пользователей в период с мая по июнь. 7 июля были названы продукты, наиболее подорожавшие за 2018 год.

Назван продукт, на котором россияне никогда не экономят

Политика В Кремле раскрыли детали первого разговора Путина и Зеленского Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским был ознакомительным и длился около 20 минут.

Политика Патриархия Грузии вступила в полемику с Путиным В патриархии Грузии заявили, что слова президента РФ Владимира Путина должны стать вызовом для грузинского государства, сообщает "Грузия.Online".

Экономика Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.

Здоровье Может ли искусственный интеллект заменить врача Выяснилось, что машинный интеллект почти в семь раз эффективнее выявляет риски сердечно-сосудистых заболеваний, чем врачи во время рутинной диспансеризации.

Авто Создан дизайн-проект салона вертолёта «Ансат» в стиле Aurus Как сообщает РИА Новости, это дизайн проект впервые будет представлен на международном авиасалоне МАКС-2019 на статической экспозиции холдинга «Вертолёты России».

Происшествия 28 детей отравились в детском лагере под Владивостоком Следователи устанавливают причины отравления 28 детей в оздоровительном лагере "Юнга" под Владивостоком.

Авто Китай начал выпускать спортивную версию правительственного лимузина Продажи спортивной версии лимузина, ранее предназначавшегося для высших руководителей страны, начались в пятницу в Китае.

Шоу-бизнес Лариса Копенкина после кражи в Испании собирает деньги на билет домой Очень быстро неравнодушные пользователи Сети собрали необходимое количество денег и Лариса Копенкина, выразив всем свою благодарность, объявила о завершении приёма пожертвований.

Здоровье Минздрав поручил регионам ликвидировать дефицит медперсонала Министр подчеркнула, что регионам особенно важно устранить кадровый дефицит, особенно в первичном звене здравоохранения.

Происшествия Вторую группу косаток из «китовой тюрьмы» доставили в порт Хабаровска Вторую группу косаток из «китовой тюрьмы» доставили в порт Хабаровска, откуда их отправят к месту выпуска в Охотское море.

Армия и оружие Учения российских десантников в Крыму ужаснули украинского генерала Экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что учения десантников России в Крыму показали незащищенность Украины в случае высадки российских военных на территории страны.

Происшествия Врачи избитой девочки из Ингушетии рассказали о ее состоянии Врачи семилетней девочки Аиши из Ингушетии, которую избивала тетя, считают, что смогут избежать ампутации и сохранить руку ребенка.

Кино Российскую короткометражку признали лучшей на фестивале в Вене Российский актер Константин Хабенский, сыгравший машиниста метро, получил приз за лучшую мужскую роль второго плана.

Технологии Жителям России объяснили, как у них крадут деньги через интернет Письма и СМС чаще всего используют для кражи денег и персональных данных россиян.

Политика Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Общество Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел Россельхознадзор связал массовую гибель пчел в ряде регионов с бесконтрольным применением пестицидов.

Культура Мединский вручил российский паспорт американскому переводчику Пушкина В пятницу американский поэт, драматург и переводчик произведений Александра Пушкина Генри Лоуэнфельд получил российский паспорт.

Политика На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.

Шоу-бизнес Экстрасенс Аида Мартиросян вышла замуж за иностранца Во время участия в телепроектах Аида Мартиросян почти не афишировала события личной жизни.

Теннис Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.

Происшествия Шесть человек стали фигурантами дел о протестах в сквере Шесть человек стали фигурантами уголовных дел, возбужденных после протестов против строительства храма в сквере.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы по освобождению Вильнюса В связи с 75-й годовщиной освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков российское Минобороны опубликовало ряд документов с малоизвестными подробностями наступления советских военных в 1944 году.

Политика «Хезболла» заявила о желании США устроить переговоры Соединенные Штаты ищут каналы коммуникации с ливанским движением «Хезболла», заявил его лидер. Об этом сообщает агентство Reuters.

Футбол Крыховяк назвал задачи «Локомотива» на розыгрыш Лиги чемпионов По итогам сезона-2018/19 «Локомотив» занял 2-е место в чемпионате России и получил право выступить на групповом этапе Лиги чемпионов.