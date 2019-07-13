Общество
Назван продукт, на котором россияне никогда не экономятИзвестия 21:17
Чаще всего мороженое покупают женщины. Исследование проводилось на основе анализа 235 тыс. чеков от 224,5 тыс. пользователей в период с мая по июнь. 7 июля были названы продукты, наиболее подорожавшие за 2018 год.
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Снижение доходов заставляет россиян экономить на продуктах, но не влияет на любовь к мороженому, показали результаты исследования российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.РИА Новости20:31
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 23:01, Вашингтон
Политика
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Политика
Патриархия Грузии вступила в полемику с Путиным
В патриархии Грузии заявили, что слова президента РФ Владимира Путина должны стать вызовом для грузинского государства, сообщает "Грузия.Online".
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Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
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Здоровье
Может ли искусственный интеллект заменить врача
Выяснилось, что машинный интеллект почти в семь раз эффективнее выявляет риски сердечно-сосудистых заболеваний, чем врачи во время рутинной диспансеризации.
Обновлено в 22:00
Политика
Трамп заявил о «смерти» Шварценеггера
Обновлено в 10:29
Финансы
«Нафтогаз» разместил облигации объемом более $1 млрд
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Происшествия
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Авто
Создан дизайн-проект салона вертолёта «Ансат» в стиле Aurus
Как сообщает РИА Новости, это дизайн проект впервые будет представлен на международном авиасалоне МАКС-2019 на статической экспозиции холдинга «Вертолёты России».
Обновлено в 22:14
Происшествия
28 детей отравились в детском лагере под Владивостоком
Следователи устанавливают причины отравления 28 детей в оздоровительном лагере "Юнга" под Владивостоком.
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Авто
Китай начал выпускать спортивную версию правительственного лимузина
Продажи спортивной версии лимузина, ранее предназначавшегося для высших руководителей страны, начались в пятницу в Китае.
Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес
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Очень быстро неравнодушные пользователи Сети собрали необходимое количество денег и Лариса Копенкина, выразив всем свою благодарность, объявила о завершении приёма пожертвований.
Обновлено в 15:09
Здоровье
Минздрав поручил регионам ликвидировать дефицит медперсонала
Министр подчеркнула, что регионам особенно важно устранить кадровый дефицит, особенно в первичном звене здравоохранения.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Вторую группу косаток из «китовой тюрьмы» доставили в порт Хабаровска
Вторую группу косаток из «китовой тюрьмы» доставили в порт Хабаровска, откуда их отправят к месту выпуска в Охотское море.
Обновлено в 03:04
Армия и оружие
Учения российских десантников в Крыму ужаснули украинского генерала
Экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что учения десантников России в Крыму показали незащищенность Украины в случае высадки российских военных на территории страны.
Обновлено в 17:17
Происшествия
Врачи избитой девочки из Ингушетии рассказали о ее состоянии
Врачи семилетней девочки Аиши из Ингушетии, которую избивала тетя, считают, что смогут избежать ампутации и сохранить руку ребенка.
Обновлено в 19:59
Кино
Российскую короткометражку признали лучшей на фестивале в Вене
Российский актер Константин Хабенский, сыгравший машиниста метро, получил приз за лучшую мужскую роль второго плана.
Обновлено в 11:20
Технологии
Жителям России объяснили, как у них крадут деньги через интернет
Письма и СМС чаще всего используют для кражи денег и персональных данных россиян.
Обновлено в 22:51
Политика
Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером
Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:31
Общество
Гороскоп на 13 июля: Деве обещана удачная поездка, а Стрельцу - эмоциональный подъём
Козерогу расположение планет обещает день, насыщенный яркими позитивными эмоциями.
Обновлено в 09:44
Общество
Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел
Россельхознадзор связал массовую гибель пчел в ряде регионов с бесконтрольным применением пестицидов.
Обновлено в 15:24
Культура
Мединский вручил российский паспорт американскому переводчику Пушкина
В пятницу американский поэт, драматург и переводчик произведений Александра Пушкина Генри Лоуэнфельд получил российский паспорт.
Обновлено в 07:46
Политика
На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
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Шоу-бизнес
Экстрасенс Аида Мартиросян вышла замуж за иностранца
Во время участия в телепроектах Аида Мартиросян почти не афишировала события личной жизни.
Обновлено в 21:00
Теннис
Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона
Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
Обновлено в 14:44
Происшествия
Шесть человек стали фигурантами дел о протестах в сквере
Шесть человек стали фигурантами уголовных дел, возбужденных после протестов против строительства храма в сквере.
Обновлено в 08:14
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы по освобождению Вильнюса
В связи с 75-й годовщиной освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков российское Минобороны опубликовало ряд документов с малоизвестными подробностями наступления советских военных в 1944 году.
Обновлено в 17:34
Политика
«Хезболла» заявила о желании США устроить переговоры
Соединенные Штаты ищут каналы коммуникации с ливанским движением «Хезболла», заявил его лидер. Об этом сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 19:22
Футбол
Крыховяк назвал задачи «Локомотива» на розыгрыш Лиги чемпионов
По итогам сезона-2018/19 «Локомотив» занял 2-е место в чемпионате России и получил право выступить на групповом этапе Лиги чемпионов.
Обновлено в 21:50
Общество
Трутнев поручил проверить сообщения о загрязнении бухты Золотой Рог
Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил проверить информацию о загрязнении бухты Золотой Рог в Приморье и, если факты подтвердятся, принять соответствующие меры.
Обновлено в 13:04